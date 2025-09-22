రిటైర్మెంట్పై యూటర్న్ తీసుకున్న డికాక్- వెంటనే లక్కీ ఛాన్స్
రిటైర్మెంట్ వెనక్కి తీసుకున్న క్వింటన్ డికాక్- ఆ వెంటనే జాతీయ జట్టులో చోటు
Published : September 22, 2025 at 3:19 PM IST
Quinton De Kock Reverses Retirement : సౌతాఫ్రికా స్టార్ బ్యాటర్ క్వింటన్ డికాక్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. వన్డే రిటైర్మెంట్ వెనక్కితీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించాడు. 2023 వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నీతో వన్డేలకు గుడ్ బై చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఏడాది అమెరికా, వెస్టిండీస్ సంయుక్త వేదికగా జరిగిన 2024 టీ20 వరల్డ్కప్లో ఆడాడు. ఈ టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్ తర్వాత సఫారీ జట్టు తరఫున డికాక్ మళ్లీ బరిలోకి దిగలేదు. ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ వెనక్కితీసుకోవడంతోనే వచ్చే నెలలో పాకిస్థాన్తో జరగనున్న టీ20, వన్డే జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు.
అయితే టీ20 వరల్డ్కప్ తర్వాత పొట్ట ఫార్మాట్లో ఆడకపోయినా, రిటైర్మెంట్ మాత్రం ప్రకటించలేదు. ఇక టెస్టులకు 2021లోనే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. అదే ఏడాది టెస్టుల్లో సౌతాఫ్రికాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. గతేడాది డికాక్కు సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ దక్కించుకోలేదు. ఇక తాజాగా రిటైర్మెంట్ వెనక్కి తీసుకున్న వెంటనే రెండు ఫార్మాట్లలో జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లకు ముందు డికాక్ తిరిగిరావడం సౌతాఫ్రికా జట్టుకు బూస్ట్ ఇస్తుందనే చెప్పుకోవాలి.
అయితే వచ్చే ఏడాది టీ20 వరల్డ్కప్, ఆపై సంవత్సరం వన్డే ప్రపంకకప్ టోర్నమెంట్ ఉన్న నేపథ్యంలో డికాక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా, సౌతాఫ్రికా వచ్చే నెల నమీబియా, పాకిస్థాన్ పర్యటనలకు వెళ్లాల్సి ఉంది. ఇందులో అక్టోబర్ 11న నమీబియాతో ఏకైక టీ20, ఆ తర్వాత పాక్ టూర్లో రెండు టెస్టులు, మూడు టీ20, మూడు వన్డే మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. పాక్ పర్యటన అక్టోబర్ 12న ప్రారంభమై నవంబర్ 08న ముగుస్తుంది.
The South African Men’s selection panel has named the squads for the upcoming all-format tour of Pakistan as well as the one-off T20 International (T20I) against Namibia.— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 22, 2025
The Proteas will begin their defence of the ICC World Test Championship Mace with a two-match Test series… pic.twitter.com/0jOOgSpsCv
నమీబియా టూర్ (ఏకైక టీ20)
ఏకైక టీ20- అక్టోబర్ 11- విందోక్
పాకిస్థాన్ పర్యటన
టెస్టు సిరీస్
- తొలి టెస్టు - అక్టోబర్ 12 - అక్టోబర్ 16- లాహోర్
- రెండో టెస్టు- అక్టోబర్ 20- అక్టోబర్ 24- రావల్పిండి
టీ20 సిరీస్
- తొలి టీ20- అక్టోబర్ 28- రావల్పిండి
- రెండో టీ20- అక్టోబర్ 31- లాహోర్
- మూడో టీ20- నవంబర్ 01- లహోర్
వన్డే సిరీస్
- తొలి వన్డే- నవంబర్ 04- ఫైసలాబాద్
- రెండో వన్డే- నవంబర్ 06- ఫైసలాబాద్
- మూడో వన్డే- నవంబర్ 08- ఫైసలాబాద్
కాగా, 2013లో అంతర్జాతీయ వన్డే క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. మొత్తం 155 వన్డేల్లో 45.75 సగటుతో 6770 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 21 సెంటరీలు, 30 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇక టీ20ల్లో 92 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 2584 పరుగులు, 54 టెస్టుల్లో 3300 రన్స్ చేశాడు. అయితే 2021లో డికాక్ ఆఖరి టెస్టు ఆడాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ టెస్టుల్లో చోటు దక్కించుకోలేదు.
Save the date! 🗓— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 8, 2025
The Proteas Men are heading to Pakistan for a thrilling tour that will feature 2 Test matches, 3 ODIs, and 3 T20Is. 🇿🇦🏏
It’s going to be action-packed; be sure not to miss it! 🔥#WozaNawe pic.twitter.com/1r3eqbXvuk
2023 వన్డే వరల్డ్కప్లో పలు రికార్డులు
2023 వన్డే వరల్డ్కప్లో డికాక్ పలు రికార్డులు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. వరల్డ్కప్లో హిస్టరీలో అత్యధిక సెంచరీలు బాదిన దక్షిణాఫ్రికా క్రికెటర్ల జాబితాలో రెండో స్థానం సాధించాడు. దిగ్గజ బ్యాటర్ ఏబీ డివిలియర్స్(4) తర్వాత హషీం ఆమ్లా (2), ఫాఫ్ డుప్లెసిస్ (2), హర్షల్ గిబ్స్ (2)తో సంయుక్తంగా రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
De Kock Retirement : క్వింటన్ డికాక్ సంచలన నిర్ణయం.. వరల్డ్ కప్ జట్టు ప్రకటించిన కాసేపటికే
ODI World Cup 2023 : వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్.. ఒకే మ్యాచ్లో 3 సెంచరీలు.. లంకపై సౌతాఫ్రికా ఘన విజయం