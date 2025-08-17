Dewald Brevis vs Virat Kohli : 22ఏళ్ల సౌతాఫ్రికా యంగ్ బ్యాటర్ డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తాజాగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో టీ20లో బ్రెవిస్ సూపర్ హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్లో బ్రెవిస్ రాణించడంతో సౌతాఫ్రికా 172 పరుగులు చేసింది. ఆనంతరం ఛేదనలో ఆసీస్ తడబడ్డప్పటికీ, చివర్లో మ్యాక్స్వెల్ పోరాటంతో గట్టెక్కింది. అయితే సౌతాఫ్రికా ఈ మ్యాచ్లో ఓడినా, తమ బ్యాటర్ బ్రెవిస్ తన ఇన్నింగ్స్తో సూపర్ రికార్డులు కొట్టాడు.
బ్రెవిస్ విధ్వంసం
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన సౌతాఫ్రికాకు తొలి ఓవర్లోనే షాక్ తగిలింది. మర్క్రమ్ (1) ఔటయ్యాడు. 49కే 3 వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో బ్రెవిస్ జట్టును ఆదుకున్నాడు. ఆసీస్ బౌలర్లను టార్గెట్ చేసుకొని బౌండరీలు బాదేశాడు. ఈ క్రమంలోనే 22 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో 1 ఫోర్, ఏకంగా ఆరు సిక్స్లు బాదాడు. ఇక హాఫ్ సెంచరీ పూర్తయ్యాక 53 వ్యక్తిగత పరుగుల వద్ద నాథన్ ఎల్లిస్ బౌలింగ్లో క్యాచౌట్ అయ్యాడు.
రికార్డులు ఇవీ
బ్రెవిస్ తాజా మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ రికార్డ్ను బద్దలు కొట్టాడు. కంగారూ గడ్డపై ఆస్ట్రేలియాపై అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ సిరీస్లో బ్రెవిస్ మొత్తం 14 సిక్స్లు బాదాడు. గతంలో ఈ రికార్డు విరాట్ కోహ్లీ (12 సిక్స్లు) పేరిట ఉండేది.
ఈ మ్యాచ్లో బ్రెవిస్ 22 బంతుల్లో అర్ధ శతకం అందుకున్నాడు. ఆస్టేలియాలో ఆస్ట్రేలియాపై వేగవంతమైన అర్ధ శతకం సాధించిన బ్యాటర్గానూ నిలిచాడు. ఇదివరకు ఈ రికార్డ్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ రవి బొపారా (23 బంతుల్లో)పై ఉంది. తాజా మ్యాచ్లో బ్రెవిస్ ఈ ఘనత అందుకున్నాడు.
టాప్ స్కోరర్
సౌతాఫ్రికా టీ20 సిరీస్ కోసం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్లో ఆతిథ్య జట్టుతో 3 మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడింది. ఈ సిరీస్లో బ్రెవిస్ వరుసగా రెండు, మూడు మ్యాచ్ల్లో 50+ స్కోర్లతో అలరించాడు. ఈ క్రమంలోనే రెండో మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ (25 బంతుల్లో) సాధించిన సౌతాఫ్రికా బ్యాటర్గా నిలిచాడు. మూడో మ్యాచ్ (22 బంతుల్లో) తన రికార్డును మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ఇలా ఈ సిరీస్లో 204 స్టైక్ రేట్తో 180 పరుగులు చేసి టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు.
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే
ఈ మ్యాచ్లో బ్రెవిస్ (53 పరుగులు), వాండర్డసెన్ (38 పరుగులు) రాణించడంతో సఫారీ జట్టు 7 వికెట్లకు 172 పరుగులు చేసింది. అనంతంరం ఆసీస్ 19.5 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ (62 నాటౌట్; 36 బంతుల్లో 8x4, 2x6) సూపర్ ఇన్నింగ్స్తో ఆసీస్ను గెలిపించాడు.
సిరీస్ ఆసీస్ కైవసం
మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో శనివారం డూ ఆర్ డై మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా నెగ్గగా, రెండో టీ20లో సౌతాఫ్రికా ఘన విజయం సాధించింది. తాజాగా జరిగిన మూడో టీ20లో 2 వికెట్ల తేడాతో ఆస్ట్రేలియా నెగ్గింది. దీంతో 2-1తో సిరీస్ను దక్కించుకుంది.
