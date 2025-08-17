ETV Bharat / sports

విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన బ్రెవిస్- ​22ఏళ్లకే అరుదైన ఘనత - SA VS AUS 2025

ఆసీస్​పై బ్రెవిస్ సూపర్ ఫిఫ్టీ- తాజా ఇన్నింగ్స్​లో ఖాతాలో పలు రికార్డులు

Dewald Brevis Virat Kohli
Dewald Brevis Virat Kohli (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 10:54 AM IST

Dewald Brevis vs Virat Kohli : 22ఏళ్ల సౌతాఫ్రికా యంగ్ బ్యాటర్ డెవాల్డ్‌ బ్రెవిస్‌ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. తాజాగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మూడో టీ20లో బ్రెవిస్ సూపర్ హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఈ మ్యాచ్​లో బ్రెవిస్ రాణించడంతో సౌతాఫ్రికా 172 పరుగులు చేసింది. ఆనంతరం ఛేదనలో ఆసీస్ తడబడ్డప్పటికీ, చివర్లో మ్యాక్స్​వెల్ పోరాటంతో గట్టెక్కింది. అయితే సౌతాఫ్రికా ఈ మ్యాచ్​లో ఓడినా, తమ బ్యాటర్ బ్రెవిస్ తన ఇన్నింగ్స్​తో సూపర్ రికార్డులు కొట్టాడు.

బ్రెవిస్ విధ్వంసం
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన సౌతాఫ్రికాకు తొలి ఓవర్లోనే షాక్ తగిలింది. మర్​క్రమ్ (1) ఔటయ్యాడు. 49కే 3 వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో బ్రెవిస్ జట్టును ఆదుకున్నాడు. ఆసీస్ బౌలర్లను టార్గెట్ చేసుకొని బౌండరీలు బాదేశాడు. ఈ క్రమంలోనే 22 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో 1 ఫోర్, ఏకంగా ఆరు సిక్స్​లు బాదాడు. ఇక హాఫ్ సెంచరీ పూర్తయ్యాక 53 వ్యక్తిగత పరుగుల వద్ద నాథన్ ఎల్లిస్ బౌలింగ్​లో క్యాచౌట్ అయ్యాడు.

రికార్డులు ఇవీ
బ్రెవిస్ తాజా మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ రికార్డ్​ను బద్దలు కొట్టాడు. కంగారూ గడ్డపై ఆస్ట్రేలియాపై అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన బ్యాటర్​గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ సిరీస్​లో బ్రెవిస్ మొత్తం 14 సిక్స్​లు బాదాడు. గతంలో ఈ రికార్డు విరాట్ కోహ్లీ (12 సిక్స్​లు) పేరిట ఉండేది.

ఈ మ్యాచ్​లో బ్రెవిస్ 22 బంతుల్లో అర్ధ శతకం అందుకున్నాడు. ఆస్టేలియాలో ఆస్ట్రేలియాపై వేగవంతమైన అర్ధ శతకం సాధించిన బ్యాటర్​గానూ నిలిచాడు. ఇదివరకు ఈ రికార్డ్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ రవి బొపారా (23 బంతుల్లో)పై ఉంది. తాజా మ్యాచ్​లో బ్రెవిస్ ఈ ఘనత అందుకున్నాడు.

టాప్ స్కోరర్​
సౌతాఫ్రికా టీ20 సిరీస్​ కోసం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్​లో ఆతిథ్య జట్టుతో 3 మ్యాచ్​ల సిరీస్​ ఆడింది. ఈ సిరీస్​లో బ్రెవిస్ వరుసగా రెండు, మూడు మ్యాచ్​ల్లో 50+ స్కోర్లతో అలరించాడు. ఈ క్రమంలోనే రెండో మ్యాచ్​లో ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ (25 బంతుల్లో) సాధించిన సౌతాఫ్రికా బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. మూడో మ్యాచ్ (22 బంతుల్లో) తన రికార్డును మెరుగుపర్చుకున్నాడు. ఇలా ఈ సిరీస్​లో 204 స్టైక్ రేట్​తో 180 పరుగులు చేసి టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు.

మ్యాచ్ విషయానికొస్తే
ఈ మ్యాచ్​లో బ్రెవిస్ (53 పరుగులు), వాండర్‌డసెన్‌ (38 పరుగులు) రాణించడంతో సఫారీ జట్టు 7 వికెట్లకు 172 పరుగులు చేసింది. అనంతంరం ఆసీస్ 19.5 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ (62 నాటౌట్‌; 36 బంతుల్లో 8x4, 2x6) సూపర్ ఇన్నింగ్స్​తో ఆసీస్​ను గెలిపించాడు.

సిరీస్ ఆసీస్ కైవసం
మూడు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో శనివారం డూ ఆర్ డై మ్యాచ్​ జరిగింది. ఈ సిరీస్​లో తొలి మ్యాచ్​లో ఆస్ట్రేలియా నెగ్గగా, రెండో టీ20లో సౌతాఫ్రికా ఘన విజయం సాధించింది. తాజాగా జరిగిన మూడో టీ20లో 2 వికెట్ల తేడాతో ఆస్ట్రేలియా నెగ్గింది. దీంతో 2-1తో సిరీస్​ను దక్కించుకుంది.

