స్మృతి మంధాన సెంచరీ- ఆసీస్పై టీమ్ఇండియా ఘన విజయం
ఆసీస్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత్ జట్టు గెలుపు
Published : September 17, 2025 at 11:26 PM IST
IND Vs AUS Women 2nd ODI : ముల్లాన్పూర్ వేదికగా ఆసీస్ జట్టుతో జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత మహిళల జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. 293 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆసీస్ 190 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో టీమ్ ఇండియా 102 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ గెలుపుతో మూడు వన్డేల సిరీస్లో భారత్ 1-1తో సమం చేసింది. నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డే దిల్లీ వేదికగా సెప్టెంబర్ 20న జరగనుంది.
టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. స్మృతి మంధాన సెంచరీ అదరగొట్టింది. 91 బంతుల్లో 117 పరుగులు చేసింది. 14 ఫోర్లు,4 సిక్స్లతో రాణించింది. ఆ తర్వాత దీప్తి శర్మ 53 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేసింది. ఆసీస్ బౌలర్లు డార్సీ బ్రౌన్ 3, యాష్లీ గార్డనర్ 2, మేగాన్ షట్, అన్నాబెల్ సదర్లాండ్, తహ్లియా మెక్గ్రాత్ తలో వికెట్ తీసుకున్నారు.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦! 🏆
#TeamIndia 🇮🇳 are the ICC U19 Women's T20 World Cup 2025 Champions 👏 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/hkhiLzuLwj #SAvIND | #U19WorldCup pic.twitter.com/MuOEENNjx8
293 పరుగుల టార్గెట్తో బరిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా 190 పరగులకే ఆలౌటైంది.బ్యాటర్లలో ఎల్లీస్ పెర్రీ 44, అన్నాబెల్ సదర్లాండ్ 45 మాత్రమే రాణించారు. మిగతా బ్యాటర్లంతా రాణించలేకపోయారు. భారత బౌలర్లలో క్రాంతి గౌడ్ మూడు, దీప్తి శర్మ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, స్నేహ్ రాణా, అరుంధతి రెడ్డి, రాధా యాదవ్ తలో వికెట్ తీసుకున్నారు. ఇక మహిళల క్రికెట్లోనే ఆస్ట్రేలియా 100 పరగులకు పైగా తేడాతో ఓడిపోవడం ఇదే తొలిసారి.
And that's how it is done 😎 🔥
#TeamIndia comprehensively win the 2️⃣nd ODI by 102 runs and level the 3 match series 1️⃣-1️⃣
Scorecard ▶️ https://t.co/64x1QjUHl9#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lXaEYxrqKq
ఇక ఈ మ్యాచ్లో స్మృతి మంధాన మరో రికార్డ్ నమోదు చేసింది. 77 బంతుల్లో శతకం పూర్తి చేసిన రెండో భారత్ మహిళగా నిలిచింది. ఆస్ట్రేలియా మీద వేగవంతమైన సెంచరీ (77 బంతుల్లో) సాధించిన బ్యాటర్గా నిలిచింది. అంతకు ముందు ఈ రికార్డు ఇంగ్లాండ్కు చెందిన నాట్ స్కైవర్ బ్రంట్ పేరు మీద ఉంది. ఆమె 2022లో 79 బంతుల్లో హమిల్టన్ వేదికగా ఆసీస్ మీద సెంచరీ సాధించింది. అలాగే ప్రస్తుత కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ 2017లో డెర్బీ వేదికగా ఆసీస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 90 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించి ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో ఉంది.
For her smashing 117(91), Smriti Mandhana is the Player of the Match 💯👏
Scorecard ▶️ https://t.co/64x1QjUHl9#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank | @mandhana_smriti pic.twitter.com/1ZyzuQB3PT
ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటి వరకు టీమ్ఇండియాకు ఆసీస్ మీద 292 పరుగులే అత్యధిక స్కోర్. ఓవరాల్గా ఏ జట్టుకైనా ఇది రెండో అత్యధిక స్కోర్. ఇంతకు ముందు టీమ్ఇండియా 2023 డిసెంబర్ 28న ముంబయి వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 282 పరుగులు చేసింది. ఇప్పుడు ఈ రికార్డును టీమ్ఇండియా మెరుగు పరుచుకుంది. 2022 మార్చి 5న హమిల్టన్ వేదికగా జరిగిన వన్డే మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ 8 వికెట్ల నష్టానికి 298 పరుగులు చేసింది. ఇప్పటి వరకు ఏ జట్టుకైనా ఆసీస్ మీద ఇదే అత్యధిక స్కోర్.