ETV Bharat / sports

స్మృతి మంధాన సెంచరీ- ఆసీస్‌పై టీమ్​ఇండియా ఘన విజయం

ఆసీస్​తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత్​ జట్టు గెలుపు

IND Vs AUS Women 2nd ODI
IND Vs AUS Women 2nd ODI (@ICC)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 11:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND Vs AUS Women 2nd ODI : ముల్లాన్‌పూర్‌ వేదికగా ఆసీస్‌ జట్టుతో జరిగిన రెండో వన్డేలో భారత మహిళల జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. 293 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆసీస్‌ 190 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో టీమ్‌ ఇండియా 102 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ గెలుపుతో మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో భారత్ 1-1తో సమం చేసింది. నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డే దిల్లీ వేదికగా సెప్టెంబర్ 20న జరగనుంది.

టాస్​ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా తొలుత బౌలింగ్​ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్​ బ్యాటింగ్​కు దిగింది. స్మృతి మంధాన సెంచరీ అదరగొట్టింది. 91 బంతుల్లో 117 పరుగులు చేసింది. 14 ఫోర్లు,4 సిక్స్​లతో రాణించింది. ఆ తర్వాత దీప్తి శర్మ 53 బంతుల్లో 40 పరుగులు చేసింది. ఆసీస్ బౌలర్లు డార్సీ బ్రౌన్ 3, యాష్లీ గార్డనర్ 2, మేగాన్ షట్, అన్నాబెల్ సదర్లాండ్, తహ్లియా మెక్‌గ్రాత్ తలో వికెట్‌ తీసుకున్నారు.

293 పరుగుల టార్గెట్​తో బరిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా 190 పరగులకే ఆలౌటైంది.బ్యాటర్లలో ఎల్లీస్ పెర్రీ 44, అన్నాబెల్ సదర్లాండ్ 45 మాత్రమే రాణించారు. మిగతా బ్యాటర్లంతా రాణించలేకపోయారు. భారత బౌలర్లలో క్రాంతి గౌడ్‌ మూడు, దీప్తి శర్మ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. రేణుకా సింగ్‌ ఠాకూర్‌, స్నేహ్‌ రాణా, అరుంధతి రెడ్డి, రాధా యాదవ్‌ తలో వికెట్‌ తీసుకున్నారు. ఇక మహిళల క్రికెట్​లోనే ఆస్ట్రేలియా 100 పరగులకు పైగా తేడాతో ఓడిపోవడం ఇదే తొలిసారి.

ఇక ఈ మ్యాచ్​లో స్మృతి మంధాన మరో రికార్డ్​ నమోదు చేసింది. 77 బంతుల్లో శతకం పూర్తి చేసిన రెండో భారత్​ మహిళగా నిలిచింది. ఆస్ట్రేలియా మీద వేగవంతమైన సెంచరీ (77 బంతుల్లో) సాధించిన బ్యాటర్‌గా నిలిచింది. అంతకు ముందు ఈ రికార్డు ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన నాట్ స్కైవర్ బ్రంట్ పేరు మీద ఉంది. ఆమె 2022లో 79 బంతుల్లో హమిల్టన్‌ వేదికగా ఆసీస్‌ మీద సెంచరీ సాధించింది. అలాగే ప్రస్తుత కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ ప్రీత్‌ కౌర్‌ 2017లో డెర్బీ వేదికగా ఆసీస్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 90 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించి ఈ జాబితాలో నాలుగో స్థానంలో ఉంది.

ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటి వరకు టీమ్‌ఇండియాకు ఆసీస్‌ మీద 292 పరుగులే అత్యధిక స్కోర్‌. ఓవరాల్‌గా ఏ జట్టుకైనా ఇది రెండో అత్యధిక స్కోర్‌. ఇంతకు ముందు టీమ్‌ఇండియా 2023 డిసెంబర్‌ 28న ముంబయి వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 282 పరుగులు చేసింది. ఇప్పుడు ఈ రికార్డును టీమ్‌ఇండియా మెరుగు పరుచుకుంది. 2022 మార్చి 5న హమిల్టన్‌ వేదికగా జరిగిన వన్డే మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ 8 వికెట్ల నష్టానికి 298 పరుగులు చేసింది. ఇప్పటి వరకు ఏ జట్టుకైనా ఆసీస్‌ మీద ఇదే అత్యధిక స్కోర్‌.

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS AUS WOMEN ODISMRITI MANDHANA CENTURYINDIA WOMEN CRICKETINDIA VS AUSTRALIA ODI SERIESIND VS AUS WOMEN 2ND ODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.