సిరాజ్​కు అవి కఠినమైన రోజులు- అప్పుడు అతడిని ఎవరూ కలువలేదు! - SIRAJ

అప్పుడు అది సిరాజ్​కు 5 స్టార్ జైలు- ఫోన్​లోనే మాట్లాడుకునేవాళ్లం

Siraj
Siraj (Source : BCCI 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 5:18 PM IST

Siraj 5 Star Jail : టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ ప్రస్తుతం జట్టులో కీలక ప్లేయర్​గా ఉన్నాడు. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో టెస్టు సిరీస్​లో హీరో అయ్యాడు. అయితే అతడు టెస్టు జట్టులోకి రాకముందు ఓ అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కున్నాడని గురించి మీకు తెలుసా? అవును, అప్పటికే వైట్ బాల్ క్రికెట్​లో 2017లోనే అరంగేట్రం చేసినా, టెస్టుల్లో ఆడే అవకాశం మాత్రం 2020లో దక్కింది. ఆ సందర్భంలో సిరాజ్ ఎదుర్కొన్న కఠిన పరిస్థితి, మానసిక క్షభ గురించి అప్పటి బౌలింగ్‌ కోచ్ భరత్ అరుణ్‌ వెల్లడించారు.

2020లో ఆస్ట్రేలియాతో బాక్సింగ్‌ డే టెస్టుతో రెబ్ బాల్ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేశాడు. అయితే దీనికి నెల రోజుల ముందు సిరాజ్ తండ్రి అనారోగ్యంతో మరణించారు. అప్పటికే ఆస్ట్రేలియాకు చేరుకున్న సిరాజ్‌ సిడ్నీలో ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్నాడు. అయితే కొవిడ్ కారణంగా సిరాజ్ అప్పటికప్పుడే భారత్​కు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. జట్టులో సహచర క్రికెటర్లు కూడా ప్రత్యక్షంగా అతడిని కలవలేని పరిస్థితి.

ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ బోర్డు నిబంధనల నేపథ్యంలో బయో బబుల్‌లోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. చివరికి జట్టు మేనేజర్‌ కూడా అతి కష్టం మీద సిరాజ్‌ను కలిసినట్లు, మాజీ బౌలింగ్ కోచ్ భరత్ అరుణ్‌ వెల్లడించారు. ఆయన రీసెంట్​గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో సిరాజ్‌కు ఎదురైన పరిస్థితులను వివరించాడు. అతడు ఒక్కడే రూమ్‌లో కూర్చొని బాధపడ్డ సందర్భాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.

ఈ పరిస్థితులు కఠినం
"సిరాజ్ ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు కఠినమైనవే. అతడు హోటల్ రూమ్​లో ఒక్కడే ఉండాల్సి వచ్చింది. నిజంగా అది సిరాజ్‌కు 5 స్టార్‌ జైలే. మేనేజర్‌ ఒక్కడికే స్పెషల్ పర్మిషన్ రావడంతో సిరాజ్‌ను కలిశారు. ఆ సమయంలో మిగతా ప్లేయర్లెవరూ అతడి వద్ద దగ్గరకు వెళ్లలేదు. వాట్సాప్ చాట్, ఫోన్‌లో చాలా సేపు మాట్లాడుకున్నాం. అలాగే వాట్సాప్ కాల్స్‌లోనూ మాట్లాడుకున్నాం. కానీ, మనిషి పక్కన ఉంటే ఆ భరోసా మాత్రం వేరు. ప్రత్యక్షంగా బాధను పంచుకుంటే తగ్గుతుంది. దగ్గరుంజి భుజంపై చేయి వేసి, చెప్పే ధైర్యం, అలా దొరికే ఓదార్పు ఫోన్​లో దొరకదు. కానీ, సిరాజ్‌ మాత్రం చాలా కఠిన పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నాడు" అని భరత్‌ తెలిపారు.

మా హృదయం కదిలింది
"ఇండియాకు వెళ్లి తన తండ్రిని చివరి చూపు చూడాలని నేను కూడా చెప్పాను. అందుకోసం ఎలాగైనా అనుమతి తీసుకుందాం అని సూచించాను. కానీ, సిరాజ్‌ ఒప్పుకోలేదు. ఆస్ట్రేలియాతో టెస్టు మ్యాచ్​ పక్కా ఆడాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. సిరాజ్​కు వీడియో కాల్ చేసి 'నువ్వు వెళ్లాలని అనుకుంటున్నావా?' అని అడిగాము. భారత్ చాలా దూరం ఉందని, అందుకోసం మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు?' అని రవిశాస్త్రి అడిగాడు. దానికి సిరాజ్ 'నేను ఇక్కడే ఉంటాను. భారత్​ కోసం టెస్టు మ్యాట్ ఆడేది చూడాలనేది నా తండ్రి కల. టెస్టు సిరీస్‌ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను' అని అన్నాడు. అంతే, ఆ మాటలకు మా హృదయం కదిలింది. ఇంకేమీ మాట్లాడలేకపోయాం" అని భరత్ అరుణ్‌ వెల్లడించారు.

కాగా, 2020 డిసెంబర్ 26న ఆసీస్​తో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్​తో టెస్టుల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 41 మ్యాచ్​ల్లో 123 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

