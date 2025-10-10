హమ్మయ్య! ఎట్టకేలకు సాధించిన గిల్- కెరీర్లో ఇదే తొలిసారి
భారత్ x వెస్టిండీస్ టెస్టు- గిల్ కెప్టెన్సీలో తొలిసారి ఇలా జరగడం ఇదే తొలిసారి!
Published : October 10, 2025 at 10:27 AM IST
Ind vs WI 2nd Test 2025 : దిల్లీ అరున్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా వెస్టిండీస్తో భారత్ రెండో టెస్టులో తలపడుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ నెగ్గిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో ఓ వింతైన రికార్డు బ్రేక్ అయ్యింది. ఎట్టకేలకు అభిమానుల ఎదురుచూపులకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది. ఈ క్రమంలోనే డగౌట్ నుంచి హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా గిల్ను చూసి చిన్న చిరునవ్వు నవ్వుకున్నారు. మరి వాళ్లు ఎందుకు నవ్వారు? అసలు అక్కడ జరిగిన ఆ ఆసక్తికర సంఘటన ఏంటో తెలుసా?
గిల్ తొలిసారి!
శుభ్మన్ గిల్ కెప్టెన్సీలో భారత్ ఆడుతున్న ఏడో టెస్టు మ్యాచ్ ఇది. గిల్ నాయకత్వంలో భారత్ ఇదివరకు ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఆతిథ్య జట్టుతో ఐదు, రీసెంట్గా స్వదేశంలోనే వెస్టిండీస్తో ఒక టెస్టు మ్యాచ్ ఆడింది. దీంతో అతడి నాయకత్వంలో ఆరు టెస్టులు కంప్లీట్ అయ్యాయి. అయితే ఈ ఆరు మ్యాచ్ల్లోనూ గిల్ ఒక్క టెస్టులో కూడా టాస్ నెగ్గలేదు. వరుసగా ఆరింట్లో టాస్ ఓడిపోయాడు. కానీ, ఈ మ్యాచ్తో తొలిసారి టెస్టు కెప్టెన్ హోదాలో గిల్ టాస్ నెగ్గాడు. టెస్టుల్లో తొలిసారి తనకు నచ్చిన ఆప్షన్ ఎంచుకున్నాడు.
దీంతో ఎదురుచూపులకు తెర పడింది. అయితే టెస్టుల్లో తొలిసారి టాస్ నెగ్గేందుకు అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన కెప్టెన్గా న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్ బెవెన్ కాంగ్డన్ ఉన్నాడు. అతడు కెప్టెన్ అయ్యాక టెస్టుల్లో వరుసగా 7సార్లు టాస్ ఓడాడు. ఎనిమిదో మ్యాచ్లో తొలిసారి టాస్ నెగ్గాడు. ఇక న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్ టామ్ లాథమ్తో ప్రస్తుతం గిల్ సమానంగా ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరు సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లో వరుసగా ఆరు మ్యాచ్ల్లో టాస్ ఓడారు. ఏడో మ్యాచ్లో తొలిసారి టాస్ నెగ్గారు.
FIRST TOSS WIN FOR CAPTAIN SHUBMAN GILL. pic.twitter.com/j42c5hTSiT— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 10, 2025
కాగా, తొలి టెస్టులో బరిలోకి దిగిన అదే జట్టుతో టీమ్ఇండియా ఆడనుంది. ఇక విండీస్ మాత్రం తమ జట్టులో రెండు మార్పులు చేసింది. బ్రాండన్ కింగ్, జోహన్ లిన్ స్థానంలో ఆండర్సన్ ఫిలిప్, టెవిమ్ ఇమ్లాచ్ జట్టులోకి వచ్చారు. భారత్కు ఓపెనర్లుగా యంగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్ క్రీజులోకి వచ్చారు.
Gautam Gambhir and Jasprit Bumrah's reaction when Shubman Gill won the toss. 😂❤️ pic.twitter.com/0111cT2dxD— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 10, 2025
గిల్ కెప్టెన్సీ రికార్డ్
రోహిత్ టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో గిల్ టెస్టు ఫార్మాట్కు ఎంపికయ్యాడు. అతడి సారథ్యంలోనే భారత్ ఈ ఏడాది జూన్లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటకు వెళ్లింది. ఈ సిరీస్ను భారత్ 2-2తో సమం చేసుకుంది. మరో మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. ఇక ప్రస్తుత సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్లో భారత్ నెగ్గింది. దీంతో ఇప్పటిదాకా భారత్ గిల్ కెప్టెన్సీలో ఆరు టెస్టులు ఆడింది. అందులో మూడింట్లో నెగ్గగా, రెండు ఓడింది. మరో టెస్టు డ్రా అయ్యింది.
తుది జట్లు
టీమ్ఇండియా : యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, సిరాజ్
వెస్టిండీస్ : జాన్ కాంప్బెల్, త్యాగనరైన్ చంద్రపాల్, అలిక్ అథనాజ్, షై హోప్, రోస్టన్ ఛేజ్ (కెప్టెన్), టెవిన్ ఇమ్లాక్ (వికెట్ కీపర్), జస్టిన్ గ్రీవ్స్, జోమెల్ వారికన్, ఖారీ పియరీ, అండర్సన్ ఫిలిప్, జైదెన్ సీలెస్
WTC లేటెస్ట్ పాయింట్లు- విండీస్పై విజయం తర్వాత భారత్ ఏ ప్లేస్లో ఉందంటే?
ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్- కెప్టెన్గా గిల్- రోహిత్, విరాట్కు స్థానం