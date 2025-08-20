Shubman Gill vs Harmanpreet Kaur : క్రికెట్ ప్రపంచంలో పురుషుల జట్టు, మహిళా జట్టు కెప్టెన్ల ఆదాయాలపై ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఉంటుంది. ఒకవైపు యువ కెప్టెన్గా కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టిన శుభ్మన్ గిల్, మరోవైపు ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అనుభవం ఉన్న హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ పేర్లు ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతున్నాయి. వీరిద్దరూ తమ తమ రంగాల్లో అద్భుత ప్రదర్శనలతో పేరు సంపాదించారు. కానీ ఆర్థికంగా వీరి సంపాదనలో ఎంత తేడా ఉందో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం అందరిలోనూ ఉంటుంది. ఇదే విషయం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
శుభ్మన్ గిల్ ఆదాయం
మీడియా రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 2025 నాటికి శుభ్మన్ గిల్ ఆర్థిక స్థితి గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయన మొత్తం ఆస్తులు సుమారుగా రూ.34 కోట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు. గిల్ నెలకు 50 లక్షల రూపాయల కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారని సమాచారం. వార్షికంగా చూస్తే రూ. 5 నుంచి 7 కోట్ల వరకు ఆయన ఆదాయం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులో గ్రేడ్ Aలో ఉన్న గిల్కు బోర్డు వార్షిక వేతనం రూ.5 కోట్లు ఇస్తోంది. అదనంగా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్, ఎండార్స్మెంట్లు, యాడ్వర్టైజ్మెంట్లు, పెట్టుబడులు అతని ఆదాయ వనరులుగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కలిపి అతనిని ప్రస్తుతం భారత క్రికెట్లో అత్యధికంగా ఎదుగుతున్న స్టార్గా నిలిపాయి.
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఆదాయం
మహిళా క్రికెట్ కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కూడా ఆర్థికంగా బలంగానే ఉన్నారు, ఆమె మొత్తం ఆస్తులు సుమారు 3 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లు, అంటే భారత కరెన్సీ ప్రకారం సుమారు రూ.26.3 కోట్లుగా లెక్కిస్తున్నారు. బీసీసీఐ నుంచి ఆమెకు వార్షిక వేతనం రూ.50 లక్షలు వస్తుంది. అదనంగా టెస్టు మ్యాచ్ ఆడితే రూ.15 లక్షలు, వన్డే మ్యాచ్కు రూ.6 లక్షలు, టీ20 మ్యాచ్కు రూ.3 లక్షలు మ్యాచ్ ఫీజుగా అందుకుంటుంది. మహిళా క్రికెట్లో అత్యధికంగా సంపాదిస్తున్న ప్లేయర్గా ఆమె పేరు నిలిచింది.
శుభ్మన్ vs హర్మన్ప్రీత్
ఇద్దరి ఆదాయాలను పోలిస్తే, గిల్ ఆస్తులు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. గిల్ యాడ్స్, IPL లాంటి లీగ్ ద్వారా అధిక మొత్తంలో సంపాదిస్తున్నాడు. మహిళా క్రికెట్లో వేతనాలు తక్కువగా ఉండటంతో, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఆదాయం కొంత వెనుకబడి ఉంది. అయినప్పటికీ మహిళా క్రికెట్లో అత్యధికంగా సంపాదిస్తున్న ప్లేయర్గా ఆమె స్థానం ప్రత్యేకం. ఈ పోలికలో గిల్ ముందున్నా, కౌర్ తన స్థాయిలో రికార్డు క్రియేట్ చేస్తోంది.
భారత క్రికెట్లో ఆదాయాల వ్యత్యాసం
మరోవైపు పురుషుల జట్టు క్రికెటర్ల ఆదాయం, మహిళా జట్టు క్రికెటర్ల ఆదాయం మధ్య వ్యత్యాసంపై ఎప్పటి నుంచో చర్చ నడుస్తోంది. బీసీసీఐ ఇటీవల మహిళా క్రికెటర్ల వేతనాలను పెంచినప్పటికీ, ఇంకా పెద్ద తేడానే ఉంది. మెన్ క్రికెటర్లకు లభించే IPL కాంట్రాక్టులు, భారీ ఎండార్స్మెంట్ డీల్స్ మహిళా క్రికెటర్లకు దాదాపుగా దక్కడం లేదు. ఈ కారణంగానే మరికొందరు స్టార్ ప్లేయర్స్ కూడా గిల్ స్థాయి ఆర్థిక వనరులను పొందలేకపోతున్నారు. అలాగే BCCI నుంచి మహిళా క్రికెటర్లకు ఇంకా మద్దతు రావాలనే డిమాండ్స్ సైతం పెరుగుతున్నాయి.
మొత్తం మీద చూస్తే, శుభ్మన్ గిల్ ప్రస్తుతం రూ.34 కోట్ల నెట్ వర్త్తో కొనసాగుతున్నాడు. మరోవైపు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ రూ.26 కోట్ల ఆస్తులతో భారత మహిళా క్రికెట్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇద్దరూ తమ కెప్టెన్సీతో జట్లను విజయవంతంగా నడిపిస్తూ అభిమానుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నారు. రాబోయే కాలంలో మహిళా క్రికెట్కు మరింత మద్దతు లభిస్తే, హర్మన్ప్రీత్ వంటి స్టార్లు కూడా మరింత సంపాదన సాధించే అవకాశం ఉంది.