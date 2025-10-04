ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్- కెప్టెన్గా గిల్- రోహిత్, విరాట్కు స్థానం
ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్కు జట్టు ఖరారు
Published : October 4, 2025 at 2:57 PM IST
AUS ODI Indian Captain : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనున్న భారత్ జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఈనెల 19 నుంచి ఆస్ట్రేలియాతో మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ-20టీ మ్యాచ్లు ఆడనుండగా, వన్డే జట్టుకు సారథిగా శుభ్మన్గిల్ను నియమించింది. ప్రస్తుతం వన్డే కెప్టెన్గా ఉన్న రోహిత్శర్మ స్థానంలో శుభ్మన్గిల్కు అవకాశం కల్పించింది. అయితే ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్ జట్టులో సీనియర్లు రోహిత్శర్మ, కోహ్లీకి చోటు దక్కింది.
శ్రేయాస్ అయ్యర్ను వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపిక చేసిన సెలెక్షన్ కమిటీ వికెట్ కీపర్గా కేఎల్ రాహుల్ను ఖరారుచేసింది. మరో కీపర్గా ధ్రువ్ జురేల్ను ఎంపిక చేసింది. అక్షర్ పటేల్, నితీశ్కుమార్రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, మహ్మద్ సిరాజ్, అర్షదీప్ సింగ్, యశస్వీ జైస్వాల్ వన్డే జట్టులో చోటుదక్కించుకున్నారు. వన్డేల్లో బూమ్రాకు విశ్రాంతినిచ్చారు.
🚨 India’s squad for Tour of Australia announced— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Shubman Gill named #TeamIndia Captain for ODIs
The #AUSvIND bilateral series comprises three ODIs and five T20Is against Australia in October-November pic.twitter.com/l3I2LA1dBJ
టీ-20 జట్టు కెప్టెన్గా సూర్య కుమార్ యాదవ్, వైస్ కెప్టెన్గా శుభ్మన్గిల్కు మరోసారి అవకాశం దక్కింది. అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, నితీశ్కుమార్రెడ్డి, శివమ్ దుబే, అక్షర్ పటేల్ వరుణ్ చక్రవర్తి, బూమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, రింకూ సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్ టీ-20 జట్టులో ఉన్నారు. వికెట్ కీపర్లుగా జితేశ్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ ఎంపికయ్యారు.