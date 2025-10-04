ETV Bharat / sports

ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్‌- కెప్టెన్‌గా గిల్‌- రోహిత్‌, విరాట్​కు స్థానం

ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్‌కు జట్టు ఖరారు

AUS ODI Indian Captain
AUS ODI Indian Captain (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 2:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

AUS ODI Indian Captain : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనున్న భారత్‌ జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఈనెల 19 నుంచి ఆస్ట్రేలియాతో మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ-20టీ మ్యాచ్‌లు ఆడనుండగా, వన్డే జట్టుకు సారథిగా శుభ్‌మన్‌గిల్‌ను నియమించింది. ప్రస్తుతం వన్డే కెప్టెన్‌గా ఉన్న రోహిత్‌శర్మ స్థానంలో శుభ్‌మన్‌గిల్‌కు అవకాశం కల్పించింది. అయితే ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్‌ జట్టులో సీనియర్లు రోహిత్‌శర్మ, కోహ్లీకి చోటు దక్కింది.

శ్రేయాస్‌ అయ్యర్‌ను వైస్‌ కెప్టెన్‌గా ఎంపిక చేసిన సెలెక్షన్‌ కమిటీ వికెట్‌ కీపర్‌గా కేఎల్​ రాహుల్‌ను ఖరారుచేసింది. మరో కీపర్‌గా ధ్రువ్‌ జురేల్‌ను ఎంపిక చేసింది. అక్షర్‌ పటేల్, నితీశ్‌కుమార్‌రెడ్డి, వాషింగ్టన్‌ సుందర్, కుల్దీప్‌ యాదవ్, హర్షిత్‌ రాణా, మహ్మద్‌ సిరాజ్, అర్షదీప్‌ సింగ్, యశస్వీ జైస్వాల్‌ వన్డే జట్టులో చోటుదక్కించుకున్నారు. వన్డేల్లో బూమ్రాకు విశ్రాంతినిచ్చారు.

టీ-20 జట్టు కెప్టెన్‌గా సూర్య కుమార్‌ యాదవ్‌, వైస్‌ కెప్టెన్‌గా శుభ్‌మన్‌గిల్‌కు మరోసారి అవకాశం దక్కింది. అభిషేక్‌ శర్మ, తిలక్‌ వర్మ, నితీశ్‌కుమార్‌రెడ్డి, శివమ్ దుబే, అక్షర్‌ పటేల్‌ వరుణ్ చక్రవర్తి, బూమ్రా, అర్షదీప్‌ సింగ్, కుల్దీప్‌ యాదవ్, హర్షిత్‌ రాణా, రింకూ సింగ్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్ టీ-20 జట్టులో ఉన్నారు. వికెట్‌ కీపర్లుగా జితేశ్‌ శర్మ, సంజూ శాంసన్‌ ఎంపికయ్యారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

AUS ODI INDIAN CAPTAINAUS VS IND ODI SQUAD 2025AUS ODI INDIAN CAPTAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.