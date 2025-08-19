ETV Bharat / sports

కెప్టెన్​గా సూర్య, వైస్​ కెప్టెన్​గా గిల్​- ఆసియా కప్​నకు భారత జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ - ASIA CUP SQUAD INDIA 2025

ఆసియా కప్​ స్క్వాడ్​ను ప్రకటించిన బీసీసీఐ

Asia Cup Squad India 2025
Asia Cup Squad India 2025 (Source: IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 3:05 PM IST

Asia Cup Squad India 2025: ఆసియా కప్‌ టోర్నీ కోసం భారత్‌ జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది. సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ నాయకత్వంలోని 15 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టును అజిత్‌ అగార్కర్‌ నేతృత్వంలో సెలక్షన్‌ కమిటీ ఎంపిక చేసింది. టెస్టు కెప్టెన్‌ శుభమన్‌ గిల్‌ను తిరిగి జట్టులోకి ఎంపిక చేసిన కమిటీ, అతడిని వైస్‌ కెప్టెన్‌గా నియమించింది. స్టార్‌ పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా పురాగమనం చేయనున్నాడు. ఓపెనర్లుగా అభిషేక్‌ శర్మ, తిలక్‌ వర్మ, రింకూ సింగ్‌లను ఎంపిక చేశారు. వికెట్‌ కీపర్లుగా సంజూ శాంసన్‌, జితేశ్‌శర్మలకు చోటు కల్పించారు. ఆల్‌రౌండర్లు హార్దిక్‌ పాండ్యా, శివమ్‌ దూబే, అక్షర్‌ పటేల్‌ చోటు దక్కించుకున్నారు. స్పిన్నర్లు వరుణ్‌ చక్రవర్తి, కుల్దీప్‌యాదవ్‌లు ఎంపిక చేయగా బుమ్రాకు తోడుగా అర్షదీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌రాణాలు చోటు ఇచ్చారు. స్టాండ్‌ బై ఆటగాళ్లుగా యశస్వి జైస్వాల్‌, ధ్రువ్‌ జురెల్‌, ప్రసిద్ధ్‌ కిృష్ణ, రియాన్‌ పరాగ్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌లను ఎంపిక చేశారు. ఐపీఎల్‌లో అదరగొట్టిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌కు సెలక్టర్లు మొండిచేయి చూపారు.

షెడ్యూలు ప్రకారం మంగళవారం మధ్యాహ్నం 1:30కి జట్టును ప్రకటించాల్సి ఉంది. అయితే ముంబయిలో భారీ వర్షం కారణంగా విలేకరుల సమావేశం కాస్త ఆలస్యమైంది. మరోవైపు ప్రతిష్ఠాత్మక ఆసియా కప్‌ సెప్టెంబర్‌ 9 నుంచి 28 వరకు యూఏఈ వేదికగా జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లు టీ20 ఫార్మాట్లో నిర్వహించనుండగా, అఫ్గానిస్థాన్‌, హాంకాంగ్‌ పోరుతో ఈ ట్రోఫీ ప్రారంభం కానుంది. టీమ్‌ఇండియా తన మొదటి మ్యాచ్‌ సెప్టెంబర్‌ 10న యూఏఈతో ఆడనుంది.

ఆసియా కప్‌ షెడ్యూల్‌ గ్రూప్‌ స్టేజ్‌

  • 9 సెప్టెంబర్‌: అఫ్గానిస్థాన్‌ - హాంకాంగ్‌
  • 10 సెప్టెంబర్‌: భారత్‌ - యూఏఈ
  • 11 సెప్టెంబర్‌: బంగ్లాదేశ్‌ - హాంకాంగ్‌
  • 12 సెప్టెంబర్‌: పాకిస్థాన్‌ - ఒమన్‌
  • 13 సెప్టెంబర్: బంగ్లాదేశ్‌ - శ్రీలంక
  • 14 సెప్టెంబర్‌: భారత్‌ - పాకిస్థాన్‌
  • 15 సెప్టెంబర్‌: శ్రీలంక - హాంకాంగ్‌
  • 16 సెప్టెంబర్‌: బంగ్లాదేశ్‌ - అఫ్గానిస్థాన్‌
  • 17 సెప్టెంబర్‌: పాకిస్థాన్‌ - యూఏఈ
  • 18 సెప్టెంబర్‌: శ్రీలంక - అఫ్గానిస్థాన్‌
  • 19 సెప్టెంబర్‌: భారత్‌ - ఒమన్‌

సూపర్‌ 4

  • 20 సెప్టెంబర్‌: గ్రూప్‌ బి క్వాలిఫయర్‌ 1 - గ్రూప్‌ బి క్వాలిఫయర్‌ 2
  • 21 సెప్టెంబర్‌: గ్రూప్‌ ఏ క్వాలిఫయర్‌ 1 - గ్రూప్‌ ఏ క్వాలిఫయర్‌ 2
  • 23 సెప్టెంబర్‌: గ్రూప్‌ ఏ క్వాలిఫయర్‌ 1 - గ్రూప్‌ బి క్వాలిఫయర్‌ 2
  • 24 సెప్టెంబర్‌: గ్రూప్‌ బి క్వాలిఫయర్‌ 1 - గ్రూప్‌ ఏ క్వాలిఫయర్‌ 2
  • 25 సెప్టెంబర్‌: గ్రూప్‌ ఏ క్వాలిఫయర్‌ 2 - గ్రూప్‌ బి క్వాలిఫయర్‌ 2
  • 26 సెప్టెంబర్‌: గ్రూప్‌ ఏ క్వాలిఫయర్‌ 1 - గ్రూప్‌ బి క్వాలిఫయర్‌ 1

ఫైనల్‌

28 సెప్టెంబర్‌ : ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌

