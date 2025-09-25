ETV Bharat / sports

కార్గిల్ వార్ అప్పుడే పాక్ ప్లేయర్లకు షేక్​హ్యాండ్ ఇచ్చాం- ఇప్పుడెందుకు చేయి కలపరు? : కాంగ్రెస్ నేత

టీమ్ఇండియా క్రీడా స్ఫూర్తితో క్రికెట్ ఆడాలి : కాంగ్రెస్ ఎంపీ

INDIA PAK HANDSHAKE CONTROVERSY
INDIA PAK HANDSHAKE CONTROVERSY (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Shashi Tharoor Asia Cup 2025: ఇండియా, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఇటీవల అనేక రకాల వివాదాల కారణంగా వైరల్ అయ్యింది. ఇది ఆటగా కాకుండా రాజకీయ వాతావరణం, సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలతో ముడిపడి పోతుందని కొందరు కామెంట్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఆసియా కప్ సందర్భంగా టీమ్​ ఇండియా ఆటగాళ్లు పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లతో చేతులు కలపకపోవడంపై పెద్ద వివాదం రేగింది. అయితే ఈ వివాదంపై సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత శశి థరూర్ స్పందిస్తూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు క్రీడా ప్రపంచంలో చర్చనీయాంశమయ్యాయి.

స్పిరిట్ ఆఫ్ గేమ్
శశి థరూర్ మాట్లాడుతూ, "మనం పాకిస్థాన్‌తో ఆడకూడదని అనుకుంటే మొదట్లోనే ఆడకుండా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది. కానీ ఒకసారి ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నాక స్పిరిట్ ఆఫ్ గేమ్​ను పాటించాలి. మనం గతంలో కూడా ఇదే తరహా పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నాం. అయితే 1999లో కార్గిల్ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పటికీ ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్థాన్‌తో ఆడాం. ఆ రోజే మన సైనికులు సరిహద్దులో ప్రాణాలు అర్పిస్తుంటే మైదానంలో క్రికెటర్లు ఆట తర్వాత చేతులు కలుపుకున్నారు. ఎందుకంటే క్రీడాస్ఫూర్తి అనే లైన్​లో ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సమస్యలతో ముడిపడకూడదు" అని వ్యాఖ్యానించారు.

రెండు జట్లలోనూ స్పోర్ట్స్‌మన్‌షిప్ లోపించింది
పాకిస్థాన్ జట్టు మొదటిసారి అవమానానికి గురయ్యాక రెండోసారి అదే విధంగా స్పందించిందని, ఇది రెండు జట్లలోనూ క్రీడాస్ఫూర్తి లోపాన్ని చూపుతుందని థరూర్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. క్రీడ అనేది శాంతి, గౌరవం, స్పూర్తిని పంచే వేదికగా ఉండాలని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా బీసీసీఐ అధికారికంగా పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు సహీబ్‌జాదా ఫర్హాన్, హారిస్ రౌఫ్‌లపై ఫిర్యాదు చేసింది. సెప్టెంబర్ 21న జరిగిన సూపర్ ఫోర్ మ్యాచ్‌లో వీరి ప్రవర్తన అంగీకారయోగ్యం కాదని భారత్​ జట్టు భావించింది. ఫర్హాన్ అర్ధశతకం సాధించిన తర్వాత బ్యాట్‌ను తుపాకీలా చూపిస్తూ సెలబ్రేట్ చేయడం పెద్ద వివాదానికి దారి తీసింది. ఆ తర్వాత హారిస్ రౌఫ్ ప్రవర్తన మరింత విమర్శలకు గురైంది.

హారిస్ రౌఫ్ వివాదం
సంజు శాంసన్‌ను ఔట్ చేసిన తర్వాత రౌఫ్ దూకుడు, అలాగే బౌండరీ దగ్గర అభిమానులను రెచ్చగొట్టేలా చేసిన సంకేతాలు తీవ్ర విమర్శలకు కారణమయ్యాయి. ఆయన చేతుల సంకేతాలను '0-6'గా చూపించి పాకిస్థాన్ తప్పుడు ప్రచారాన్ని గుర్తు చేసినట్లుగా ప్రవర్తించారని భారత అభిమానులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో ఆయనపై విమర్శలు మరింత పెరిగాయి.

పీసీబీ కూడా ఫిర్యాదులు
ఇక పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ) మాత్రం భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ వ్యాఖ్యలపై ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. సెప్టెంబర్ 14న జరిగిన మ్యాచ్ తర్వాత ఆయన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయని పీసీబీ ఆరోపించింది. ఇరు దేశాల మధ్య మైదానంలోనూ, బయట ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి .ఈ క్రమంలో సూర్య పెహల్గా దాడి విషయంలో పాకిస్థాన్ పై ఆరోపణలు చేసినట్లు సంకేతం ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదని PCB తెలిపింది. ఇక ఆ విషయంలో ఐసీసీ పెద్దగా రియాక్ట్ కాలేదు.

ఆసియా కప్‌లో ఇండియా ఆధిక్యం
ఇప్పటి వరకు ఆసియా కప్​లో భాగంగా జరిగిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఇండియా పాకిస్థాన్‌పై ఘన విజయం సాధించింది. ఈ విజయాలతో ఫైనల్‌లోనూ ఇరు జట్లు తలపడే అవకాశాలు ఉన్నందున అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ పెరిగింది. ఇప్పటికే టీమ్​ ఇండియా సూపర్ 4లో పాక్, బంగ్లా జట్లపై విజయాలు సాధించి ఫైనల్​కు చేరింది. ఇక పాక్, బంగ్లా చివరి ఫైట్​లో గెలిచే జట్టు భారత్​తో తలపడుతుంది. మరి మూడోసారి పాక్ భారత్​ను ఎలా ఎదుర్కొంటుందో చూడాలి.
ఫైనల్​లో భారత్ x పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్​- అలా జరగాలంటే సమీకణాలు ఇవేనా?

సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన భారత్- పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో ఇదే టాప్!

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA PAK HANDSHAKE CONTROVERSYSHASHI THAROOR KARGIL WAR REMARKBCCI COMPLAINT HARIS RAUFCRICKET SPIRIT OF THE GAME DEBATESHASHI THAROOR ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.