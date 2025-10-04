ఆసీస్తో వన్డే సిరీస్- ఫోకస్ అంతా రోహిత్, విరాట్పైనే!
Published : October 4, 2025 at 10:20 AM IST
Rohit Sharma And Virat Kohli : టీమ్ ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో చాలా కాలంగా కనిపించడం లేదు. మార్చి నెలలో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ తర్వాత ఇద్దరూ మళ్లీ గ్రౌండ్లో కనపడకపోవడంతో ఆస్ట్రేలియాలో జరగనున్న వన్డే సిరీస్ కోసం వారి ఎంపికపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఆస్ట్రేలియాలో జరగనున్న సిరీస్ కోసం భారత జట్టు సెలక్టర్లు శనివారం ఎంపిక ప్రక్రియ జరపనున్నట్లు సమాచారం. తాజాగా ఆసియా కప్ గెలిచిన టీమ్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని టీ20 సిరీస్ కోసం ఎక్కువ మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. స్పిన్నర్ల సంఖ్యను కాస్త తగ్గించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కానీ వన్డే జట్టులో రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలకు స్థానాలు ఖాయమని భావిస్తున్నారు. కెప్టెన్గా రోహిత్ కొనసాగుతుండడంతో సెలక్టర్లు వీరిద్దరిని తప్పించడానికి సాహసం చేయరు. బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా శుభ్మన్ గిల్, బుమ్రాలను వన్డే సిరీస్ నుంచి విశ్రాంతి ఇవ్వనున్న అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల గాయాలతో బాధపడుతున్న హార్దిక్ పాండ్య, రిషబ్ పంత్ లాంటి ఆటగాళ్ల స్థానంలో ఆల్ రౌండర్లు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, సంజు శాంసన్ను ఎంపిక చేసుకున్నారు. భారత్ ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో 19 రోజుల్లో 8 మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఈ సిరీస్ అక్టోబర్ 19న ప్రారంభం కానుంది.