'రోహిత్ భాయ్ వల్లే సక్సెస్ ఫార్ములా తెలిసింది'- మాజీ కెప్టెన్​పై శాంసన్ ప్రశంసలు

వరల్డ్​కప్​ విజయంపై శాంసన్- ఆ క్రెడిట్ అప్పటి కెప్టెన్​దేనట!

Samson On Rohit
Samson On Rohit (Source : Sanju Samson 'Insta Post')
Published : October 8, 2025 at 2:24 PM IST

Samson On Rohit Sharma : 'సక్సెస్​ ఫార్ములా తెలుసుకోవడానికి 16ఏళ్లు పట్టింది. రోహిత్ భాయ్ థాంక్యూ' అని భారత్ యంగ్ క్రికెటర్ సంజు శాంసన్ అన్నాడు. రీసెంట్​గా ముంబయిలో జరిగిన సియట్ క్రికెట్ రేటింగ్స్ అవార్డ్స్​లో శాంసన్ పాల్గొన్నాడు. అతడికి టీ20 బ్యాటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ దక్కింది. ఈ సందర్భంగా శాంసన్ 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్ విజయంతోపాటు తన కెరీర్​ గురించి కూడా మాట్లాడాడు.

వరల్డ్​ ఛాంపియన్స్​గా
వెస్టిండీస్, బార్బడోస్ వేదికగా 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​లో సౌతాఫ్రికాపై భారత చిరస్మరణీయ విజయం సాధించి ఛాంపియన్​గా నిలిచిన ఆ సందర్భాన్ని టీమ్ఇండియా ప్రతీ అభిమాని గుర్తుపెట్టుకుంటాడు. ఆ టోర్నీలో రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో టీమ్ఇండియా ఒక్క ఓటమి లేకుండా ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో శాంసన్ అప్పటి కెప్టెన్ రోహిత్​పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. అతడు జట్టును నడిపించిన విధానం అద్భుతంగా ఉందని కొనియాయాడు. అతడి గేమ్ అప్రోచింగ్, ప్లేయర్లపై ఉంచుకున్న నమ్మకమే జట్టును ఏకం చేశాయని అన్నాడు.

"సక్సెస్ ఫార్ములా తెలుసుకోవడానికి 16 ఏళ్లు పట్టింది. ఈ క్రెడిట్ రోహిత్ భాయ్​దే. థాంక్స్ రోహిత్ భాయ్" అని వరల్డ్​కప్ విజయాన్ని ఉద్దేశించి హిట్​మ్యాన్​పై శాంసన్ ప్రశంసలు కురిపించాడు. దీంతో అక్కడున్న వాళ్ల చప్పట్లతో ఆడిటోరియం మార్మోగిపోయింది. 2007లో టీ20 వరల్డ్​కప్​ విజేతగా నిలిచిన టీమ్ఇండియా ఆ తర్వాత పలుమార్లు సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్ వరకు వచ్చినా టైటిల్ నెగ్గలేకపోయింది. గతేడాది రోహిత్ కెప్టెన్సీలో సమష్టిగా రాణించిన జట్టు విశ్వవిజేతగా నిలిచింది.

2024 T20 World Cup
వరల్డ్​కప్​ ట్రోఫీతో టీమ్ఇండియా (Source : Associated Press)

10ఏళ్లైనా ఆడింది 40 మ్యాచ్​లే!
టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం జీవితంలో వచ్చిన గొప్ప అవకాశం అని శాంసన్ అన్నాడు. భారత్ జెర్సీ ధరించిన ప్రతిసారీ గర్వంగా ఫీల్ అవుతానని చెప్పాడు. అలాగే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసి పదేళ్లు అవుతున్నా, 40 మ్యాచ్​ల్లోనే ఆడానంటూ సరదాగా మాట్లాడాడు. "ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో రీసెంట్​గా 10ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నా. కానీ 40 మ్యాచ్​ల్లోనే ఆడాను కావొచ్చు. అయితే ఈ నెంబర్లు ముఖ్యం కాదు. కానీ సవాళ్లను అధిగమించి ఇప్పుడు ఈ స్థాయికి వచ్చినందుకు గర్వపడుతున్నా" అని శాంసన్ పేర్కొన్నాడు.

జట్టు కోసం దేనికైనా రెడీ
అయితే సాధారణంగా శాంసన్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్. లేదంటే టాపార్డర్​లోనే వస్తాడు. కానీ రీసెంట్​గా ముగిసిన ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​ ఓ మ్యాచ్​లో శాంసన్ 8వ స్థానంలో బ్యాటింగ్​కు వచ్చాడు. దీనిపై అడగ్గా, 'ఒకసారి టీమ్ఇండియా జెర్సీ వేసుకున్నామంటే, మనం దేనికి కూడా నో అని చెప్పకూడదు. ఆ జెర్సీ ధరించే అవకాశం కోసం నేను ఎంతో కష్టపడ్డాను. నా దేశం కోసం ఆడడం నాకు గర్వకారణం. అందుకే నేను 9వ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేయాల్సి వచ్చినా, లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్ బౌలింగ్ చేయమని అడిగిన సంతోషంగా చేసేస్తా' అని శాంసన్ చెప్పాడు.

Samson Career : శాంసన్ 2015లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. కానీ ఇప్పటిదాకా టీ20ల్లో శాంసన్ ఆడింది 49 మ్యాచులు మాత్రమే. జట్టులోకి వస్తాడనుకున్న ప్రతిసారీ పోటీ తీవ్రంగా ఉండడంతో సెలక్టర్లు ఎంపిక చేసేవారు కాదు. ఒక్కోసారి తీరా ఎంపికైయ్యాక పేలవ ప్రదర్శనతో మళ్లీ జట్టుకు దూరం అయ్యేవాడు. ఇలా ఇప్పటిదాకా 42 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 993 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 సెంచరీలు, 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

