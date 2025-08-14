Sachin Tendulkar Son Engagement : ప్రముఖ క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్ ఇంట్లో పెళ్లి బాజాలు త్వరలోనే మోగనున్నట్లు సోషల్మీడియాలో వార్తలు వైరల్గా మారాయి. సచిన్ తనయుడు అర్జున్ తెందూల్కర్ నిశ్చిచార్థం జరిగిందంటూ ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై క్లారిటీ లేక నెటిజన్లు ఫోటోల కోసం నెట్టింట తెగ వెతికేస్తున్నారు.
సానియాను ఫాలో అవుతున్న అర్జున్
ముంబయికి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రవి ఘాయ్ మనవరాలైన సానియా చందోక్తో అర్జున్ నిశ్చితార్ధం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ఇరు కుటుంబాలకు చెందిన ముఖ్యమైనవారే హాజరయ్యారని సమాచారం. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు మాత్రం ఇంక బయటికి రాలేదు. కానీ అర్జున్ సానియాను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాడు. కానీ సానియా అర్జున్ను ఫాలో అవుతుందో లేదో అన్ని విషయంపై క్లారిటీ లేదు. ఎందుకంటే సానియా అకౌంట్ ప్రైవేట్లో ఉంది. దాని కారణంగా వీరిద్దరి నిశ్చితార్ధం రూమర్స్ ఇంకా బలపడుతున్నాయి. రెండు కుటుంబాలు కూడా ఆ విషయం గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్ అంతా వెయిట్ చేస్తున్నారు.
సానియా చందోక్ ఎవరంటే!
సానియా చందోక్ రవి ఘాయ్ మనవరాలు. ఈయన ముంబయికి చెందిన ప్రముఖ బిజినెస్ మ్యాన్. వీళ్ల కుటుంబానికి ఆహార రంగంలో వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. ఇంటర్ కాంటినెంటల్ హోటల్, ప్రముఖ ఐస్క్రీమ్ బ్రాండ్ బ్రూక్లిన్ క్రీమరీతో పాటు ఇతర వ్యాపారాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ సానియా మాత్రం లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఆమె కూడా ఓ బిజినెస్కు పార్ట్నర్గా, డైరెక్టర్గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
అర్జున్ తెందూల్కర్ విషయానికి వస్తే
అర్జున్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్. ప్రస్తుతం గోవాకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నాడు. ఐపీఎల్లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరపున ఆడుతున్నాడు. అతడి డొమెస్టిక్ కెరీర్ మాత్రం ముంబయి తరఫునే ప్రారంభమైంది. 2020-2021 హరియాణా- ముంబయి మధ్య జరిగిన మ్యాచ్తో తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాడు. కానీ 2022-2023 సీజన్కు ముందు గోవా టీమ్కు మారాడు. అక్కడే లిస్ట్-ఏ, ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో డెబ్యూ చేశాడు. రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో 17 మ్యాచ్లు ఆడి, 37 వికెట్లు తీశాడు. బ్యాటింగ్లో 532 పరుగులు సాధించాడు.లిస్ట్-ఏ క్రికెట్లో 17 మ్యాచ్లు ఆడి, 9 ఇన్నింగ్స్లలో 76 పరుగులు చేశాడు. ఐపీఎల్లో ముంబయి తరఫున 5 మ్యాచ్లు ఆడి, 73 బంతులు వేసి 3 వికెట్లు తీశాడు.
సచిన్ కొడుకు మరో క్రిస్ గేల్ అవుతాడు- రాసి పెట్టుకోండి! యోగ్రాజ్
ఐపీఎల్ ముందు అర్జున్ తెందూల్కర్ సంచలనం! - సచిన్ సాధించలేని ఆ రేర్ రికార్డ్ సొంతం