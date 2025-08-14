ETV Bharat / sports

సచిన్ ఇంట పెళ్లి బాజాలు?- 'ఆమె'తో అర్జున్ ఎంగేజ్​మెంట్​! - SACHIN TENDULKAR SON ENGAGEMENT

క్రికెట్​ దిగ్గజం సచిన్ ఇంట్లో పెళ్లి బాజాలు?

Sachin Tendulkar Son Engagement
Sachin Tendulkar Son Engagement (Source: Arjun tendulkar instagram post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 9:54 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 10:28 AM IST

Sachin Tendulkar Son Engagement : ప్రముఖ క్రికెట్​ దిగ్గజం సచిన్​ తెందూల్కర్‌​​ ఇంట్లో పెళ్లి బాజాలు త్వరలోనే మోగనున్నట్లు సోషల్​మీడియాలో వార్తలు వైరల్​గా మారాయి. సచిన్​ తనయుడు అర్జున్​ తెందూల్కర్‌ నిశ్చిచార్థం జరిగిందంటూ ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై క్లారిటీ లేక నెటిజన్లు ఫోటోల కోసం నెట్టింట తెగ వెతికేస్తున్నారు.

సానియాను ఫాలో అవుతున్న అర్జున్
ముంబయికి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రవి ఘాయ్​ మనవరాలైన సానియా చందోక్​తో అర్జున్ నిశ్చితార్ధం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ఇరు కుటుంబాలకు చెందిన ముఖ్యమైనవారే హాజరయ్యారని సమాచారం. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు మాత్రం ఇంక బయటికి రాలేదు. కానీ అర్జున్​ సానియాను తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాడు. కానీ సానియా అర్జున్​ను ఫాలో అవుతుందో లేదో అన్ని విషయంపై క్లారిటీ లేదు. ఎందుకంటే సానియా అకౌంట్​ ప్రైవేట్​లో ఉంది. దాని కారణంగా వీరిద్దరి నిశ్చితార్ధం రూమర్స్​ ఇంకా బలపడుతున్నాయి. రెండు కుటుంబాలు కూడా ఆ విషయం గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్​ అంతా వెయిట్ చేస్తున్నారు.

సానియా చందోక్​ ఎవరంటే!
సానియా చందోక్ రవి ఘాయ్​ మనవరాలు. ఈయన ముంబయికి చెందిన ప్రముఖ బిజినెస్ ​మ్యాన్. వీళ్ల కుటుంబానికి ఆహార రంగంలో వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. ఇంటర్ కాంటినెంటల్‌ హోటల్, ప్రముఖ ఐస్‌క్రీమ్ బ్రాండ్ బ్రూక్లిన్ క్రీమరీతో పాటు ఇతర వ్యాపారాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ సానియా మాత్రం లో ప్రొఫైల్​ మెయిం​టైన్ చేస్తున్నారు. ఆమె కూడా ఓ బిజినెస్​కు పార్ట్​నర్​గా, డైరెక్టర్​గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అర్జున్​ ​తెందూల్కర్‌ విషయానికి వస్తే
అర్జున్​ లెఫ్ట్​ ఆర్మ్ ఫాస్ట్​ బౌలింగ్​ ఆల్​ రౌండర్​. ప్రస్తుతం గోవాకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నాడు. ఐపీఎల్​లో ముంబయి ఇండియన్స్​ తరపున ఆడుతున్నాడు. అతడి డొమెస్టిక్​ కెరీర్​ మాత్రం ముంబయి తరఫునే ప్రారంభమైంది. 2020-2021 హరియాణా- ముంబయి మధ్య జరిగిన మ్యాచ్​తో తన కెరీర్​ స్టార్ట్​ చేశాడు. కానీ 2022-2023 సీజన్​కు ముందు గోవా టీమ్​కు మారాడు. అక్కడే లిస్ట్-ఏ, ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్‌లో డెబ్యూ చేశాడు. రెడ్ బాల్ క్రికెట్‌లో 17 మ్యాచ్‌లు ఆడి, 37 వికెట్లు తీశాడు. బ్యాటింగ్‌లో 532 పరుగులు సాధించాడు.లిస్ట్-ఏ క్రికెట్‌లో 17 మ్యాచ్‌లు ఆడి, 9 ఇన్నింగ్స్‌లలో 76 పరుగులు చేశాడు. ఐపీఎల్‌లో ముంబయి తరఫున 5 మ్యాచ్‌లు ఆడి, 73 బంతులు వేసి 3 వికెట్లు తీశాడు.

