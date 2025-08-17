Arjun Tendulkar Net Worth: క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ తెందూల్కర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా నిలిచాడు. ఇటీవల అతనికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త రవి ఘాయ్ మనుమరాలు సానియా చందోక్ను వివాహం చేసుకోనున్నాడని ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఇప్పటివరకు సచిన్ కుటుంబం దీనిపై అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయలేదు.
ఈ క్రమంలో అర్జున్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాడు. దీంతో అతడి ఆదాయం, నెట్వర్త్ ఎంత ఉంటుందని ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు. అయితే అర్జున్ ఇప్పటికే ఐపీఎల్లో ఆడుతున్నాడు. దేశవాళీలోనూ ముంబయి జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. కానీ, ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం మాత్రం చేయలేదు. అందుకే అర్జున్ ఎలాంటి బ్రాండ్లకు కూడా ఎండార్స్మెంట్ చేయడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో అర్జున్ ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు? అతడి నెట్ వర్త్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని ఫ్యాన్స్ తెగ ఆరాటపడిపోతున్నారు. మరి అర్జున్ నెట్వర్త్ ఎంతంటే?
ఐపీఎల్ సంపాదన
అర్జున్ క్రికెట్ ప్రయాణం 2021లో ఐపీఎల్తో మొదలైంది. అప్పుడు ముంబయి ఇండియన్స్ అతడిని రూ.20 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది. తర్వాత 2023 వేలంలో మళ్లీ రూ.30 లక్షలకు జట్టులోకి తీసుకుంది. ఐపీఎల్లో ఇప్పటి వరకు కేవలం 5 మ్యాచుల్లోనే ఆడే అవకాశం రాగా, మొత్తం మీద అతడు ఐపీఎల్ ద్వారా రూ.1.40 కోట్లు సంపాదించినట్లు క్రీడా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
దేశవాళీ క్రికెట్లో అడుగులు
ఐపీఎల్తో పాటు దేశవాళీ క్రికెట్లోనూ అర్జున్ రాణిస్తున్నాడు. గోవా తరఫున రంజీ ట్రోఫీ, విజయ్ హాజరే ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 టోర్నీల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఈ ప్రదర్శనల ద్వారా అతనికి సంవత్సరానికి సుమారు రూ.10 లక్షల వరకు ఆదాయం వస్తోందని సమాచారం.
మొత్తం ఆస్తి విలువ
కుటుంబ సంపదతో కలిపి అర్జున్ మొత్తం ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.22 కోట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అతను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి 2007లో సచిన్ కొనుగోలు చేసిన విలాసవంతమైన ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు. ఆ ఇళ్లును సచిన్ సుమారు రూ.39 కోట్లు వెచ్చించి కొనుగోలు చేశారని క్రికెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
పేస్ ఆల్రౌండర్గా అర్జున్
సచిన్ లాగా బ్యాటింగ్లో కాకుండా, అర్జున్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేస్ ఆల్రౌండర్గా తనకంటూ ప్రత్యేకత సంపాదించాడు. ఇప్పటివరకు 17 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచులు ఆడి 37 వికెట్లు తీశాడు.బ్యాటింగ్లో 532 పరుగులు చేశాడు. అందులో ఒక సెంచరీ, రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఐపీఎల్లో 5 మ్యాచుల్లో 3 వికెట్లు సాధించాడు.
అభిమానుల్లో పెరుగుతున్న ఆసక్తి
ఇప్పటికీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగు పెట్టని అర్జున్ దేశవాళీ స్థాయిలో మాత్రం తన ప్రతిభను చూపించాడు. తండ్రి వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ, టీమ్ఇండియాలో స్థానం సంపాదిస్తాడా అన్న ఆసక్తి అభిమానుల్లో రోజు రోజుకీ పెరుగుతోంది.
