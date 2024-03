ఈ రూల్స్ ఐపీఎల్​లో మాత్రమే సుమా- ఇంటర్నేషనల్‌ టీ20ల్లో వర్తించవు- కన్ఫ్యూజ్‌ అవకండి - Rules Used In IPL Not In T20s

By ETV Bharat Telugu Team Published : Mar 23, 2024, 12:46 PM IST