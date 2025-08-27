ETV Bharat / sports

ఒకే బంతికి 20 పరుగులు- సిక్స్​లతో షెపర్డ్ విధ్వంసం - CPL 2025

కరీబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​లో అరుదైన ఫీట్- ఒకే బంతికి 20 రన్స్​

CPL 2025
CPL 2025 (Source : Associated Press)
Published : August 27, 2025 at 4:31 PM IST

Romario Shepherd : వెస్టిండీస్‌ డొమెస్టిక్ టీ20 లీగ్ కరీబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (CPL)లో రేర్ ఫీట్ నమోదైంది. విండీస్ స్టార్ బ్యాటర్ రొమారియో షెపర్డ్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. కేవలం ఒకే బంతికి 20 పరుగులు నమోదు షెపర్డ్ చేసి అరుదైన రికార్డ్ కొట్టాడు. అతడి విధ్వంసానికి తమ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 202 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది.

కరీబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్
13వ ఎడిషన్ కరీబియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లో షెపర్డ్​ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఔరా అనిపించాడు. గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ - సెయింట్ లూసియా మధ్య తాజాగా మ్యాచ్ జరిగింది. అమెజాన్ వారియర్స్​కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న షెపర్డ్ ఈ మ్యాచ్​లో విధ్వంసం సృష్టించాడు. 34 బంతుల్లోనే 73 పరుగులతో నాటౌట్​గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలోనే ఒక ఓవర్​లో సింగిల్ బంతికి షెపర్డ్ 20 పరుగులతో రఫ్పాడించాడు.

1 బంతికి 20 పరుగులు
తొలి ఇన్నింగ్స్​లో సెయింట్ లూసియా బౌలర్ ఓషేన్ థామస్ 15వ ఓవర్ బౌలింగ్​కు దిగాడు. ఆ సమయంలో క్రీజులో షెపర్డ్ ఉన్నాడు. ఈ ఓవర్‌లో రెండో బంతి తర్వాత, థామస్ వరుసగా రెండు నో బాల్స్ వేశాడు. క్రీజులో ఉన్న షెపర్డ్ ఈ రెండు నో బాల్ బంతులను సిక్సర్లుగా మలిచాడు. ఆ తర్వాత ఫ్రీ హిట్‌ బంతిని కూడా షెపర్డ్​ సిక్స్​గా మలిచాడు.

అతడు రెండు నో బాల్ బంతులతోపాటు ఫ్రీ హిట్‌కు కలిపి 3 సిక్సర్లు కొట్టాడు. దీంతో ఆ ఒక్క బంతికే ఎక్స్​ట్రాలు కలిపి 20 పరుగులు వచ్చాయి. దీని కారణంగా, ఒకే బంతికి 20 పరుగులు వచ్చాయి. రొమారియో షెపర్డ్ ఇన్నింగ్స్​లో 5 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు ఉండడం విశేషం. రొమారియో షెపర్డ్​తోపాటు, గయానా అమెజాన్ వారియర్స్ తరపున ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ (33 పరుగులు), బెన్ మెక్‌డెర్మాట్ (30), షాయ్ హోప్ (23 పరుగులు) చేశారు. సెయింట్ లూసియా తరపున కియోన్ గాస్టన్ 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

ఛేదనలో అకీమ్ అదుర్స్
భారీ ఛేదనను సెయింట్ లూసియా జట్టు 203 పరుగులు లక్ష్యాన్ని 18.1 ఓవర్లలోనే 6 వికెట్లు కోల్పోయి భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. లూసియా బ్యాటర్ అకీమ్ అగస్టే 35 బంతుల్లో 73 పరుగులు చేశాడు. టిమ్ సైఫ్ (35 పరుగులు), టిమ్ డేవిడ్ (25 పరుగులు, 15 బంతుల్లో) రాణించారు. ఇక అమెజాన్ బౌలర్లలో గుడకేశ్ మోటీ, జెడియా బ్లేడి తలో రెండు, ప్రిటోరియస్, ఇమ్రాన్ తాహిర్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి సెయింట్ లూసియా
ఈ మ్యాచ్​లో విజయంతో సెయింట్ లూసియా పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. తాము ఆడిన ఐదు మ్యాచ్‌లలో లూసియా రెండు మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. ఒక మ్యాచ్‌లో ఓడిపోగా, మరో రెండు మ్యాచ్​ల్లో ఫలితం తేలలేదు.

