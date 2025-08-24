ETV Bharat / sports

రిటైరై ఏడాదైనా రోహిత్ శర్మే నెం. 1- ఇప్పటికీ ఆ రికార్డ్ బ్రేక్ అవ్వలేదు - ROHIT SHARMA

రిటైరై ఏడాదైనా రోహిత్ శర్మ రికార్డును ఇప్పటికీ ఎవరూ బ్రేక్ చేయలేదు!

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 1:50 PM IST

Rohit Sharma Record : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో అనేక రికార్డులు నెలకొల్పాడు. టెస్టు, వన్డే, టీ20 ఇలా అన్ని ఫార్మాట్లలో తనదైన ముద్ర వేశాడు. అనేక మ్యాచ్​ల్లో ధనాధన్ బ్యాటింగ్​తో జట్టుకు విజయాలు అందించాడు. అలాగే కెప్టెన్​గానూ సమర్థంగా జట్టును నడిపించి రికార్డుల్లోకెక్కాడు. అతడి నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీ (2024 టీ20 వరల్డ్​కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ)లను గెలుచుకుంది.

అయితే గతేడాది 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ నెగ్గిన తర్వాత రోహిత్ శర్మ టీ20ల నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు. యువకులకు అవకాశాలు ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో పొట్టి ఫార్మాట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు రోహిత్ చెప్పాడు. ఇక రోహిత్ శర్మ పొట్టి ఫార్మాట్ నుంచి తప్పుకొని సంవత్సరం దాటింది. ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​లో అనేక టీ20 మ్యాచ్​లు జరిగాయి. అయినప్పటికీ రోహిత్ నెలకొల్పిన రికార్డు ఇప్పటికీ బ్రేక్ కాలేదు. మరి అదేంటంటే?

Rohit Sharma
రోహిత్ శర్మ (Source : Associated Press)

ఏడాదైనా అందుకోలేకపోయారు!
2024 జూన్​లో రోహిత్ రిటైర్ అయ్యే నాటికి టీ20ల్లో పలు అరుదైన రికార్డులు అతడి పేరిటే ఉన్నాయి. పొట్టి ఫార్మాట్​లో 149 మ్యాచ్‌ల్లో 32.05 యూవరేజ్​తో 4231 పరుగులు చేశాడు. స్ట్రైక్​రేట్‌ 140.89గా ఉంది. ఇందులో 5 సెంచరీలు ఉన్నాయి. తాను రిటైర్ అయ్యే సమయానికి టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు, అత్యధిక సెంచరీలు సాధించింది రోహిత్ శర్మే కావడం విశేషం. ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్​వెల్ 5 సెంచరీలతో రోహిత్​తో సమంగా ఉన్నాడు.

అయితే రిటైర్ అయ్యి ఏడాది అయినా, అత్యధిక పరుగుల జాబితాలో మరే బ్యాటర్ కూడా రోహిత్​ను అధిగమించలేకపోయారు. ఈ లిస్ట్​లో పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ బాబార్ అజామ్ (4223) 9 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. అతడు ఒక్కడే రోహిత్ రికార్డుకు అతి దగ్గరలో ఉన్నాడు.

కానీ, బాబర్ ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ టీ20 జట్టులో చోటు కోల్పోయి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాడు. రీసెంట్​గా ఆసియా కప్​కు సైతం పాక్ బాబార్​ను ఎంపిక చేయలేదు. మళ్లీ ఎప్పుడు టీ20 జట్టులో స్థానం దక్కించుకుంటాడో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. దీంతో ఈ ఏడాది కూడా రోహితే ఈ లిస్ట్​లో టాప్​లో కొనసాగడం పక్కా. ఇక టీమ్ఇండియా మరో సీనియర్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ 4188 రన్స్​తో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు.

Rohit Sharma
రోహిత్ శర్మ (Source : Associated Press)

సచిన్ తెందుల్కర్ కూడా
ఈ విషయంలో క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ తెందుల్కర్ వన్డే, టెస్టు ఫార్మాట్లలో టాప్​లో ఉన్నాడు. సచిన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి 12ఏళ్లు దాటిపోయినా, ఇప్పటికీ వన్డే, టెస్టుల్లో తెందుల్కరే టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు. సచిన్ 463 వన్డేల్లో 18426 పరుగులు బాదగా, టెస్టుల్లో 15921 పరుగులతో టాప్​లోనే ఉన్నాడు. వన్డేల్లో మాత్రం ఇప్పట్లో సచిన్ రికార్డు బ్రేక్ అవ్వడం దాదాపు అసాధ్యమనే చెప్పాలి.

అయితే టెస్టుల్లో తెందుల్కర్ రికార్డులు ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ జో రూట్ వల్ల ప్రమాదం ఉంది. ఈ లిస్ట్​లో రూట్ 13543 పరుగులతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇంకో 2379 పరుగులు చేస్తే సచిన్​ను అధిగమించవచ్చు. రూట్ మరో రెండేళ్లు టెస్టుల్లో ఆడే ఛాన్స ఉంది. అందుకే రూట్ ఒక్కడికి ఈ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసే అవకాశం ఉంది.

