Rohit Sharma Record : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అనేక రికార్డులు నెలకొల్పాడు. టెస్టు, వన్డే, టీ20 ఇలా అన్ని ఫార్మాట్లలో తనదైన ముద్ర వేశాడు. అనేక మ్యాచ్ల్లో ధనాధన్ బ్యాటింగ్తో జట్టుకు విజయాలు అందించాడు. అలాగే కెప్టెన్గానూ సమర్థంగా జట్టును నడిపించి రికార్డుల్లోకెక్కాడు. అతడి నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీ (2024 టీ20 వరల్డ్కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ)లను గెలుచుకుంది.
అయితే గతేడాది 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ నెగ్గిన తర్వాత రోహిత్ శర్మ టీ20ల నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు. యువకులకు అవకాశాలు ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో పొట్టి ఫార్మాట్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు రోహిత్ చెప్పాడు. ఇక రోహిత్ శర్మ పొట్టి ఫార్మాట్ నుంచి తప్పుకొని సంవత్సరం దాటింది. ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అనేక టీ20 మ్యాచ్లు జరిగాయి. అయినప్పటికీ రోహిత్ నెలకొల్పిన రికార్డు ఇప్పటికీ బ్రేక్ కాలేదు. మరి అదేంటంటే?
ఏడాదైనా అందుకోలేకపోయారు!
2024 జూన్లో రోహిత్ రిటైర్ అయ్యే నాటికి టీ20ల్లో పలు అరుదైన రికార్డులు అతడి పేరిటే ఉన్నాయి. పొట్టి ఫార్మాట్లో 149 మ్యాచ్ల్లో 32.05 యూవరేజ్తో 4231 పరుగులు చేశాడు. స్ట్రైక్రేట్ 140.89గా ఉంది. ఇందులో 5 సెంచరీలు ఉన్నాయి. తాను రిటైర్ అయ్యే సమయానికి టీ20ల్లో అత్యధిక పరుగులు, అత్యధిక సెంచరీలు సాధించింది రోహిత్ శర్మే కావడం విశేషం. ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ 5 సెంచరీలతో రోహిత్తో సమంగా ఉన్నాడు.
అయితే రిటైర్ అయ్యి ఏడాది అయినా, అత్యధిక పరుగుల జాబితాలో మరే బ్యాటర్ కూడా రోహిత్ను అధిగమించలేకపోయారు. ఈ లిస్ట్లో పాకిస్థాన్ బ్యాటర్ బాబార్ అజామ్ (4223) 9 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. అతడు ఒక్కడే రోహిత్ రికార్డుకు అతి దగ్గరలో ఉన్నాడు.
కానీ, బాబర్ ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ టీ20 జట్టులో చోటు కోల్పోయి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాడు. రీసెంట్గా ఆసియా కప్కు సైతం పాక్ బాబార్ను ఎంపిక చేయలేదు. మళ్లీ ఎప్పుడు టీ20 జట్టులో స్థానం దక్కించుకుంటాడో తెలియని పరిస్థితి ఉంది. దీంతో ఈ ఏడాది కూడా రోహితే ఈ లిస్ట్లో టాప్లో కొనసాగడం పక్కా. ఇక టీమ్ఇండియా మరో సీనియర్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ 4188 రన్స్తో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు.
సచిన్ తెందుల్కర్ కూడా
ఈ విషయంలో క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ తెందుల్కర్ వన్డే, టెస్టు ఫార్మాట్లలో టాప్లో ఉన్నాడు. సచిన్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించి 12ఏళ్లు దాటిపోయినా, ఇప్పటికీ వన్డే, టెస్టుల్లో తెందుల్కరే టాప్లో కొనసాగుతున్నాడు. సచిన్ 463 వన్డేల్లో 18426 పరుగులు బాదగా, టెస్టుల్లో 15921 పరుగులతో టాప్లోనే ఉన్నాడు. వన్డేల్లో మాత్రం ఇప్పట్లో సచిన్ రికార్డు బ్రేక్ అవ్వడం దాదాపు అసాధ్యమనే చెప్పాలి.
అయితే టెస్టుల్లో తెందుల్కర్ రికార్డులు ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ జో రూట్ వల్ల ప్రమాదం ఉంది. ఈ లిస్ట్లో రూట్ 13543 పరుగులతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇంకో 2379 పరుగులు చేస్తే సచిన్ను అధిగమించవచ్చు. రూట్ మరో రెండేళ్లు టెస్టుల్లో ఆడే ఛాన్స ఉంది. అందుకే రూట్ ఒక్కడికి ఈ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసే అవకాశం ఉంది.
రోహిత్, విరాట్ రిటైర్మెంట్ గురించి మీకెందుకు కంగారు?- రాజీవ్ శుక్లా స్ట్రాంగ్ రిప్లై
'కెప్టెన్గానే కాదు, ఓ గొప్ప వ్యక్తిగా ఎదిగాడు'- రోహిత్ శర్మపై ద్రవిడ్ ప్రశంసలు