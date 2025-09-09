ఆస్పత్రిలో కనిపించిన రోహిత్ శర్మ! క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆందోళన
వైరల్ అవుతున్న రోహిత్ వీడియో- ఆందోళనలో ఫ్యాన్స్!
Rohit Sharma Spotted At Hospital: టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ సోమవారం రాత్రి ముంబయిలోని కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రిలో కనిపించారు. దానికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్గా మారింది. ఇది చూసిన అభిమానుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఆయన ఎందుకు వెళ్లారన్న విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, త్వరగా రోహిత్ కోరుకోవాలని కామెంట్ల రూపంలో కోరుకుంటున్నారు.
ఇటీవల రోహిత్ బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో ఫిట్నెస్ టెస్ట్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో తిరిగి అడుగుపెట్టేందుకు ఇదే కీలకమైన దశగా భావిస్తున్నారు అభిమానులు. ఈ ఏడాది మే లో టెస్ట్ క్రికెట్కు గుడ్బై చెప్పిన రోహిత్, తన 67 టెస్ట్ల కెరీర్లో 4,301 పరుగులు, 12 సెంచరీలు, బెస్ట్ స్కోరు 212తో మెరిశారు.
2025 ఐసీసీ చాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలిచిన తర్వాత నుంచి రోహిత్, విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరూ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి దూరంగా ఉన్నారు. వీరిద్దరూ ఇప్పటికే టి20లకు రిటైర్ అయ్యారు. ఇకపై పూర్తిగా వన్డే ఫార్మాట్పైనే ఫోకస్ చేయనున్నారు. అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న రోహిత్-విరాట్ల కంబినేషన్ అక్టోబర్ 19న ఆస్ట్రేలియాతో ప్రారంభమయ్యే వన్డే సిరీస్లో కనిపించనుంది. మొదటి మ్యాచ్ ఆప్టస్ స్టేడియం, పెర్త్లో జరగనుంది.
BCCI కాంట్రాక్ట్:
ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ BCCI A+ గ్రేడ్ కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు. ఈ కేటగిరీ కింద ఉన్న ఆటగాళ్లకు వార్షికంగా రూ. 7 కోట్లు రిటైనర్ ఫీజుగా వస్తుంది. అదనంగా ఒక్కో టెస్ట్ మ్యాచ్కు రూ. 15 లక్షలు, వన్డే మ్యాచ్కు రూ. 6 లక్షలు, టీ20 మ్యాచ్కు రూ. 3 లక్షలు పొందుతారు. ఐపీఎల్లో ముంబయి ఇండియన్స్ తరఫున ఆడుతున్న రోహిత్ శర్మకు సీజన్కు రూ. 16 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ లభిస్తోంది. ఆయన ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్లు నడిపిన కెప్టెన్లలో ఒకరుగా నిలిచారు. అన్ని కలిపి రోహిత్ శర్మకు సంవత్సరానికి సుమారు రూ. 50 కోట్లకుపైగా ఆదాయం వస్తుందని అంచనా.
రోహిత్ పర్సనల్ లైఫ్ స్టైల్
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ క్రికెట్లో మాత్రమే కాకుండా బ్రాండ్ ప్రమోటర్గా కూడా టాప్లో నిలుస్తున్నారు. ఆయన జీవనశైలి, కార్లు, ఎండార్స్మెంట్లతో ఎప్పుడూ చర్చల్లో ఉంటారు. రోహిత్ ప్రస్తుతం 20కిపైగా బ్రాండ్లకు అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. వీటిలో అడిడాస్, హుబ్లాట్, సెఫైర్, మ్యాక్స్లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, క్రెడిట్ అగ్రికోల్, ఓక్లీ, లాక్మే, నిస్సాన్ వంటి కంపెనీలకు బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు చేస్తున్నాట్లు సమాచారం.
ఒక్కో బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ ద్వారా కోట్ల రూపాయలు పారితోషికంగా పొందుతున్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనాలు వేస్తున్నాయి. రోహిత్ శర్మ కార్ల కలెక్షన్ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది. ఆయన గ్యారేజ్లో బీఎండబ్ల్యూ ఎం5, మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఎస్ క్లాస్, ఆడి, రేంజ్ రోవర్, నిస్సాన్ జీటీ-ఆర్ వంటి విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా నిస్సాన్ జీటీ-ఆర్ను ఆయన చాలా ఇష్టపడతారని ఫ్యాన్స్ నమ్ముతున్నారు.
ముంబయిలోని వార్లీ ప్రాంతంలో రోహిత్ లగ్జరీ సముద్రతీర ఫ్లాట్లో నివసిస్తున్నారు. ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ. 30 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. రోహిత్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా తన భార్య రితికా, కూతురు సమైరాతో సమయాన్ని గడపడం మర్చిపోరు. తరచుగా వారితో చేసిన ట్రావెల్స్, సెలబ్రేషన్లను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ అభిమానులను ఆనందపరుస్తారు. మొత్తానికి రోహిత్ శర్మ క్రికెట్లోనే కాదు బ్రాండ్ విలువ, లగ్జరీ లైఫ్లో కూడా టాప్ ప్లేయర్గానే కొనసాగుతున్నారు.
