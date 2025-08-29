ETV Bharat / sports

'నేను ఏ బౌలర్​నూ చూడను- ఎవరైనా నాకు ఒక్కటే'- రోహిత్ శర్మ - ROHIT SHARMA

రోహిత్ శర్మకు ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్- వీడియో వైరల్

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 5:57 PM IST

Rohit Sharma Sixes : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ సిక్స్​లు బాదడంలో చాలా స్పెషల్. బుల్లెట్లలా దూసుకొస్తున్న బంతులను సైతం రోహిత్ స్టాండ్స్​కు మళ్లించగలడు. ఇక బౌన్సర్​ను అతడు కొట్టే పుల్ షాట్​కు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. అందుకే అతడికి హిట్​మ్యాన్ అనే పేరుంది. అలా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన లిస్ట్​లో రోహిత్ టాప్​లో ఉన్నాడు.

తాజాగా రోహిత్ ఓ ప్రైవేట్ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో అతడికి ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న ఎదురైంది. ఎవరి బౌలింగ్‌లో సిక్స్‌లు కొట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు? అని యాంకర్, రోహిత్ శర్మను ప్రశ్నించారు. దీనికి హిట్​మ్యాన్ ఏ బౌలర్ పేరును చెప్తాడు? ఎలా స్పందిస్తాడో అని ఆసక్తిగా చూశారు. కానీ, రోహిత్ ఆన్సర్ అత్యంత ఆసక్తిగా ఉండడం విశేషం. మరి అతడు ఏమన్నాడంటే?

"నిజంగా చెబుతున్నా, నేను ప్రతీ బౌలర్‌ బౌలింగ్‌లో హిట్టింగ్‌ ఆడడానికి ఇష్టపడతాను. ప్రత్యేకంగా ఫలానా బౌలర్ అని ఏమీ లేదు. క్రీజ్‌లో నా మైండ్​సెట్ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుంది. హిట్టింగ్ ఆడేందుకే ఇష్టపడతాను. నా ముందు ఎవరు ఉన్నారు? ఎవరు బౌలింగ్ చేస్తున్నారు? అనేది నేను అస్సలు పట్టించుకోను. ప్రతి మ్యాచ్‌లో ప్రతి బౌలర్‌పైనా ఎదురు దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాను" అని రోహిత్ రిప్లై ఇచ్చాడు. దీంతో ఆడిటోరియం అంత చప్పట్లతో మార్మోగిపోయింది.

అలాగే మరో ఆసక్తికర ప్రశ్నకు కూడా రోహిత్ సమాధానమిచ్చాడు. 'టీమ్ఇండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో మీరు సరదాగా, జోకులు వేసుకుని, నవ్వుకోవడానికి ఎవరి రూమ్​కు వెళ్తారు?' అని అడిగారు. దీనికి రోహిత్ "ఈ విషయంలో ఒకే వ్యక్తి కాదు. నేను అందరితో కలిసిపోతాను. కానీ నవ్వుకునేందుకు మాత్రం శిఖర్ ధావన్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటాడు" అని చెప్పాడు. దీంతో రోహిత్- ధావన్ బాండింగ్ బాగుందని హిట్​మ్యాన్ ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే 2013 నుంచి వన్డే ఫార్మాట్​లో కొన్నేళ్లపాటు రోహిత్- ధావన్ ఓపెనింగ్ చేశారు. ఈ జోడీ జట్టుకు అనేక శుభారంభాలు ఇచ్చింది.

ఫిట్​నెస్ టెస్టుకు రెడీ
రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నాడు. అయితే టీమ్ఇండియా తరఫున రోహిత్ చివరిసారిగా మార్చిలో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్​లో ఆడాడు. ఆప్పట్నుంచి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో రోహిత్ బరిలోకి దిగలేదు. ఇక అక్టోబర్​లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు రోహిత్ సిద్ధం అవుతున్నాడు. ఈ టూర్​లో భారత్ మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది.

ఇందులో హిట్​మ్యాన్ బరిలో దిగే ఛాన్స ఉంది. అందుకే రోహిత్ ప్రస్తుతం ఫిట్​నెస్​పై దృష్టిపెట్టాడు.​ ఈ నేపథ్యంలోనే సెప్టెంబర్ 13న బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్​కు వెళ్లనున్నాడు. అక్కడ ఫిట్​నెస్ టెస్టులో పాల్గొననున్నట్లు జాతీయ మీడియా కథనాల్లో వెల్లడించింది.

