ఆసీస్ సిరీస్​లో రోహిత్ ముంగిట ఏడు రికార్డులు- ప్రపంచంలోనే తొలి బ్యాటర్​గా నిలిచే ఛాన్స్!

మరో 10 రోజుల్లో మైదానంలోకి రోహిత్- వచ్చీ రావడంతోనే ఊరించనున్న రికార్డులు

Rohit Sharma vs Australia
Rohit Sharma vs Australia (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 10:36 AM IST

4 Min Read
Ind vs Aus Series 2025 : భారత్ స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్​ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న రోజు అత్యంత దగ్గరలో ఉంది. లాంగ్ బ్రేక్ తర్వాత హిట్​మ్యాన్ టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి మరో 10 రోజుల్లో బరిలోకి దిగనున్నాడు. అతడు ఆఖరిసారిగా భారత్ తరపున 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్​ మ్యాచ్ ఆడాడు. ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ ఆడలేదు. ఇప్పుడు ఈ నెల 19న ఆస్ట్రేలియాతో ప్రారంభం కానున్న వన్డే సిరీస్​కు రెడీ అవుతున్నాడు. ఈ సిరీస్​లో ఆసీస్​తో భారత్ 3 వన్డే మ్యాచ్​లు ఆడానుంది.

దీంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన ప్రత్యర్థి ఆసీస్​పై ఈసారి ఎలా చెలరేగుతాడా అని ఉత్కంఠతో ఉన్నారు. పైగా ఈసారి తను కెప్టెన్ హోదాలో కాకుండా కేవలం ఓపెనింగ్ బ్యాటర్​గా బరిలోకి దిగనున్నాడు. దీంతో తనపై ఎలాంటి ఒత్తిడి అనేది ఉండదనేది అభిమానుల అభిప్రాయడం. ఈ క్రమంలో రోహిత్ రానున్నా ఆసీస్​ సిరీస్​లో పలు రికార్డులు అందుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఆ రికార్డులేంటంటే?

500వ మ్యాచ్
వన్డే సిరీస్​లో రోహిత్ ఏ ఒక్క మ్యాచ్​లో తుదిజట్టులో ఎంపికైనా అరుదైన ఘనత అందుకుంటాడు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో టీమ్ఇండియా తరఫున 500 మ్యాచ్​లు (అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి) ఆడిన ఐదో బ్యాటర్​గా రికార్డు సాధిస్తాడు. ఈ లిస్ట్​లో సచిన్ (664 మ్యాచ్​లు) టాప్​లో ఉండగా, విరాట్ కోహ్లీ (550 మ్యాచ్​లు), ఎమ్ఎస్ ధోనీ (535 మ్యాచ్​లు), రాహుల్ ద్రవిడ్ (504 మ్యాచ్​లు) ఉన్నారు. కాగా, రోహిత్ అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా 499 మ్యాచ్​ల్లో భారత్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే రోహిత్ ఈ మూడు వన్డేల్లో ఆడడం దాదాపు ఖాయమే. అందుకే ఈ ఘనత సాధించడం పక్కా!

టాప్​లోకి వెళ్లే ఛాన్స్!
రోహిత్ ఇప్పటిదాకా 273 వన్డే మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో అతడు 344 సిక్స్​లు బాదాడు. ఈ క్రమంలో వన్డే హిస్టరీలో ఆల్​టైమ్ రికార్డు కొట్టే అవకాశం రోహిత్ ముందు ఉంది. ఈ ఫార్మాట్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన ప్లేయర్​గా ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ మాజీ బ్యాటర్ షాహిద్ అఫ్రిది ఉన్నాడు. అతడు 351 సిక్స్​లు బాదాడు. ఆసీస్​తో సిరీస్​లో రోహిత్ మరో 8 సిక్స్​లు కొడితే టాప్​లోకి వెళ్లిపోతాడు.

ఆసీస్ గడ్డపై తొలి ప్లేయర్​గా!
వైట్ బాల్​ ఫార్మాట్​లో బలమైన ఆస్ట్రేలియాపై రోహిత్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్​లు ఆడాడు. ఆతడు సాధించిన మూడు డబుల్ సెంచరీల్లో ఒకటి ఆసీస్​పై బాదిందే. ఇప్పుడు మరో అరుదైన ఘనతకు అతడు అతి చేరువలో ఉన్నాడు. ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై వన్డేల్లో ఆసీస్​పై రోహిత్ 990 రన్స్​ చేశాడు. మరో 10 పరుగులు బాదితే ఆసీస్​ గడ్డపై కంగారూలపై 1000 పరుగులు పూర్తి చేసిన భారత తొలి బ్యాటర్​గా రికార్డు సాధిస్తాడు.

Rohit Sharma vs Australia
రోహిత్ శర్మ (Source : Associated Press)

మూడో బ్యాటర్​గా నిలుస్తాడా?
273 వన్డేల్లో రోహిత్ ఇప్పటిదాకా 11,168 పరుగులు చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా తరపున వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన మూడో బ్యాటర్​గా నిలిచే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ సిరీస్​లో రోహిత్ మరో 54 పరుగులు చేస్తే, మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్ గంగూలీ (11,221 రన్స్​)ను అధిగమిస్తాడు. కాగా, ఈ లిస్ట్​లో సచిన్ (18,426), విరాట్ కోహ్లీ (14,181) టాప్ 2 స్థానాల్లో ఉన్నారు.

20వేల మైలురాయికి దగ్గరలో!
అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి టీమ్ఇండియా తరఫున 20వేల పరుగులు మైలురాయి అందుకునే ఛాన్స్ రోహిత్​కు ఉంది. అతడు ప్రస్తుతం 19,700 పరుగులతో ఉన్నాడు. ఈ సిరీస్​లో మరో 300 రన్స్ చేస్తే, భారత్ తరఫున ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో 20 వేలకుపైగా పరుగులు చేసిన నాలుగో బ్యాటర్​గా నిలుస్తాడు. ఈ లిస్ట్​లో సచిన్ (34,357), విరాట్ కోహ్లీ (27,599), రాహుల్ ద్రవిడ్ (24,064) టాప్ 3లో ఉన్నారు. రోహిత్ 19,700 పరుగులతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

అత్యధిక సెంచరీలు
ఆస్ట్రేలియాపై తన వన్డే కెరీర్​లో రోహిత్ 46 మ్యాచ్​ల్లో ఇప్పటిదాకా 8 సెంచరీలు చేశాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా తరఫున ఆసీస్​పై అత్యధిక శతకాలు సాధించిన రెండో బ్యాటర్​గా ఉన్నాడు. సచిన్ (9) టాప్​లో ఉన్నాడు. ఈ సిరీస్​లో రోహిత్ మరో 2 సెంచరీలు చేస్తే ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటాడు. ఇక మరో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఆసీస్​పై 8 సెంచరీలు సాధించాడు.

ఆసీస్​పై ఈ రికార్డు కూడా!
రోహిత్ ఆసీస్​పై ఇప్పటిదాకా ఆడిన 46 వన్డేల్లో ఏకంగా 88 సిక్స్​లు బాదాడు. ఈ సిరీస్​లో మరో 12 సిక్స్​లు కొడితే, ప్రపంచంలోనే ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక బ్యాటర్​గా రోహిత్ శర్మ అరుదైన రికార్డు సాధిస్తాడు. ప్రపంచంలో మరే ఇతర బ్యాటర్ కూడా ఆసీస్​పై వన్డేల్లో 100 సిక్స్​లు బాదలేదు.

