Published : October 8, 2025 at 10:36 AM IST
Ind vs Aus Series 2025 : భారత్ స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న రోజు అత్యంత దగ్గరలో ఉంది. లాంగ్ బ్రేక్ తర్వాత హిట్మ్యాన్ టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి మరో 10 రోజుల్లో బరిలోకి దిగనున్నాడు. అతడు ఆఖరిసారిగా భారత్ తరపున 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడాడు. ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ ఆడలేదు. ఇప్పుడు ఈ నెల 19న ఆస్ట్రేలియాతో ప్రారంభం కానున్న వన్డే సిరీస్కు రెడీ అవుతున్నాడు. ఈ సిరీస్లో ఆసీస్తో భారత్ 3 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడానుంది.
దీంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన ప్రత్యర్థి ఆసీస్పై ఈసారి ఎలా చెలరేగుతాడా అని ఉత్కంఠతో ఉన్నారు. పైగా ఈసారి తను కెప్టెన్ హోదాలో కాకుండా కేవలం ఓపెనింగ్ బ్యాటర్గా బరిలోకి దిగనున్నాడు. దీంతో తనపై ఎలాంటి ఒత్తిడి అనేది ఉండదనేది అభిమానుల అభిప్రాయడం. ఈ క్రమంలో రోహిత్ రానున్నా ఆసీస్ సిరీస్లో పలు రికార్డులు అందుకునే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఆ రికార్డులేంటంటే?
500వ మ్యాచ్
వన్డే సిరీస్లో రోహిత్ ఏ ఒక్క మ్యాచ్లో తుదిజట్టులో ఎంపికైనా అరుదైన ఘనత అందుకుంటాడు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో టీమ్ఇండియా తరఫున 500 మ్యాచ్లు (అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి) ఆడిన ఐదో బ్యాటర్గా రికార్డు సాధిస్తాడు. ఈ లిస్ట్లో సచిన్ (664 మ్యాచ్లు) టాప్లో ఉండగా, విరాట్ కోహ్లీ (550 మ్యాచ్లు), ఎమ్ఎస్ ధోనీ (535 మ్యాచ్లు), రాహుల్ ద్రవిడ్ (504 మ్యాచ్లు) ఉన్నారు. కాగా, రోహిత్ అంతర్జాతీయ కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా 499 మ్యాచ్ల్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే రోహిత్ ఈ మూడు వన్డేల్లో ఆడడం దాదాపు ఖాయమే. అందుకే ఈ ఘనత సాధించడం పక్కా!
టాప్లోకి వెళ్లే ఛాన్స్!
రోహిత్ ఇప్పటిదాకా 273 వన్డే మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో అతడు 344 సిక్స్లు బాదాడు. ఈ క్రమంలో వన్డే హిస్టరీలో ఆల్టైమ్ రికార్డు కొట్టే అవకాశం రోహిత్ ముందు ఉంది. ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన ప్లేయర్గా ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ మాజీ బ్యాటర్ షాహిద్ అఫ్రిది ఉన్నాడు. అతడు 351 సిక్స్లు బాదాడు. ఆసీస్తో సిరీస్లో రోహిత్ మరో 8 సిక్స్లు కొడితే టాప్లోకి వెళ్లిపోతాడు.
ఆసీస్ గడ్డపై తొలి ప్లేయర్గా!
వైట్ బాల్ ఫార్మాట్లో బలమైన ఆస్ట్రేలియాపై రోహిత్ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్లు ఆడాడు. ఆతడు సాధించిన మూడు డబుల్ సెంచరీల్లో ఒకటి ఆసీస్పై బాదిందే. ఇప్పుడు మరో అరుదైన ఘనతకు అతడు అతి చేరువలో ఉన్నాడు. ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై వన్డేల్లో ఆసీస్పై రోహిత్ 990 రన్స్ చేశాడు. మరో 10 పరుగులు బాదితే ఆసీస్ గడ్డపై కంగారూలపై 1000 పరుగులు పూర్తి చేసిన భారత తొలి బ్యాటర్గా రికార్డు సాధిస్తాడు.
మూడో బ్యాటర్గా నిలుస్తాడా?
273 వన్డేల్లో రోహిత్ ఇప్పటిదాకా 11,168 పరుగులు చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా తరపున వన్డేల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన మూడో బ్యాటర్గా నిలిచే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ సిరీస్లో రోహిత్ మరో 54 పరుగులు చేస్తే, మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్ గంగూలీ (11,221 రన్స్)ను అధిగమిస్తాడు. కాగా, ఈ లిస్ట్లో సచిన్ (18,426), విరాట్ కోహ్లీ (14,181) టాప్ 2 స్థానాల్లో ఉన్నారు.
20వేల మైలురాయికి దగ్గరలో!
అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి టీమ్ఇండియా తరఫున 20వేల పరుగులు మైలురాయి అందుకునే ఛాన్స్ రోహిత్కు ఉంది. అతడు ప్రస్తుతం 19,700 పరుగులతో ఉన్నాడు. ఈ సిరీస్లో మరో 300 రన్స్ చేస్తే, భారత్ తరఫున ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో 20 వేలకుపైగా పరుగులు చేసిన నాలుగో బ్యాటర్గా నిలుస్తాడు. ఈ లిస్ట్లో సచిన్ (34,357), విరాట్ కోహ్లీ (27,599), రాహుల్ ద్రవిడ్ (24,064) టాప్ 3లో ఉన్నారు. రోహిత్ 19,700 పరుగులతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
Rohit Sharma talking about Australia Tour and he loves playing in Australia. 🔥— Tanuj (@ImTanujSingh) October 8, 2025
- The Hitman is Coming to Roar..!!!!
pic.twitter.com/jXGfISHOxS
అత్యధిక సెంచరీలు
ఆస్ట్రేలియాపై తన వన్డే కెరీర్లో రోహిత్ 46 మ్యాచ్ల్లో ఇప్పటిదాకా 8 సెంచరీలు చేశాడు. దీంతో టీమ్ఇండియా తరఫున ఆసీస్పై అత్యధిక శతకాలు సాధించిన రెండో బ్యాటర్గా ఉన్నాడు. సచిన్ (9) టాప్లో ఉన్నాడు. ఈ సిరీస్లో రోహిత్ మరో 2 సెంచరీలు చేస్తే ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటాడు. ఇక మరో స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా ఆసీస్పై 8 సెంచరీలు సాధించాడు.
ఆసీస్పై ఈ రికార్డు కూడా!
రోహిత్ ఆసీస్పై ఇప్పటిదాకా ఆడిన 46 వన్డేల్లో ఏకంగా 88 సిక్స్లు బాదాడు. ఈ సిరీస్లో మరో 12 సిక్స్లు కొడితే, ప్రపంచంలోనే ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక బ్యాటర్గా రోహిత్ శర్మ అరుదైన రికార్డు సాధిస్తాడు. ప్రపంచంలో మరే ఇతర బ్యాటర్ కూడా ఆసీస్పై వన్డేల్లో 100 సిక్స్లు బాదలేదు.
