ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్కడు- రోహిత్ శర్మకే సాధ్యమైన రికార్డులివే!
రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీ రికార్డ్- ప్రపంచంలోనే ఏకైక నాయకుడిగా ఘనత
Published : October 4, 2025 at 9:29 PM IST
Rohit Sharma Captaincy Record : వరల్డ్కప్ విన్నింగ్ కెప్టెన్, భారత్కు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించిన కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ శకం ముగిసింది. ఇప్పటికే టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన రోహిత్ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. అయితే ఇన్ని రోజులు వన్డే జట్టుకు కెప్టెన్గా ఉన్న రోహితే, అక్టోబర్లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు నాయకత్వం వహిస్తాడని అనుకున్నారు.
కానీ, సెలక్టర్లు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ను ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి గిల్కు కెప్టెన్సీ అప్పగించారు. ఈ క్రమంలో రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీ ట్రాక్ రికార్డ్, అతడి సారథ్యంలో టీమ్ఇండియా విజయాలు, రికార్డులపై ఓ లుక్కేద్దాం!
రోహిత్ శర్మ
2021 డిసెంబర్లో ఫిల్ టైమ్ వన్డే కెప్టెన్గా నియమితుడయ్యాడు. తర్వాత అతడు టీ20, టెస్ట్ కెప్టెన్గా కూడా పదోన్నతి పొందాడు. ధోని తర్వాత అత్యంత విజయవంతమైన అంతర్జాతీయ కెప్టెన్గా రోహిత్ నిలిచాడు. అతని నాయకత్వంలో, భారత్ రెండు ఐసిసి ట్రోఫీలను గెలుచుకుంది. అతడి కెప్టెన్సీలో 2024 టీ20 వరల్డ్కప్, 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నెగ్గింది.
వన్డే కెప్టెన్సీ రికార్డు
రోహిత్ శర్మ భారత్కు 56 వన్డేల్లో కెప్టెన్సీ వహించాడు. ఇందులో టీమ్ఇండియా 42 మ్యాచ్ల్లో గెలిచి 12 మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే ఓడిపోయింది. ఒక మ్యాచ్ టై గా ముగిసింది. మరొక మ్యాచ్ రద్దు అయ్యింది. వన్డే కెప్టెన్గా అతడు 2018, 2023లో రెండుసార్లు ఆసియా కప్ సైతం గెలిపించాడు. 2025లో భారత్ రోహిత్ కెప్టెన్సీలోనే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. 12 సంవత్సరాల తర్వాత భారత్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. అలాగే, 2023లో భారత్ వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు చేరుకుంది. కానీ ఫైనల్లో ఆసీస్ చేతిలో టీమ్ఇండియా ఓడింది.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో రోహిత్ శర్మ అత్యధిక విజయ శాతం కలిగి ఉన్నాడు. అతని కెప్టెన్సీలో భారత్ 72.5% విన్నింగ్ పర్సెంటేజీతో ఉంది. ఇంకే ఇతర కెప్టెన్కు కూడా 70% కంటే ఎక్కువ విజయ శాతం లేదు. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన రికీ పాంటింగ్ 67.9%, ఆఫ్గానిసస్థాన్కు చెందిన అస్గర్ ఆఫ్ఘన్ 67.8% , ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన స్టీవ్ వా 66.3%. ఈ కెప్టెన్లందరూ కనీసం 100 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో తమ జట్టును నడిపించారు.
రోహిత్ వన్డేల్లో కెప్టెన్గా 77.27% మ్యాచ్లను గెలిచాడు. ఇది వరల్డ్లో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన రెండో కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. వెస్టిండీస్కు చెందిన క్లైవ్ లాయిడ్ 77.71%తో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ICC టోర్నమెంట్లలో రోహిత్ విజయ శాతం 87.1%. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కెప్టెన్లో ఇదే అత్యధికం. ICC ఈవెంట్లో మరే ఇతర కెప్టెన్ 80% మ్యాచ్లను గెలవలేదు.
ICC టోర్నమెంట్లలో రోహిత్ శర్మ టీమ్ఇండియాకు అన్ని ఫార్మాట్లలో 27 మ్యాచ్లలో నాయకత్వం వహించాడు. ఇందులో భారత్ కేవలం రెండు మ్యాచ్ల్లోనే ఓడిపోయింది. ఈ రెండు కూడా 2023 డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్, 2023 వన్డే వరల్డ్కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్. ఇక మిగిలిన 25 మ్యాచ్లలో గెలిచింది.
