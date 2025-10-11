ప్రాక్టీస్లో పవర్ఫుల్ సిక్స్- తన కారు అద్దలే బ్రేక్ చేసిన హిట్మ్యాన్!
రోహిత్ శర్మ ప్రాక్టీస్ సెషన్- వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్
Published : October 11, 2025 at 10:27 AM IST
Rohit Sharma Practice : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్ కోసం ప్రాక్టీస్ను జోరుగా కొనసాగిస్తున్నాడు. ముంబయిలోని శివాజీ పార్క్లో రోహిత్ శుక్రవారం సాయంత్రం సమయంలో సుమారు రెండు గంటల పాటు ప్రాక్టీస్ చేశాడు. ముంబయి మాజీ సహచరుడు అభిషేక్ నాయర్ ఆధ్వర్యంలో రోహిత్ ప్రాక్టీస్ సెషన్లో పాల్గొన్నాడు. దీంతో రోహిత్ను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు శివాజీ పార్క్కు చేరుకున్నారు. రోహిత్ పోస్టర్లతో సందడి చేశారు. వాళ్లను కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమైంది.
కారు గ్లాస్ బ్రేక్
ఈ ప్రాక్టీస్లో రోహిత్ భారీ షాట్లు ఆడాడు. తన ఫేవరెట్ పుల్ షాట్ కూడా మరింత ప్రాక్టీస్ చేశాడు. ఈ సెషన్ను లైవ్లో చూసిన అభిమానులు ఫుల్ ఖుషి అయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ బాదిన ఓ భారీ షాట్కు బంతి పార్క్ పార్కింగ్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఆ బంతి నేరుగా అక్కడే పార్కింగ్ చేసిన రోహిత్ ఖరీదైన లంబొర్గిని కారు అద్దాలకు బలంగా తగిలింది. దీంతో అద్దాలు బ్రేక్ అయ్యాయి. అయితే కారుకు సంబంధించిన వీడియో, ఫొటోగానీ ఏదీ లేదు. కానీ అక్కడున్న వాళ్లు అది రోహిత్ కారే అని అంటున్నట్లు వీడియోలో ఉంది. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం వల్ల అది రోహిత్ కారే అని అందరూ అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే దీనిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
The pull shot from Rohit Sharma during today's practice session.
The love story between Rohit Sharma and pull shot continues.
సెక్యూరిటీపై కోపం!
అయితే రోహిత్ ప్రాక్టీస్ ముగించుకుని బ్యాగ్ సర్దుకుంటుండగా, ఓ చిన్నారి అభిమాని అతడి వద్ద వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే పిల్లాడిని రోహిత్ సెక్యూరిటీ గార్డు అడ్డుకున్నాడు. చిన్నారి అరవడంతో అది గమనించిన రోహిత్, సెక్యూరిటీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. చిన్నారిని వదిలేయమని చెప్పాడు. చివరికి ఆ పిల్లాడు రోహిత్ను కలిసి సెల్ఫీ తీసుకున్నాడు. బుజ్జి ఫ్యాన్స్తో రోహిత్ కూడా మాట్లాడాడు.
A security guard stopped a kid a bit too harshly, Rohit immediately intervened and asked him to let the kid come.
Truly Ro is one of the kindest souls.
pic.twitter.com/nkiUuAN9fr
అలాగే మరో చిన్నారి అభిమాని ముంబయి జెర్సీ ధరించి రోహిత్ వద్దకు వెళ్లాడు. అతడి జెర్సీపై రోహిత్ ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. ఈ సమయంలో చిన్నారి ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. చిన్నారుల పట్ల రోహిత్ చూపించిన మంచి మనసును నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.
Abhishek Nayar is politely requesting the fans to clear the way so that Rohit Sharma can exit easily.
ఫుల్ క్రౌడ్- మాస్టర్ ప్లాన్!
కాగా, రోహిత్ ప్రాక్టీస్ సెషల్ ముగించుకొని ఇంటికి వెళ్తుండగా పార్క్ ఎంట్రీ గేట్ వద్దకు భారీగా అభిమానులు చేరుకున్నారు. దీంతో అభిషేక్ నాయర్ వచ్చి ఫ్యాన్స్కు రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఎవరు కూడా రోహిత్ వెళ్తుండగా అడ్డుగా రాకూడదని విజ్ఞప్తి చేశాడు. హిట్మ్యాన్ ఫ్యాన్స్ సహకరించాలని కోరారు. ఫ్యాన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రోహిత్ ముందుగా తన లంబోర్గిని కారును ఇంటికి పంపించాడు. దీంతో తాను వెళ్లిపోయాడని అభిమానులు కూడా అక్కడ్నుంచి వెళ్లిపోతారని అనుకున్నాడు. కానీ, ఇది గమనించిన ఫ్యాన్స్ అక్కడే ఉన్నారు. దీంతో ఎట్టకేలకు రోహిత్ అభిమానుల మధ్యలో నుంచే బయటకు వచ్చి వేరే వాహనంలో ఇంటికి బయల్దేరాడు.
The crowd had become so huge that Rohit Sharma had to send his Lamborghini home first, and later he went home in a Honda City car.
Unreal madness for @ImRo45 🐐 pic.twitter.com/opweBY63bf