ETV Bharat / sports

బ్రేకింగ్ న్యూస్ : ఫిట్​నెస్ టెస్టు పాసైన రోహిత్ శర్మ- ఆ సిరీస్​లో ఎంట్రీ పక్కా! - BCCI

టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్- ఫిట్​నెస్ టెస్టు క్లియర్ చేసిన రోహిత్, గిల్

Rohit Sharma Fitness
Rohit Sharma Fitness (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 11:56 PM IST

2 Min Read

Rohit Sharma Fitness : టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, టెస్టు సారథి శుభ్​మన్ గిల్ ఫిట్​నెస్ టెస్టు క్లియర్ చేశారు. BCCI బెంగళూరు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​లో తాజాగా నిర్వహించిన ప్రీ-సీజన్ ఫిట్​నెస్ టెస్టులో రోహిత్, గిల్ పాసయ్యారు. ఈ ఇద్దరితోపాటు యశస్వీ జైస్వాల్, మహ్మద్ సిరాజ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వాషింగ్టన్ సుందర్, శార్దూల్ ఠాకూర్ కూడా ఫిట్ నెస్​ టెస్టులో పాసైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫిట్​నెస్ టెస్టింగ్​లో యోయో టెస్టుతోపాటు DXA స్కాన్ ఫిట్​నెస్ కూడా పాసయ్యారు. యోయో ఫిట్​నెస్ కోసం కాగా, DXA స్కాన్ ఎముకల బలాన్ని పరీక్షిస్తుంది. యోయో సమయంలోనే ఈ పరీక్ష కూడా కంప్లీట్ అయ్యింది.

దీంతో ఈ ప్లేయర్లకు 2025 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​కు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. రోహిత్, శార్దుల్ ఠాకూర్ మినహా, మిగిలిన ఆటగాళ్లు త్వరలోనే ఆసియా కప్ కోసం దుబాయ్​కు ప్రయాణం కానున్నారు. ఈ టోర్నమెంట్ సెప్టెంబర్ 09న ప్రారంభం కానుంది. ఇక రోహిత్ టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన కారణంగా అతడు మరికొద్ది రోజులు సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్​లోనే ఉండనున్నాడు.

అయితే, జ్వరం కారణంగా శుభ్​మన్ గిల్ ఇటీవల దులీప్ ట్రోఫీ నుంచి వైదొలిగాడు. జ్వరం కారణంగా టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందే దూరమయ్యాడు. దీంతో గిల్​కు ఫిట్​నెస్ పరీక్ష క్లియర్ చేయడం కీలకం అయ్యింది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఫిట్​నెస్ నిరూపించుకున్నాడు. ఈ టెస్టు క్లియర్ అవ్వడంతో గిల్ ఆసియా కప్​లో ఆడనున్నాడు. ఈ టోర్నీలో గిల్ వైస్ కెప్టెన్ హోదాలో బరిలోకి దిగనున్నాడు.

ఇక జైస్వాల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇద్దరు కూడా ఆసియా కప్ టోర్నీలో స్టాండ్‌ బై ఆటగాళ్ల జాబితాలో ఉన్నారు. వీళ్లు దుబాయ్​కు వెళ్లనున్నారు. ఇక దులీప్ ట్రోఫీలో సెంట్రల్ జోన్‌తో సెప్టెంబర్ 4న జరగనున్న సెమీఫైనల్లో ఠాకూర్ వెస్ట్ జోన్‌కు నాయకత్వం వహించనున్నాడుు.

మరోవైపు రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్లకు గుడ్ బై చెప్పడంతో వన్డేల్లోనే ఆడనున్నాడు. ఈ క్రమంలో భారత్ ఆక్టోబర్ లో ఆసీస్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్​లో ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియాతో టీమ్ఇండియా మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​లో రోహిత్ శర్మ బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది.

ఆసియా కప్‌లో పాల్గొనే భారత జట్టు : సూర్య కుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్‌మన్ గిల్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రానా, రింకూ సింగ్

Rohit Sharma Fitness : టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, టెస్టు సారథి శుభ్​మన్ గిల్ ఫిట్​నెస్ టెస్టు క్లియర్ చేశారు. BCCI బెంగళూరు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్​లో తాజాగా నిర్వహించిన ప్రీ-సీజన్ ఫిట్​నెస్ టెస్టులో రోహిత్, గిల్ పాసయ్యారు. ఈ ఇద్దరితోపాటు యశస్వీ జైస్వాల్, మహ్మద్ సిరాజ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వాషింగ్టన్ సుందర్, శార్దూల్ ఠాకూర్ కూడా ఫిట్ నెస్​ టెస్టులో పాసైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫిట్​నెస్ టెస్టింగ్​లో యోయో టెస్టుతోపాటు DXA స్కాన్ ఫిట్​నెస్ కూడా పాసయ్యారు. యోయో ఫిట్​నెస్ కోసం కాగా, DXA స్కాన్ ఎముకల బలాన్ని పరీక్షిస్తుంది. యోయో సమయంలోనే ఈ పరీక్ష కూడా కంప్లీట్ అయ్యింది.

దీంతో ఈ ప్లేయర్లకు 2025 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​కు లైన్ క్లియర్ అయ్యింది. రోహిత్, శార్దుల్ ఠాకూర్ మినహా, మిగిలిన ఆటగాళ్లు త్వరలోనే ఆసియా కప్ కోసం దుబాయ్​కు ప్రయాణం కానున్నారు. ఈ టోర్నమెంట్ సెప్టెంబర్ 09న ప్రారంభం కానుంది. ఇక రోహిత్ టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన కారణంగా అతడు మరికొద్ది రోజులు సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్​లోనే ఉండనున్నాడు.

అయితే, జ్వరం కారణంగా శుభ్​మన్ గిల్ ఇటీవల దులీప్ ట్రోఫీ నుంచి వైదొలిగాడు. జ్వరం కారణంగా టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందే దూరమయ్యాడు. దీంతో గిల్​కు ఫిట్​నెస్ పరీక్ష క్లియర్ చేయడం కీలకం అయ్యింది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఫిట్​నెస్ నిరూపించుకున్నాడు. ఈ టెస్టు క్లియర్ అవ్వడంతో గిల్ ఆసియా కప్​లో ఆడనున్నాడు. ఈ టోర్నీలో గిల్ వైస్ కెప్టెన్ హోదాలో బరిలోకి దిగనున్నాడు.

ఇక జైస్వాల్, వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇద్దరు కూడా ఆసియా కప్ టోర్నీలో స్టాండ్‌ బై ఆటగాళ్ల జాబితాలో ఉన్నారు. వీళ్లు దుబాయ్​కు వెళ్లనున్నారు. ఇక దులీప్ ట్రోఫీలో సెంట్రల్ జోన్‌తో సెప్టెంబర్ 4న జరగనున్న సెమీఫైనల్లో ఠాకూర్ వెస్ట్ జోన్‌కు నాయకత్వం వహించనున్నాడుు.

మరోవైపు రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్లకు గుడ్ బై చెప్పడంతో వన్డేల్లోనే ఆడనున్నాడు. ఈ క్రమంలో భారత్ ఆక్టోబర్ లో ఆసీస్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్​లో ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియాతో టీమ్ఇండియా మూడు వన్డేల సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​లో రోహిత్ శర్మ బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది.

ఆసియా కప్‌లో పాల్గొనే భారత జట్టు : సూర్య కుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్‌మన్ గిల్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రానా, రింకూ సింగ్

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHIT SHARMA FITNESSASIA CUP 2025 GILFITNESS TEST TEAM INDIABCCI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

మహిళలూ వారంలో ఏదో రోజు సెలవు తీసుకోండి - లేకపోతే ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు!

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

రేటు, ఎక్స్‌పైరీ​ డేటే కాదు - ఈ చుక్కలనూ గమనించండి - మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.