కెప్టెన్సీ మార్పు- రోహిత్ శర్మ 2012 నాటి ట్వీట్ వైరల్- భలే సింక్ అయ్యిందిగా!
Published : October 5, 2025 at 9:45 PM IST|
Updated : October 5, 2025 at 9:54 PM IST
Rohit Sharma Tweet : సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి బీసీసీఐ తప్పించడం టీమ్ఇండియా అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆడడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న రోహిత్కు ఒక రకంగా ఇది షాక్కు గురిచేసేదే! అతడి స్థానంలో యంగ్ ప్లేయర్ శుభ్మన్ గిల్ వన్డే ఫార్మాట్కు కూడా సారథిగా ఎంపికయ్యాడు. అతడి సారథ్యంలోనే ఈనెలలో టీమ్ఇండియా ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనుంది.
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్సీ మార్పు క్రమంలో రోహిత్ శర్మ చేసిన పాత ట్వీట్ ఒకటి వైరల్గా మారింది. అది 2012లో ట్విట్టర్లో రోహిత్ చేసిన ట్వీట్ అది. కాస్త అటు ఇటూగా అప్పుడు రోహిత్ అన్నదే 13ఏళ్ల తర్వాత జరిగిందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి అందులో రోహిత్ ఏమన్నాడు? అది ఇప్పుడు ఎందుకు వైరల్గా మారింది? ఇంతకీ ఆ ట్వీట్ అర్థం ఏంటి? తెలుసుకుందాం!
2012 ట్వీట్
రోహిత్ శర్మ 13ఏళ్ల కిందట తన అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతా నుంచి ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశాడు. 2012 సెప్టెంబర్ 14న రోహిత్ ఈ ట్వీట్ చేశాడు. ఇందులో 'End of An Era (45) And The Start of a New One (77)' అని రోహిత్ తన ట్వీట్లో పేర్కొన్నాడు. అంటే 45 శకం ముగిసింది. 77 శకం ప్రారంభం అని అర్థం వచ్చేలా పోస్ట్లో రాసుకొచ్చాడు.
సాధారణంగా ఇది రోహిత్ శర్మ జెర్సీలకు సంబంధించిన ట్వీట్. అప్పట్లో రోహిత్ 45, 77 నెంబర్లు ఉన్న జెర్సీలు ధరించాడు. అయితే అతడి జెర్సీ నెంబర్ 45. కానీ అప్పుడప్పుడు 77 కూడా ధరించేవాడు. అంటే 45 నెంబర్ శకం ముగిసింది. ఇప్పట్నుంచి తాను 77 నెంబర్ జెర్సీతోనే ఆడతాను అని అర్థం వచ్చేలా ట్వీట్ చేశాడు. అయితే ఇది ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
End of an era (45) and the start of a new one (77) ..... http://t.co/sJI0UIKm— Rohit Sharma (@ImRo45) September 14, 2012
రోహిత్ శర్మ జెర్సీ నెంబర్ 45. కొత్తగా వన్డే కెప్టెన్గా ఎంపికైన గిల్ జెర్సీ నెంబర్ 77. ఈ లెక్కన రోహిత్ 2012 ట్వీట్ ప్రకారం, 45 శకం (రోహిత్ శర్మ) ముగిసింది. 77 శకం (గిల్) ప్రారంభమైంది అని కొత్త అర్థాన్ని అన్వయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు జరిగింది రోహిత్ 13ఏళ్ల కిందటే చెప్పాడని, అకడు 'టైమ్ ట్రావెలర్' అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
కెప్టెన్గా ఎంపికైన 25ఏళ్ల గిల్కు మాత్రం ఇది మంచి అవకాశం. అతడు సుదీర్ఘ కాలం పాటు జట్టుకు నాయకత్వం వహించే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పటిదాకా 55 వన్డేల్లో 59 యావరేజ్తో 2775 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు, 15 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ కూడా చేశాడు.
ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్కు భారత్ జట్టు
శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టె న్), అక్షర్ పటేల్, కెఎల్ రాహుల్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, మహమ్మద్ సిరాజ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ కృష్ణ, ధ్రువ్ జురెల్, యషస్వీ జైస్వాల్
