Womens Odi World Cup 2025 Schedule : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్ 2025 రీ షెడ్యూల్ను ఐసీసీ తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ టోర్నీకి భారత్- శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 30న ప్రారంభమైన టోర్నీ నవంబర్ 02న ముగుస్తుంది. అయితే ముందుగా ప్రకటించి షెడ్యూల్ ప్రకారం బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో 5 మ్యాచ్లు జరగాల్సి ఉంది. భద్రకా కారణాల వల్ల చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరగాల్సిన మ్యాచ్లను ఐసీసీ ఇప్పటికే రద్దు చేసింది. ఈ మ్యాచ్లనే ఐసీసీ రీ షెడ్యూల్ చేసి, శుక్రవారం ప్రకటించింది.
5 మ్యాచ్లు
భారత్ జట్టు బెంగళూరులో 5 మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో టోర్నమెంట్ ప్రారంభ మ్యాచ్, ఓ లీగ్ మ్యాచ్ ఉన్నాయి. అలాగే నాకౌట్ సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. అలాగే పాకిస్థాన్ జట్టు ఫైనల్కు చేరుకోకపోతే, ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా బెంగళూరులోనే జరగాల్సి ఉంది. తాజాగా ఈ మ్యాచ్లు అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యాయి.
అక్కడికి షిఫ్ట్
బెంగళూరు మ్యాచ్లను నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియానికి షిఫ్ట్ చేస్తున్నట్లు ఐసీసీ తాజాగా ప్రకటన చేసింది. అయితే మ్యాచ్ తేదీలు, తలపడాల్సిన ప్రత్యర్థులు అన్ని అలాగే ఉంటాయి. వేదిక మాత్రమే మారుతుంది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరగాల్సిన టీమ్ఇండియా మ్యాచ్లు, నవీ ముంబయిలోని డివై పాటిల్ స్టేడియంలో జరుగుతాయి. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ ఫైనల్కు చేరుకుంటే, ఆ మ్యాచ్ శ్రీలంకలో జరుగుతుంది. లేదంటే ఫైనల్ మ్యాచ్కు కూడా డివై పాటిల్ ఆతిథ్యం ఇస్తుంది.
వరల్డ్కప్ మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న స్టేడియాలు
- DY పాటిల్ (నవీ ముంబయి)
- ACA స్టేడియం (గువహాటి)
- హోల్కర్ స్టేడియం (ఇందౌర్)
- ACA-VDCA స్టేడియం (విశాఖపట్టణం)
- ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం (కొలంబో, శ్రీలంక)