2025 వరల్డ్​కప్ : బెంగళూరు మ్యాచ్​లన్నీ ఆ స్టేడియానికి షిఫ్ట్ - WOMENS ODI WORLD CUP 2025

2025 వరల్డ్​కప్ రీ షెడ్యూల్- బెంగళురు మ్యాచ్​లన్నీ అక్కడకు షిఫ్ట్

World Cup 2025 Schedule
World Cup 2025 Schedule (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 4:16 PM IST

Womens Odi World Cup 2025 Schedule : 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్ 2025 రీ షెడ్యూల్​ను ఐసీసీ తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ టోర్నీకి భారత్- శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 30న ప్రారంభమైన టోర్నీ నవంబర్ 02న ముగుస్తుంది. అయితే ముందుగా ప్రకటించి షెడ్యూల్ ప్రకారం బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో 5 మ్యాచ్​లు జరగాల్సి ఉంది. భద్రకా కారణాల వల్ల చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరగాల్సిన మ్యాచ్​లను ఐసీసీ ఇప్పటికే రద్దు చేసింది. ఈ మ్యాచ్​లనే ఐసీసీ రీ షెడ్యూల్ చేసి, శుక్రవారం ప్రకటించింది.

5 మ్యాచ్​లు
భారత్​ జట్టు బెంగళూరులో 5 మ్యాచ్‌లు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో టోర్నమెంట్ ప్రారంభ మ్యాచ్, ఓ లీగ్ మ్యాచ్ ఉన్నాయి. అలాగే నాకౌట్ సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్​లు ఉన్నాయి. అలాగే పాకిస్థాన్ జట్టు ఫైనల్‌కు చేరుకోకపోతే, ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా బెంగళూరులోనే జరగాల్సి ఉంది. తాజాగా ఈ మ్యాచ్​లు అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యాయి.

అక్కడికి షిఫ్ట్
బెంగళూరు మ్యాచ్​లను నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియానికి షిఫ్ట్ చేస్తున్నట్లు ఐసీసీ తాజాగా ప్రకటన చేసింది. అయితే మ్యాచ్ తేదీలు, తలపడాల్సిన ప్రత్యర్థులు అన్ని అలాగే ఉంటాయి. వేదిక మాత్రమే మారుతుంది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరగాల్సిన టీమ్ఇండియా మ్యాచ్‌లు, నవీ ముంబయిలోని డివై పాటిల్ స్టేడియంలో జరుగుతాయి. ఒకవేళ పాకిస్థాన్ ఫైనల్​కు చేరుకుంటే, ఆ మ్యాచ్​ శ్రీలంకలో జరుగుతుంది. లేదంటే ఫైనల్ మ్యాచ్​కు కూడా డివై పాటిల్ ఆతిథ్యం ఇస్తుంది.

వరల్డ్​కప్ మ్యాచ్​లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న స్టేడియాలు

  • DY పాటిల్ (నవీ ముంబయి)
  • ACA స్టేడియం (గువహాటి)
  • హోల్కర్ స్టేడియం (ఇందౌర్)
  • ACA-VDCA స్టేడియం (విశాఖపట్టణం)
  • ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం (కొలంబో, శ్రీలంక)

