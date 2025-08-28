RCB Post After Stampede : RCB Post After Stampede : ఐపీఎల్ స్టార్ ఫ్రాంచైజీ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) దాదాపు 3 నెలల తర్వాత సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టింది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వద్ద తొక్కిసలాట ఘటన నేపథ్యంలో జూన్ 5 తర్వాత ఎట్టకేలకు తొలిసారి పోస్ట్ షేర్ చేసింది. మరి ఫ్రాంచైజీ ఈ పోస్ట్లో ఏం చెప్పిదంటే?
80 రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ పోస్ట్
'ప్రియమైన RCB అభిమానులారా, మేము చివరిగా పోస్ట్ చేసి దాదాపు 3 నెలలు అయ్యింది. ఇది కేవలం మా నిశబ్దంమే కాదు, విచారంతో నిండినది. ఒక్కప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎన్నో జ్ఞాపకాలు, ఎంతో సంతోషకరమైన సందర్భాలను జరుపుకున్నాం. కానీ జూన్ 04 అంతా మార్చేసింది. ఆ రోజు జరిగిన విషాదంతో మన హృదయాలు బద్దలయ్యాయి. ఆ తర్వాత వచ్చిన నిశ్శబ్దం కేవలం నిశ్శబ్దం కాదు. అది నిశ్శబ్ద నివాళి'
'ఈ నిశ్శబ్దం తాలూకూ బాధను అనుభవిస్తూ, మేం ఆ సంఘటన గురించి లోతుగా ఆలోచించి, చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము. దాని ఫలితమే RCB కేర్స్. ఇది మన అభిమానులను గౌరవించడం, వారి కోసం నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే మేం ఈ రోజు తిరిగి వస్తున్నాము. వేడుక కోసం కాదు. కేరింగ్ కోసం. మీతో ప్రతిదీ పంచుకోవడానికి, మీతో కలిసి నిలబడటానికి, కలిసి ఉండేందుకు. కర్ణాటక గొప్పతనం సగర్వంగా కొనసాగుతుంది' అని ఆర్సీబీ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చింది.
Dear 12th Man Army, this is our heartfelt letter to you!— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) August 28, 2025
𝗜𝘁’𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝘄𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝗱 𝗵𝗲𝗿𝗲.
The Silence wasn’t Absence. It was Grief.
This space was once filled with energy, memories and moments that you… pic.twitter.com/g0lOXAuYbd
కాగా, 17ఏళ్ల తర్వాత ఆర్సీబీ ఎట్టకేలకు జూన్ 3న కప్పు కొట్టింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఈ క్రమంలోనే ఫ్రాంచైజీ ఫ్యాన్స్తో ఈ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు జూన్ 04న బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియంలో గ్రాండ్గా ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసింది. అయితే అంచనాలు మించి ఫ్యాన్స్ రావడం వల్ల స్టేడియం బయట తొక్కిసలాట జరిగింది. కానీ, అంచనాలకు మించి జనం మైదానానికి రావడంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 11 మంది మరణించారు.
ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఆర్సీబీ స్పందించింది. దీనిపై దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. అలాగే తొక్కిసలాట ఘటనలో మృతి చెందిన కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 10 లక్షల పరిహారం ప్రకటించింది. ఈ సంఘటనలో గాయపడిన అభిమానులను ఆదుకోవడానికి త్వరలో RCB CARES పథకాన్ని అమలు చేస్తామని కూడా చెప్పింది. అలా దాదాపు 80 రోజుల తర్వాత ఆర్సీబీ కేర్స్పై ఫ్రాంచైజీ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. తమ అభిమానుల సంక్షేమం కోసం 'RCB కేర్స్'ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
ఈ తొక్కిసలాట ఘటనలో పోలీసులు RCB, KSCA, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ DNA ఎంటర్టైన్మెంట్పై కేసు నమోదు చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బెంగళూరు నగర పోలీసు కమిషనర్కు కూడా ఒక లేఖ పంపింది. దయానంద్ సహా కొంతమంది అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు. కొంతమంది సీనియర్ అధికారులను బదిలీ చేశారు. RCB మార్కెటింగ్ హెడ్ నిఖిల్ సోసాలే, DNA నిర్వహణ ప్రతినిధులు సునీల్ మాథ్యూ, కిరణ్ మరియు సుమంత్లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.