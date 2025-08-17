ETV Bharat / sports

యష్ దయాల్​కు భారీ షాక్! ఆ లీగ్‌ నుంచి బ్యాన్? - YASH DAYAL

యశ్ దయాల్​కు మరో షాక్- యూపీ లీగ్​లో అతడిని బ్యాన్ చేశారా?

Yash Dayal
Yash Dayal (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2025 at 5:16 PM IST

Yash Dayal UP Cricket League : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ పేస్ బౌలర్ యశ్ దయాల్ కొద్ది రోజులుగా లైంగిక వేధింపులు, అత్యాచారం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. అత్యాచారం ఆరోపణలతో దయాల్​పై పలు కేసులు నమోదు అయ్యియి. ఇవన్నీ అటుండగానే, దయాల్​కు తాజాగా మరో షాక్ తగిలినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. అతడిని యూపీ టీ20 లీగ్​లో ఆడకుండా నిషేధించారని వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?

లైంగిక వేధింపులు ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఉత్తర్​ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ దయాల్‌ను యుపీ టీ20 లీగ్​లో ఆడకుండా నిషేధించిందని తాజాగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆదివారం (ఆగస్టు 17) నుంచి ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో దయాల్ గోరఖ్‌పూర్ లయన్స్ జట్టు తరపున ఆడాల్సి ఉంది. దయాల్‌ను ఆ ఫ్రాంచైజీ రూ.7 లక్షలకు దక్కించుకుంది. అయితే అతడిని టోర్నీ నుంచి యుపీసీఏ (UPCA)నిషేధించిందని జాతీయ మీడియో నివేదించింది.

నిషేధమా? తప్పుకున్నాడా?
అయితే యష్ దయాల్‌ను యూపీ టీ20 లీగ్‌లో ఆడకుండా బోర్డు అతడిపై ఎలాంటి నిషేధం విధించలేదని తెలిసింది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వర్గాల ప్రకారం, దయాల్‌పై యూపీ లీగ్‌లో ఆడకుండా బ్యాన్ విధించలేదు. తానే ఈ టోర్నమెంట్‌లో ఆడకూడదని నిర్ణయించుకొని దయాల్ స్వయంగా తన పేరును విత్ డ్రా చేసుకున్నాడట. అయికే అతడిపై లైంగిక ఆరోపణల కేసు ప్రస్తుతం కోర్టులో ఉంది. అది విచారణ జరుగుతోంది. తీర్పు వెలువడే వరకు అతడిని క్రికెట్ నుంచి నిషేధించలేమని యూపీ అసోసియేషన్ మెంబర్లు చెప్పారు.

దయాల్‌పై పోక్సో కేసు
మైనర్‌పై అత్యాచారం చేశాడనే ఆరోపణలపై రాజస్థాన్‌లో యష్ దయాల్‌పై పోక్సో కేసు నమోదైంది. క్రికెట్‌లో తనకు భవిష్యత్తు కల్పించాలనే నెపంతో రెండేళ్ల పాటు తనపై అత్యాచారం చేశాడని బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అంతకుముందు యూపీ ఘజియాబాద్‌కు చెందిన ఒక యువతి కూడా తనను దయాల్‌ లైంగికంగా వేధింపులకు గురి చేశాడని ఆరోపించింది.

గత ఐదు సంవత్సరాలుగా యష్ తనతో రిలేషన్​లో ఉన్నాడని ఆమె చెప్పింది. ఇంట్లో తనను తన కాబోయే కోడలిగా కూడా పరిచయం చేశాడని, తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించాడని ఆరోపించింది. కానీ దయాల్ ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చాడు. ఆ తర్వాత అలహాబాద్ హైకోర్టు నుంచి కూడా అతనికి ఉపశమనం లభించింది.

అయితే, యష్ దయాల్ పోక్సో కేసులో మధ్యంతర బెయిల్ కోరుతూ రాజస్థాన్ హైకోర్టులో దరఖాస్తు దాఖలు చేశాడు. ఈ కేసును విచారించిన జస్టిస్ సుదేష్ బన్సాల్ నేతృత్వంలోని సింగిల్ బెంచ్, అభియోగాల తీవ్రత దృష్ట్యా మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేయలేమని పేర్కొంది. దీనితో పాటు ఈ కేసులో అరెస్టు లేదా పోలీసు విచారణను నిలిపివేయడానికి కోర్టు నిరాకరించింది.

టీమ్ఇండియా పిలుపు అందినా!
కాగా, యశ్ దయాల్​కు 2024లోనే టీమ్ఇండియా సెలక్టర్ల నుంచి పిలుపు అందింది. స్వదేశంలో బంగ్లాదేశ్​తో జరిగిన సిరీస్​కు దయాల్​ను సెలక్టర్లు ఎంపిక చేశారు. కానీ, ఈ సిరీస్​లో దయాల్​కు నిరాశే ఎదురైంది. తుది జట్టులో చోటు దక్కక సిరీస్ మొత్తం బెంచ్​కే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది. దీంతో గతేడాది అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసే ఛాన్స్ కోల్పోయాడు.

