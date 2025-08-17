Yash Dayal UP Cricket League : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ పేస్ బౌలర్ యశ్ దయాల్ కొద్ది రోజులుగా లైంగిక వేధింపులు, అత్యాచారం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. అత్యాచారం ఆరోపణలతో దయాల్పై పలు కేసులు నమోదు అయ్యియి. ఇవన్నీ అటుండగానే, దయాల్కు తాజాగా మరో షాక్ తగిలినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. అతడిని యూపీ టీ20 లీగ్లో ఆడకుండా నిషేధించారని వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే?
లైంగిక వేధింపులు ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ దయాల్ను యుపీ టీ20 లీగ్లో ఆడకుండా నిషేధించిందని తాజాగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆదివారం (ఆగస్టు 17) నుంచి ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో దయాల్ గోరఖ్పూర్ లయన్స్ జట్టు తరపున ఆడాల్సి ఉంది. దయాల్ను ఆ ఫ్రాంచైజీ రూ.7 లక్షలకు దక్కించుకుంది. అయితే అతడిని టోర్నీ నుంచి యుపీసీఏ (UPCA)నిషేధించిందని జాతీయ మీడియో నివేదించింది.
నిషేధమా? తప్పుకున్నాడా?
అయితే యష్ దయాల్ను యూపీ టీ20 లీగ్లో ఆడకుండా బోర్డు అతడిపై ఎలాంటి నిషేధం విధించలేదని తెలిసింది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వర్గాల ప్రకారం, దయాల్పై యూపీ లీగ్లో ఆడకుండా బ్యాన్ విధించలేదు. తానే ఈ టోర్నమెంట్లో ఆడకూడదని నిర్ణయించుకొని దయాల్ స్వయంగా తన పేరును విత్ డ్రా చేసుకున్నాడట. అయికే అతడిపై లైంగిక ఆరోపణల కేసు ప్రస్తుతం కోర్టులో ఉంది. అది విచారణ జరుగుతోంది. తీర్పు వెలువడే వరకు అతడిని క్రికెట్ నుంచి నిషేధించలేమని యూపీ అసోసియేషన్ మెంబర్లు చెప్పారు.
దయాల్పై పోక్సో కేసు
మైనర్పై అత్యాచారం చేశాడనే ఆరోపణలపై రాజస్థాన్లో యష్ దయాల్పై పోక్సో కేసు నమోదైంది. క్రికెట్లో తనకు భవిష్యత్తు కల్పించాలనే నెపంతో రెండేళ్ల పాటు తనపై అత్యాచారం చేశాడని బాధితురాలు తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. అంతకుముందు యూపీ ఘజియాబాద్కు చెందిన ఒక యువతి కూడా తనను దయాల్ లైంగికంగా వేధింపులకు గురి చేశాడని ఆరోపించింది.
గత ఐదు సంవత్సరాలుగా యష్ తనతో రిలేషన్లో ఉన్నాడని ఆమె చెప్పింది. ఇంట్లో తనను తన కాబోయే కోడలిగా కూడా పరిచయం చేశాడని, తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించాడని ఆరోపించింది. కానీ దయాల్ ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చాడు. ఆ తర్వాత అలహాబాద్ హైకోర్టు నుంచి కూడా అతనికి ఉపశమనం లభించింది.
అయితే, యష్ దయాల్ పోక్సో కేసులో మధ్యంతర బెయిల్ కోరుతూ రాజస్థాన్ హైకోర్టులో దరఖాస్తు దాఖలు చేశాడు. ఈ కేసును విచారించిన జస్టిస్ సుదేష్ బన్సాల్ నేతృత్వంలోని సింగిల్ బెంచ్, అభియోగాల తీవ్రత దృష్ట్యా మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేయలేమని పేర్కొంది. దీనితో పాటు ఈ కేసులో అరెస్టు లేదా పోలీసు విచారణను నిలిపివేయడానికి కోర్టు నిరాకరించింది.
టీమ్ఇండియా పిలుపు అందినా!
కాగా, యశ్ దయాల్కు 2024లోనే టీమ్ఇండియా సెలక్టర్ల నుంచి పిలుపు అందింది. స్వదేశంలో బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన సిరీస్కు దయాల్ను సెలక్టర్లు ఎంపిక చేశారు. కానీ, ఈ సిరీస్లో దయాల్కు నిరాశే ఎదురైంది. తుది జట్టులో చోటు దక్కక సిరీస్ మొత్తం బెంచ్కే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది. దీంతో గతేడాది అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసే ఛాన్స్ కోల్పోయాడు.
RCB బౌలర్కు భారీ షాక్- యశ్ దయాల్పై FIR నమోదు- 10ఏళ్లు జైలు శిక్ష?
RCB స్టార్ బౌలర్పై లైంగిక ఆరోపణలు- CMO దాకా వెళ్లిన కాంట్రవర్సీ!