Ravichandran Ashwin CSK : 2026 ఐపీఎల్ సీజన్కు చాలా సమయం ఉన్నప్పటికీ ట్రేడింగ్పై రోజుకో చర్చ తెరపైకి వస్తుంది. ఇప్పటికే రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ సంజు శాంసన్ జట్టును వీడేందుకు నిర్ణయించుకున్నాడని రీసెంట్గా వార్తలు రాగా, సీనియర్ ప్లేయర్లు రవిచంద్రన్ అశ్విన్ కూడా అదే బాటలో నడిచేందుకు డిసైట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా అతడు కూడా తనను జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేయాలని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీకి రిక్వెస్ట్ చేశాడనని సమాచారం.
రవిచంద్రన్ అశ్విన్ తనను రిలీజ్ చేయాలని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మేనేజ్మెంట్కు విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం. అయితే దీనిపై అశ్విన్ నుంచి గానీ లేదా ఫ్రాంచైజీ నుంచి గానీ, అధికారికంగా ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. కాగా ఐపీఎల్ తొలి ఎడిషన్ నుంచి ఆడుతున్న అశ్విన్, 2008 నుంచి 2015 వరకు చెన్నైతోనే ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత దాదాపు తొమ్మిది సీజన్లలో పంజాబ్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్, పుణె సుపర్ జెయింట్స్ తదితర జట్లకు ఆడాడు.
ఇక దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత ఈ సీజన్లోనే అశ్విన్ చెన్నైలో చేరాడు. అశ్విన్ను చెన్నై 2024లో జరిగిన మెగావేలంలో రూ.9.75 కోట్ల భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసింది. 2025 సీజన్లో 9 మ్యాచ్లు ఆడిన అశ్విన్ 7 వికెట్లే తీసి నిరాశపర్చాడు. అయితే ఇప్పుడు చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోయి, రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాలను అనుకుంటున్నట్లు సమాచారం.అయితే అశ్విన్ వచ్చే ఏడాది ట్రేడింగ్ లేదా వేలంలోకి వెళ్లడం అనేది పూర్తిగా చెన్నై ఫ్రాంచైజీ నిర్ణయమే.
శాంసన్ సంగతి ఇది!
రాజస్థాన్ కెప్టెన్ సంజు శాంసన్ ఫ్రాంచైజీని వీడేందుకు సిద్ధం అయ్యాడు. తన నిర్ణయాన్ని 2025 ఐపీఎల్ ముగిసిన వెంటనే యాజమాన్యానికి చెప్పాడట. తనను రిలీజ్ చేయాలని ఇప్పటికే రాజస్థాన్ ఫ్రాంచైజీకి విజ్ఞప్తి చేశాడు. అయితే రాజస్థాన్ మాత్రం శాంసన్ను వదిలేయాలంటే తమకు ఇద్దరు ప్లేయర్లను ఇవ్వాలని సంకేతాలు పంపినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి దీనిపై క్లారిటీ రావాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే. ఇప్పటికైతే ఈ ఇద్దరే స్వయంగా ఫ్రాంచైజీని వీడాలని అనుకుంటున్నారు. రేపు రేపు ఇంకెవరైనా ప్లేయర్లు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారేమో చూడాలి మరి!.
