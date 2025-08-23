Rohit Sharma Virat Kohli Retirement : వన్డే ఫార్మాట్ నుంచి టీమ్ఇండియా సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్అవుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు ఫుల్ వైరల్గా మారాయి. కొద్ది రోజులుగా వీరిద్దరి వన్డే ఫ్యూచర్పైనే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. దీని పై ఫ్యాన్స్లో భారీ ఎత్తున చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఓ ఇంటర్వూలో దీనిపై బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా స్పందించాడు. ఇది విన్న క్రికెట్ ఫ్యాన్స్లో కొంత ఊరట కలిగింది.
ఫ్యాన్స్లో భారీ అనుమానాలు
ఇప్పటికే కోహ్లీ, రోహిత్ టెస్టులు, టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఇదే విధంగా ఇప్పుడు వన్డేల నుంచి కూడా పూర్తిగా తప్పుకుంటారనే ప్రచారాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బీసీసీఐ కూడా సీనియర్లను పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేదని ప్రచారం సాగింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ నిరాశ చెందారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరు అక్టోబర్లో ఆస్ట్రేలియాతో జరగబోయే వన్డే సిరీస్ కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు. అయితే అక్టోబర్లో ఆస్ట్రేలియాతో సిరీసే ఆఖరుదని, ఈ సిరీస్ అనంతరం వీరిద్దరు పూర్తిగా వన్డేలకు కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించే అవకాశం ఉందని నెట్టింట చర్చలు జోరుగా నడుస్తున్నాయి.
రాజీవ్ శుక్లా హాట్ రిప్లై
ఈ క్రమంలో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజీవ్ శుక్లా, రిటైర్మెంట్పై వచ్చిన ప్రశ్నలకు కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. వారుద్దరు ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నారంటూ తిరిగి యాంకర్నే ప్రశ్నించరు. దానికి యాంకర్ అదే వారిద్దరు అయినప్పుడు అని అన్నారు. "వారు ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నారా? ఇంకా వన్డేల్లో ఆడుతున్నారు కదా. అప్పుడే ఫేర్వెల్ గురించి మాట్లాడటం ఎందుకు? బీసీసీఐ ఎప్పుడూ ఏ క్రికెటర్ని కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించమని చెప్పదు. ప్లేయర్ స్వతహాగానే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. ఆ నిర్ణయాన్ని బోర్డ్ గౌరవించాల్సిందే" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సచిన్లానే వీరికి ఫేర్వెల్ చేస్తారా?
సచిన్లానే వీరిద్దరికి కూడా ఫేర్వెల్ చేస్తారా అని ప్రశ్నించగా, రాజీవ్ దానికి స్పందించిన తీరు ప్రేక్షకులలో ఊరట కలిగించింది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరు మంచి ప్లేయర్స్. కోహ్లీ చాలా ఫిట్గా ఉన్నాడు. అలానే రోహిత్ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. ఇప్పట్లో అయితే వీరిద్దరు రిటైర్మెంట్ తీసుకోరు. కానీ, మీరు ఫేర్వెల్ గురించి అడుగుతున్నారంటూ అన్నారు. రాజీవ్ మాటలు రోహిత్, విరాట్ రిటైర్మెంట్పై వస్తున్న రూమర్స్కు పూర్తిగా బ్రేక్ వేసినట్లయ్యింది.
