ETV Bharat / sports

రోహిత్, విరాట్ రిటైర్మెంట్​ గురించి మీకెేం కంగారు?- రాజీవ్ శుక్లా స్ట్రాంగ్ రిప్లై - ROHIT VIRAT RETIREMENT

సచిన్​లానే వీరికి ఫేర్​వెల్​​ చేస్తారా? రాజీవ్ శుక్లా హాట్​ రిప్లై!

Virat Kohli Rohit Sharma
Virat Kohli Rohit Sharma (Source: BCCI X Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read

Rohit Sharma Virat Kohli Retirement : వన్డే ఫార్మాట్​ నుంచి టీమ్​ఇండియా సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్​అవుతున్నట్లు సోషల్​ మీడియాలో వార్తలు ఫుల్​ వైరల్​గా మారాయి. కొద్ది రోజులుగా వీరిద్దరి వన్డే ఫ్యూచర్​పైనే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. దీని పై ఫ్యాన్స్​లో భారీ ఎత్తున చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఓ ఇం​టర్వూలో దీనిపై బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా స్పందించాడు. ఇది విన్న క్రికెట్​ ఫ్యాన్స్​లో కొంత ఊరట కలిగింది.

ఫ్యాన్స్​లో భారీ అనుమానాలు
ఇప్పటికే కోహ్లీ, రోహిత్ టెస్టులు, టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఇదే విధంగా ఇప్పుడు వన్డే​ల నుంచి కూడా పూర్తిగా తప్పుకుంటారనే ప్రచారాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బీసీసీఐ కూడా సీనియర్లను పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేదని ప్రచారం సాగింది. దీంతో ఫ్యాన్స్​ నిరాశ చెందారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరు అక్టోబర్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరగబోయే వన్డే సిరీస్‌ కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు. అయితే అక్టోబర్​లో ఆస్ట్రేలియాతో సిరీసే ఆఖరుదని, ఈ సిరీస్ అనంతరం వీరిద్దరు పూర్తిగా వన్డేలకు కూడా రిటైర్మెంట్​ ప్రకటించే అవకాశం ఉందని నెట్టింట చర్చలు జోరుగా నడుస్తున్నాయి.

రాజీవ్ శుక్లా హాట్​ రిప్లై
ఈ క్రమంలో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజీవ్ శుక్లా, రిటైర్మెంట్‌పై వచ్చిన ప్రశ్నలకు కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. వారుద్దరు ఎప్పుడు రిటైర్​ అవుతున్నారంటూ తిరిగి యాంకర్​నే ప్రశ్నించరు. దానికి యాంకర్​ అదే వారిద్దరు అయినప్పుడు అని అన్నారు. "వారు ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నారా? ఇంకా వన్డేల్లో ఆడుతున్నారు కదా. అప్పుడే ఫేర్‌వెల్ గురించి మాట్లాడటం ఎందుకు? బీసీసీఐ ఎప్పుడూ ఏ క్రికెటర్​ని కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించమని చెప్పదు. ప్లేయర్ స్వతహాగానే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. ఆ నిర్ణయాన్ని బోర్డ్​ గౌరవించాల్సిందే" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

సచిన్​లానే వీరికి ఫేర్​వెల్​​​ చేస్తారా?
సచిన్​లానే వీరిద్దరికి కూడా ఫేర్​వెల్​​ చేస్తారా అని ప్రశ్నించగా, రాజీవ్ దానికి స్పందించిన తీరు ప్రేక్షకులలో ఊరట కలిగించింది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరు మంచి ప్లేయర్స్​. కోహ్లీ చాలా ఫిట్​గా ఉన్నాడు. అలానే రోహిత్​ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. ఇప్పట్లో అయితే వీరిద్దరు రిటైర్మెంట్​ తీసుకోరు. కానీ, మీరు ఫేర్​వెల్​​ గురించి అడుగుతున్నారంటూ అన్నారు. రాజీవ్ మాటలు రోహిత్, విరాట్ రిటైర్మెంట్‌పై వస్తున్న రూమర్స్‌కు పూర్తిగా బ్రేక్‌ వేసినట్లయ్యింది.

'కెప్టెన్​గానే కాదు, ఓ గొప్ప వ్యక్తిగా ఎదిగాడు'- రోహిత్ శర్మపై ద్రవిడ్ ప్రశంసలు

కొత్త కెప్టెన్ ప్రచారంపై BCCI క్లారిటీ- రేస్​లోకి మరో యంగ్ ప్లేయర్​!

Rohit Sharma Virat Kohli Retirement : వన్డే ఫార్మాట్​ నుంచి టీమ్​ఇండియా సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్​అవుతున్నట్లు సోషల్​ మీడియాలో వార్తలు ఫుల్​ వైరల్​గా మారాయి. కొద్ది రోజులుగా వీరిద్దరి వన్డే ఫ్యూచర్​పైనే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. దీని పై ఫ్యాన్స్​లో భారీ ఎత్తున చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఓ ఇం​టర్వూలో దీనిపై బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా స్పందించాడు. ఇది విన్న క్రికెట్​ ఫ్యాన్స్​లో కొంత ఊరట కలిగింది.

ఫ్యాన్స్​లో భారీ అనుమానాలు
ఇప్పటికే కోహ్లీ, రోహిత్ టెస్టులు, టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఇదే విధంగా ఇప్పుడు వన్డే​ల నుంచి కూడా పూర్తిగా తప్పుకుంటారనే ప్రచారాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బీసీసీఐ కూడా సీనియర్లను పరిగణలోకి తీసుకోవడం లేదని ప్రచారం సాగింది. దీంతో ఫ్యాన్స్​ నిరాశ చెందారు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరు అక్టోబర్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జరగబోయే వన్డే సిరీస్‌ కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు. అయితే అక్టోబర్​లో ఆస్ట్రేలియాతో సిరీసే ఆఖరుదని, ఈ సిరీస్ అనంతరం వీరిద్దరు పూర్తిగా వన్డేలకు కూడా రిటైర్మెంట్​ ప్రకటించే అవకాశం ఉందని నెట్టింట చర్చలు జోరుగా నడుస్తున్నాయి.

రాజీవ్ శుక్లా హాట్​ రిప్లై
ఈ క్రమంలో ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాజీవ్ శుక్లా, రిటైర్మెంట్‌పై వచ్చిన ప్రశ్నలకు కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. వారుద్దరు ఎప్పుడు రిటైర్​ అవుతున్నారంటూ తిరిగి యాంకర్​నే ప్రశ్నించరు. దానికి యాంకర్​ అదే వారిద్దరు అయినప్పుడు అని అన్నారు. "వారు ఎప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నారా? ఇంకా వన్డేల్లో ఆడుతున్నారు కదా. అప్పుడే ఫేర్‌వెల్ గురించి మాట్లాడటం ఎందుకు? బీసీసీఐ ఎప్పుడూ ఏ క్రికెటర్​ని కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించమని చెప్పదు. ప్లేయర్ స్వతహాగానే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. ఆ నిర్ణయాన్ని బోర్డ్​ గౌరవించాల్సిందే" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

సచిన్​లానే వీరికి ఫేర్​వెల్​​​ చేస్తారా?
సచిన్​లానే వీరిద్దరికి కూడా ఫేర్​వెల్​​ చేస్తారా అని ప్రశ్నించగా, రాజీవ్ దానికి స్పందించిన తీరు ప్రేక్షకులలో ఊరట కలిగించింది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇద్దరు మంచి ప్లేయర్స్​. కోహ్లీ చాలా ఫిట్​గా ఉన్నాడు. అలానే రోహిత్​ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు. ఇప్పట్లో అయితే వీరిద్దరు రిటైర్మెంట్​ తీసుకోరు. కానీ, మీరు ఫేర్​వెల్​​ గురించి అడుగుతున్నారంటూ అన్నారు. రాజీవ్ మాటలు రోహిత్, విరాట్ రిటైర్మెంట్‌పై వస్తున్న రూమర్స్‌కు పూర్తిగా బ్రేక్‌ వేసినట్లయ్యింది.

'కెప్టెన్​గానే కాదు, ఓ గొప్ప వ్యక్తిగా ఎదిగాడు'- రోహిత్ శర్మపై ద్రవిడ్ ప్రశంసలు

కొత్త కెప్టెన్ ప్రచారంపై BCCI క్లారిటీ- రేస్​లోకి మరో యంగ్ ప్లేయర్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHIT SHARMA VIRAT NEXT MATCHRAJEEV ON ROHIT VIRAT RETIREMENTRAJEEV SHUKHLA INTERVIEWIND VS AUS ODI SERIES 2025ROHIT VIRAT RETIREMENT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

తెలిసీ తెలియని వయసులో తప్పటడుగులు! - మీ పిల్లలేం చేస్తున్నారో ఓ కన్నేయండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.