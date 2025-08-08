Essay Contest 2025

రాజస్థాన్​ రాయల్స్​కు కొత్త కెప్టెన్- శాంసన్ వెళ్లిపోయినట్లేనా? - IPL 2026

రాజస్థాన్​కు శాంసన్ బై?- కొత్త కెప్టెన్​గా ఆ యంగ్ బ్యాటర్?

Rajasthan Royals
Rajasthan Royals (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read

Rajasthan Royals Captain : 2026 ఐపీఎల్​కు ఇంకా చాలా సమయం ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పట్నుంచే టోర్నమెంట్​ హీట్ మొదలైంది. స్టార్ ప్లేయర్ సంజూ శాంసన్ తనను ఫ్రాంచైజీ నుంచి వదిలేయాలని రాజస్థాన్ రాయల్స్ మేనేజ్​మెంట్​ను కోరినట్లు తాజాగా వార్తలు వస్తున్నాయి. 2025 ఐపీఎల్ ముగిసిన తర్వాతే తన నిర్ణయాన్ని రాజస్థాన్​ మేనేజ్​మెంట్​కు చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే దీనిపై రాజస్థాన్ ఫ్రాంచైజీ ప్రత్యక్షంగా స్పందించలేదు. కానీ, రాజస్థాన్ సోషల్ మీడియాలో తాజా పోస్ట్ మాత్రం ఇందుకు బలం చేకూరుస్తోంది.

కొత్త కెప్టెన్?
శాంసన్ రాజస్థాన్​ జట్టు నుంచి వీడిపోవాలని అనుకుంటున్నాడని కథనాలు వస్తున్న వేళ ఆ ఫ్రాంచైజీ తాజా పోస్ట్ ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఆ జట్టు వికెట్ కీపింగ్ కమ్ బ్యాటర్ ధ్రువ్ జురెల్ ఫొటోను రాజస్థాన్ పోస్ట్ చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ పోస్టర్​పై కెప్టెన్ జురెల్ అని రాసి ఉంది. 'స్టంప్స్​ వెనకాల నుంచే ఆటను మార్చేయగలడు' అనే అర్థం వచ్చేలా క్యాప్షన్ సైతం కాసుకొచ్చింది. దీంతో ఆర్ఆర్​కు జురెల్ కెప్టెన్​గా ఎంపికయ్యాడని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అలాగే వచ్చే ఏడాది రాజస్థాన్​కు జురెల్ కెప్టెన్సీ వహిస్తాడని అంతా అనుకుంటున్నారు.

ఐపీఎల్​కేనా?
కానీ, 2025 దులిప్ ట్రోఫీ ఆగస్టు 28న ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో జురెల్ సెంట్రల్ జోన్ కెప్టెన్​గా ఎంపికయ్యాడు. దీంతో రాజస్థాన్ ఫ్రాంచైజీ ఈ పోస్టు ఐపీఎల్​ను ఉద్దేశించిందా లేదా దులిప్ ట్రోఫీకి ముందు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతూ షేర్ చేసిందా అనేది క్లారిటీ లేదు. మరోవైపు జట్టులో జైస్వాల్, రియాన్ పరాగ్ ఉండగా జురెల్​కు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు ఇస్తారా? అని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.

అయితే రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ అధికారిక ఎక్స్​ అకౌంట్​లో ఈ పోస్టర్ పోస్ట్​ చేసినప్పటికీ, ఇది ఐపీఎల్​ గురించే అని ఆ ఫ్రాంచైజీ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. శాంసన్ జట్టు నుంచి వెళ్తాడన్న విషయంపై, తమ టీమ్​కు జురెల్ కొత్త కెప్టెన్​గా ఎంపికయ్యాడని కానీ స్పష్టంగా వివరణ లేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్​ కన్​ఫ్యూజ్ కూడా అవుతున్నారు. అందుకే రాజస్థాన్ మరోసారి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.

CSK కు శాంసన్
వచ్చే సీజన్​కుగానూ శాంసన్ రాజస్థాన్​కు కాకుండా వేరే జట్టుకు ఆడాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై తుది నిర్ణయం ఫ్రాంచైజీదే ఉంటుంది. అతడిని వేరే జట్టుతో ట్రేడ్ చేసుకోవడమా? లేదా వేలంలోకి రిలీజ్ చేయడమా అన్నది రాజస్థాన్ డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే శాంసన్​ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ట్రేడింగ్​లో తీసుకోనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.

Samson IPL Career
2013లో సంజు శాంసన్ ఐపీఎల్‌లో అరంగేట్రం చేశాడు. ప్రారంభంలో రెండేళ్లు పాటు దిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ (ప్రస్తుతం దిల్లీ క్యాపిటల్స్) జట్టులో ఉన్నాడు. తర్వాత 2018లో తిరిగి మళ్లీ రాజస్థాన్​కు వచ్చాడు. 2021లో ఫ్రాంచైజీ అతడిని జట్టుకు కెప్టెన్‌గానూ నియమించింది. 2022లో శాంసన్ కెప్టెన్సీలో రాజస్థాన్ ఫైనల్​కు చేరుకుంది. కానీ అక్కడ గుజరాత్ టైటాన్స్​ చేతిలో ఓడి రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకుంది. ఇక 2024, 2025లోనూ రాజస్థాన్​లోనే ఉన్న శాంసన్ పెద్దగా రాణించలేదు.

రూ.26 లక్షలకే అమ్ముడైన శాంసన్- IPLలో విఫలమైన తర్వాత కొత్త జట్టుకు!

శాంసన్​పై జాలి చూపని BCCI- భారీ జరిమానాతో కెప్టెన్​కు షాక్

రూ.26 లక్షలకే అమ్ముడైన శాంసన్- IPLలో విఫలమైన తర్వాత కొత్త జట్టుకు!

శాంసన్​పై జాలి చూపని BCCI- భారీ జరిమానాతో కెప్టెన్​కు షాక్

