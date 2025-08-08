Rajasthan Royals Captain : 2026 ఐపీఎల్కు ఇంకా చాలా సమయం ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పట్నుంచే టోర్నమెంట్ హీట్ మొదలైంది. స్టార్ ప్లేయర్ సంజూ శాంసన్ తనను ఫ్రాంచైజీ నుంచి వదిలేయాలని రాజస్థాన్ రాయల్స్ మేనేజ్మెంట్ను కోరినట్లు తాజాగా వార్తలు వస్తున్నాయి. 2025 ఐపీఎల్ ముగిసిన తర్వాతే తన నిర్ణయాన్ని రాజస్థాన్ మేనేజ్మెంట్కు చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే దీనిపై రాజస్థాన్ ఫ్రాంచైజీ ప్రత్యక్షంగా స్పందించలేదు. కానీ, రాజస్థాన్ సోషల్ మీడియాలో తాజా పోస్ట్ మాత్రం ఇందుకు బలం చేకూరుస్తోంది.
కొత్త కెప్టెన్?
శాంసన్ రాజస్థాన్ జట్టు నుంచి వీడిపోవాలని అనుకుంటున్నాడని కథనాలు వస్తున్న వేళ ఆ ఫ్రాంచైజీ తాజా పోస్ట్ ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఆ జట్టు వికెట్ కీపింగ్ కమ్ బ్యాటర్ ధ్రువ్ జురెల్ ఫొటోను రాజస్థాన్ పోస్ట్ చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ పోస్టర్పై కెప్టెన్ జురెల్ అని రాసి ఉంది. 'స్టంప్స్ వెనకాల నుంచే ఆటను మార్చేయగలడు' అనే అర్థం వచ్చేలా క్యాప్షన్ సైతం కాసుకొచ్చింది. దీంతో ఆర్ఆర్కు జురెల్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అలాగే వచ్చే ఏడాది రాజస్థాన్కు జురెల్ కెప్టెన్సీ వహిస్తాడని అంతా అనుకుంటున్నారు.
ఐపీఎల్కేనా?
కానీ, 2025 దులిప్ ట్రోఫీ ఆగస్టు 28న ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో జురెల్ సెంట్రల్ జోన్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు. దీంతో రాజస్థాన్ ఫ్రాంచైజీ ఈ పోస్టు ఐపీఎల్ను ఉద్దేశించిందా లేదా దులిప్ ట్రోఫీకి ముందు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతూ షేర్ చేసిందా అనేది క్లారిటీ లేదు. మరోవైపు జట్టులో జైస్వాల్, రియాన్ పరాగ్ ఉండగా జురెల్కు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు ఇస్తారా? అని నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.
అయితే రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ అధికారిక ఎక్స్ అకౌంట్లో ఈ పోస్టర్ పోస్ట్ చేసినప్పటికీ, ఇది ఐపీఎల్ గురించే అని ఆ ఫ్రాంచైజీ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. శాంసన్ జట్టు నుంచి వెళ్తాడన్న విషయంపై, తమ టీమ్కు జురెల్ కొత్త కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడని కానీ స్పష్టంగా వివరణ లేదు. దీంతో ఫ్యాన్స్ కన్ఫ్యూజ్ కూడా అవుతున్నారు. అందుకే రాజస్థాన్ మరోసారి క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.
Ek hoga jo stumps ke peeche se game badal dega 🔥 pic.twitter.com/P5cK4hX5mf— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) August 8, 2025
CSK కు శాంసన్
వచ్చే సీజన్కుగానూ శాంసన్ రాజస్థాన్కు కాకుండా వేరే జట్టుకు ఆడాలని అనుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై తుది నిర్ణయం ఫ్రాంచైజీదే ఉంటుంది. అతడిని వేరే జట్టుతో ట్రేడ్ చేసుకోవడమా? లేదా వేలంలోకి రిలీజ్ చేయడమా అన్నది రాజస్థాన్ డిసైడ్ చేసుకుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే శాంసన్ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ట్రేడింగ్లో తీసుకోనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
Samson IPL Career
2013లో సంజు శాంసన్ ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ప్రారంభంలో రెండేళ్లు పాటు దిల్లీ డేర్డెవిల్స్ (ప్రస్తుతం దిల్లీ క్యాపిటల్స్) జట్టులో ఉన్నాడు. తర్వాత 2018లో తిరిగి మళ్లీ రాజస్థాన్కు వచ్చాడు. 2021లో ఫ్రాంచైజీ అతడిని జట్టుకు కెప్టెన్గానూ నియమించింది. 2022లో శాంసన్ కెప్టెన్సీలో రాజస్థాన్ ఫైనల్కు చేరుకుంది. కానీ అక్కడ గుజరాత్ టైటాన్స్ చేతిలో ఓడి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది. ఇక 2024, 2025లోనూ రాజస్థాన్లోనే ఉన్న శాంసన్ పెద్దగా రాణించలేదు.
