R Ashwin Retirement For IPL Format: భారత స్టార్ క్రికెటర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఐపీఎల్కి కూడా వీడ్కోలు పలికాడు. ఇప్పటికే అన్ని ఫార్మాట్ల అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన అశ్విన్, తాజాగా ఫ్రాంచైజీ లీగ్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్టు వెల్లడించాడు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు
"ప్రత్యేకమైన రోజు ప్రత్యేకమైన ఆరంభం. ప్రతి ముగింపుకు ఒక కొత్త ఆరంభం ఉంటుంది. నా ఐపీఎల్ క్రికెట్ కెరీర్ ముగిసినప్పటికీ, ఇకపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ లీగ్లలో క్రికెట్ను కొత్త కోణంలో అన్వేషించే ప్రయాణం మొదలవుతోంది. ఇన్నేళ్లుగా గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాలు, అనుబంధాలు అందించిన అన్ని ఫ్రాంచైజీలకు ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా నాకు ఇచ్చిన అవకాశాలకుగాను ఐపీఎల్, బీసీసీఐకి కృతజ్ఞతలు. ఇక ముందు ఉన్న కొత్త ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, దానిలో ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి ఎదురుచూస్తున్నా" అని అశ్విన్ రాసుకొచ్చారు.
They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today🤓.
Would like to thank all the franchisees for all the…