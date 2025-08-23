ETV Bharat / sports

ప్రొ కబడ్డీలో మారిన రూల్స్- 8జట్లకు ఫైనల్ చేరే ఛాన్స్- ఈసారి మరింత కొత్తగా - PRO KABADDI 2025

ఇకపై టై మ్యాచ్​లు ఉండవు- గోల్డెన్ రైడ్, క్వాలిఫయర్స్​కు ఎనిమిది జట్లు- ఈసారి కొత్తగా ప్రొ కబడ్డీ టోర్నీ

Pro Kabaddi 2025
Pro Kabaddi 2025 (Source : Pro Kabaddi 'x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 10:15 AM IST

Pro Kabaddi 2025 : 2025 ప్రొ కబడ్డీ టోర్నమెంట్​కు రంగం సిద్ధం అవుతోంది. ఇప్పటివరకు 11 సీజన్లపాటు అలరించిన కబడ్డీ ఆట, 12వ ఎడిషన్​తో మళ్లీ ప్రేక్షకులకు వినోదం అందించేందుకు రెడీ అయ్యింది. ఆగస్టు 29న ప్రొ కబడ్డీ ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఈసారి టోర్నీలో కొత్తగా మార్పులు రానున్నాయి. గత సీజన్లను భిన్నంగా ఈసారి టోర్నమెంట్ ఉండనుంది. తాజాగా ఈ నిబంధనలను ప్రొ కబడ్డ్డి వెల్లడించింది. మరి ఆ మార్పులు ఏంటి? చూద్దాం!

టై మ్యాచ్​లు ఉండవ్
ఇకపై ప్రో కబడ్డీలో 'మ్యాచ్ టై అయ్యింది' అనే మాట వినిపించదు. ఇప్పటివరకు నిర్ణయించిన టైమ్​లో ఇరుజట్ల స్కోర్లు సమం అయితే మ్యాచ్​ను టై గా ముగించి పాయింట్లు షేర్ చేసేవారు. ఇకపై అలా కాదు. కచ్చితంగా మ్యాచ్ ఫలితాన్ని రాబట్టేందుకు నిర్వాకులు 'టై' ను ఎత్తేశారు. థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​ల్లో రెండు జట్ల స్కోర్లు సమం అయితే, ఫలితం కోసం గోల్డెన్‌ రైడ్‌ నిర్వహిస్తారు. గోల్డెన్ రైడ్​లో ఎక్కువ పాయింట్లు సాధించిన జట్టు విజేతగా నిలుస్తుంది. అలా నెగ్గిన జట్టుకు రెండు పాయింట్లు ఇస్తారు.

ఏంటీ గోల్డెన్ రైడ్?
నిర్ణీత సమయం ముగిసేసరికి ఇరుజట్ల స్కోర్లు సమం అయితే, గోల్డెన్‌ రైడ్‌ నిబంధన అమల్లోకి వస్తుంది. ఇందులో ఫలితం రాబట్టేందుకు ఇరుజట్లకు 5 రైడ్‌ అవకాశాలను ఇస్తారు. ఈ ఐదు రైడ్లలో ఎక్కువ పాయింట్లు సాధించిన జట్టు విజేతగా నిలుస్తుంది. ఒకవేళ ఐదు రైడ్‌లు ముగిసి, మళ్లీ స్కోర్లు సమమైతే ఇంకోసారి గోల్డెన్‌ రైడ్‌ నిబంధనను అమలు చేస్తారు. అలా ఫలితం వచ్చేదాక గోల్డెన్ రైడ్ ఉంటుంది. అయితే ఈ నిబంధన గతంలోనూ ఉంది. కానీ అప్పుుడు ప్లేఆఫ్స్‌లోనే అమలు చేశారు. ఇప్పట్నుంచి లీగ్ దశలోనూ ఉంటుంది.

8 జట్లకు ఫైనల్​ చేరేందుకు ఛాన్స్!
ఈ టోర్నీలో మొత్తం 12 జట్లు పాల్గొంటాయి. 12 జట్లు లీగ్ దశ మ్యాచ్​లు ఆడతాయి. లీగ్‌ దశ ముగిశాక పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-8లో జట్లకు ఫైనల్ అవకాశాలు ఉంటాయి. పైనల్​లో స్థానం కోసం ఈ ఎనిమిది జట్ల మధ్య మ్యాచ్​లు ఉంటాయి.

  • లీగ్‌ దశలో టాప్-2లో ఉన్న జట్లు క్వాలిఫయర్‌- 1 మ్యాచ్ ఆడతాయి. ఇందులో గెలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్తుంది. ఓడిన టీమ్​కు క్వాలిఫయర్‌- 2లో ఆడే ఛాన్స్ ఉంటుంది
  • 3, 4 ప్లేస్​లో నిలిచిన జట్లు మినీ క్వాలిఫయర్‌లో పోటీపడతాయి. ఇందులో నెగ్గిన టీమ్ ఎలిమినేటర్‌- 3కు అర్హత సాధించగా, ఓడిన టీమ్ ఎలిమినేటర్‌- 2కు వెళ్తుంది
  • ఇక 5, 8 స్థానాల్లో సాధించిన జట్ల మధ్య, 6, 7 ప్లేస్​లోని జట్ల మధ్య ప్లే- ఇన్‌ మ్యాచ్‌లు ఆడిస్తారు. ఈ రెండు మ్యాచ్‌ల్లో విజేతలు ఎలిమినేటర్‌- 1కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ ఎనిమినేటర్- 1లో నెగ్గిన టీమ్, ఎలిమినేటర్‌- 2కు వెళ్తుంది
  • ఎలిమినేటర్‌- 2లో విజయం సాధించిన జట్టు, ఎలిమినేటర్‌- 3కు వస్తుంది. ఎలిమినేటర్‌- 3లో నెగ్గిన టీమ్, క్వాలిఫయర్‌- 2కు అర్హత పొందుతుంది. అలా క్వాలిఫయర్‌- 2లో గెలుపొందిన జట్టు ఫైనల్‌ చేరుతుంది

12 జట్లు
తెలుగు టైటాన్స్, యు ముంబ, గుజరాత్‌ జెయింట్స్, హరియాణ స్టీలర్స్, దబంగ్‌ దిల్లీ, యూపీ యోధాస్, పట్నా పైరేట్స్, జైపుర్‌ పింక్‌ పాంథర్స్, పుణెరి పల్టాన్, బెంగళూరు బుల్స్‌, బెంగాల్‌ వారియర్జ్, తమిళ్‌ తలైవాస్

మ్యాచ్​లు వేదికలు ఇవే
ఆగస్టు 29న విశాఖపట్టణం వేదికగా ప్రొ కబడ్డీ మ్యాచ్​ ఆరంభమవుతుంది. సెప్టెంబరు 11 వరకు అక్కడే తొలి అంచె పోటీలు జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత జైపుర్, చెన్నై, దిల్లీ నగరాలు వేదిక కానున్నాయి. అక్టోబరు 23న ఫైనల్‌తో ఈ సీజన్‌ ముగుస్తుంది. లీగ్‌ దశలో మొత్తం 108 మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. ప్రతి జట్టు 18 మ్యాచ్‌లు ఆడుతుంది.

ప్రొ కబడ్డీ 2024: 'పుణెరి పల్టాన్​'దే టైటిల్- ఫైనల్​లో హరియాణా ఓటమి

కూతకెళ్తే పతకం పట్టాల్సిందే! - ప్రోత్సహిస్తే ప్రో-కబడ్డీ కెప్టెన్​ అవ్వాల్సిందే!

