ETV Bharat / sports

'ఎవరి సానుభూతి నాకు అవసరం లేదు'- సెంచరీ బాదాక పృథ్వీ షా కామెంట్స్ - PRITHVI SHAW CENTURY

బుచ్చిబాబు ట్రోఫీలో అదరగొట్టిన పృథ్వీ షా- శతకం బాదిన యంగ్ బ్యాటర్- ఈ క్రమంలో కీలక వ్యాఖ్యలు

Prithvi Shaw
Prithvi Shaw (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 12:33 PM IST

3 Min Read

Prithvi Shaw Century Buchi Babu Trophy : యంగ్ బ్యాటర్ పృథ్వీ షా కెరీర్​ ఆరంభంలో అదిరే ఆటతీరుతో ప్రశంసలు పొందాడు. రాబోయే రోజుల్లో టీమ్ ఇండియాలో కీలక ఆటగాడిగా మారడం పక్కా అని మాజీలు సైతం భావించారు. అయితే ఆ తర్వాత పేలవ ప్రదర్శన, ఫిట్‌ నెస్‌ కోల్పోయిన పృథ్వీ టీమ్ ఇండియాలో చోటు దక్కించుకోలేకపోయాడు. వీటికితోడు క్రమశిక్షణా రాహిత్యంగా వ్యవహరించడంతో విమర్శలను ఎదుర్కొన్నాడు. చివరికి ఐపీఎల్ వేలంలో కూడా అన్ సోల్డ్ గా మిగిలిపోయాడు. అయితే తాజాగా ఆట, ఫిట్ నెస్ పై దృష్టి సారించి మంచి కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు.

సెంచరీ బాదిన పృథ్వీ షా
తాజాగా బుచ్చిబాబు ట్రోఫీలో భాగంగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌ లో పృథ్వీ షా సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ముంబయి నుంచి మహారాష్ట్రకు మారిన పృథ్వీ షా ఛత్తీస్​గఢ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో తన టాలెంట్​ను చూపించాడు. వన్ మ్యాన్ షో చేశాడు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఛత్తీస్​గఢ్ 242 పరుగులు చేసింది. తర్వాత మహారాష్ట్ర 217 మాత్రమే చేయగలిగింది. అందులో పృథ్వీ షా ఒక్కడే 111 పరుగులు చేశాడు. ఇటీవల కెరీర్ లో ఇబ్బందులు పడ్డ పృథ్వీ షా తాజాగా ఊరట కలిగించే ఇన్సింగ్ ఆడాడు. ఈ క్రమంలో పృథ్వీ కమ్ బ్యాక్ ఇస్తాడని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం ఫిట్ నెస్, తన కెరీర్ గురించి పృథ్వీ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

లైఫ్​లో ఎన్నో ఎదురుదెబ్బలను చూశాను : పృథ్వీ షా
తన జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను చూశానని, కాబట్టి తనకు మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభించడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని పృథ్వీ షా అభిప్రాయపడ్డాడు. "నేను చాలా ఆత్మవిశ్వాసం గల వ్యక్తిని. నాకు నాపై, నా పనిపై నమ్మకం ఉంది. ఈ సీజన్ నాకు, నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్టు జట్టుకు శుభప్రదంగా సాగుతుందని భావిస్తున్నాను. సంచలనాత్మక మార్పు కోసం ప్రయత్నించడం కంటే, చిన్న తప్పులను సరిదిద్దుకోవడం చాలా ముఖ్యం" అని పృథ్వీ షా పేర్కొన్నాడు.

'మళ్లీ బేసిక్స్​కు తిరిగి వెళ్లాను'
"నేను ఏమీ మార్చాలనుకోవడం లేదు. నేను ఇప్పుడే బేసిక్స్​కు తిరిగి వెళ్లాను. అండర్-19 రోజుల్లో నేను చేసే పనులను చేస్తున్నా. అండర్ 10 టెక్నిక్స్ నన్ను భారత్ జట్టులోకి చేర్చాయి. ప్రస్తుతం మరింతగా ప్రాక్టీస్, జిమ్, రన్నింగ్ చేస్తున్నాను. ఇవేమీ పెద్ద విషయాలు కావు. నేను 12- 13 సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఈ పనులు చేస్తున్నాను. నేను నాలా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. నిజంగా సోషల్ మీడియా లేదా ఏదైనా ఇతర పరధ్యానాలలో ఉండటానికి ప్రయత్నించడం లేదు. ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా చాలా చెడ్డది. దానిని ఉపయోగించనప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది" అని పృథ్వీ షా తెలిపాడు.

'నాకు ఎవరి సానుభూతి అవసరం లేదు'
బుచ్చిబాబు ట్రోఫీలో సెంచరీ చేసిన తర్వాత టీమ్ ఇండియా ప్లేయర్స్, మాజీ క్రికెటర్లు ఎవరైనా స్పందించారా అని షాకు ఎదురైన ప్రశ్నకు ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చాడు. తన కెరీర్ ఈ సమయంలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి వాటి కోసం పట్టించుకోనని చెప్పాడు. "నాకు ఎవరి సానుభూతి అవసరం లేదు. నేను ఇంతకు ముందు సానుభూతిని పొందాను. ప్రస్తుతం నాకు నా కుటుంబం మద్దతు ఉంది. నేను మానసికంగా ఆందోళనగా ఉన్నప్పుడు నా ఫ్రైండ్ అండగా నిలిచారు. కాబట్టి పర్వాలేదు. ఈ శతకం నా కెరీర్‌ లో ఒక అడుగు మాత్రమే" అని షా వెల్లడించాడు.

Prithvi Shaw Century Buchi Babu Trophy : యంగ్ బ్యాటర్ పృథ్వీ షా కెరీర్​ ఆరంభంలో అదిరే ఆటతీరుతో ప్రశంసలు పొందాడు. రాబోయే రోజుల్లో టీమ్ ఇండియాలో కీలక ఆటగాడిగా మారడం పక్కా అని మాజీలు సైతం భావించారు. అయితే ఆ తర్వాత పేలవ ప్రదర్శన, ఫిట్‌ నెస్‌ కోల్పోయిన పృథ్వీ టీమ్ ఇండియాలో చోటు దక్కించుకోలేకపోయాడు. వీటికితోడు క్రమశిక్షణా రాహిత్యంగా వ్యవహరించడంతో విమర్శలను ఎదుర్కొన్నాడు. చివరికి ఐపీఎల్ వేలంలో కూడా అన్ సోల్డ్ గా మిగిలిపోయాడు. అయితే తాజాగా ఆట, ఫిట్ నెస్ పై దృష్టి సారించి మంచి కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు.

సెంచరీ బాదిన పృథ్వీ షా
తాజాగా బుచ్చిబాబు ట్రోఫీలో భాగంగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌ లో పృథ్వీ షా సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ముంబయి నుంచి మహారాష్ట్రకు మారిన పృథ్వీ షా ఛత్తీస్​గఢ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో తన టాలెంట్​ను చూపించాడు. వన్ మ్యాన్ షో చేశాడు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఛత్తీస్​గఢ్ 242 పరుగులు చేసింది. తర్వాత మహారాష్ట్ర 217 మాత్రమే చేయగలిగింది. అందులో పృథ్వీ షా ఒక్కడే 111 పరుగులు చేశాడు. ఇటీవల కెరీర్ లో ఇబ్బందులు పడ్డ పృథ్వీ షా తాజాగా ఊరట కలిగించే ఇన్సింగ్ ఆడాడు. ఈ క్రమంలో పృథ్వీ కమ్ బ్యాక్ ఇస్తాడని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం ఫిట్ నెస్, తన కెరీర్ గురించి పృథ్వీ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

లైఫ్​లో ఎన్నో ఎదురుదెబ్బలను చూశాను : పృథ్వీ షా
తన జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను చూశానని, కాబట్టి తనకు మళ్లీ మొదటి నుంచి ప్రారంభించడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని పృథ్వీ షా అభిప్రాయపడ్డాడు. "నేను చాలా ఆత్మవిశ్వాసం గల వ్యక్తిని. నాకు నాపై, నా పనిపై నమ్మకం ఉంది. ఈ సీజన్ నాకు, నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్టు జట్టుకు శుభప్రదంగా సాగుతుందని భావిస్తున్నాను. సంచలనాత్మక మార్పు కోసం ప్రయత్నించడం కంటే, చిన్న తప్పులను సరిదిద్దుకోవడం చాలా ముఖ్యం" అని పృథ్వీ షా పేర్కొన్నాడు.

'మళ్లీ బేసిక్స్​కు తిరిగి వెళ్లాను'
"నేను ఏమీ మార్చాలనుకోవడం లేదు. నేను ఇప్పుడే బేసిక్స్​కు తిరిగి వెళ్లాను. అండర్-19 రోజుల్లో నేను చేసే పనులను చేస్తున్నా. అండర్ 10 టెక్నిక్స్ నన్ను భారత్ జట్టులోకి చేర్చాయి. ప్రస్తుతం మరింతగా ప్రాక్టీస్, జిమ్, రన్నింగ్ చేస్తున్నాను. ఇవేమీ పెద్ద విషయాలు కావు. నేను 12- 13 సంవత్సరాల వయసు నుంచి ఈ పనులు చేస్తున్నాను. నేను నాలా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. నిజంగా సోషల్ మీడియా లేదా ఏదైనా ఇతర పరధ్యానాలలో ఉండటానికి ప్రయత్నించడం లేదు. ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా చాలా చెడ్డది. దానిని ఉపయోగించనప్పుడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది" అని పృథ్వీ షా తెలిపాడు.

'నాకు ఎవరి సానుభూతి అవసరం లేదు'
బుచ్చిబాబు ట్రోఫీలో సెంచరీ చేసిన తర్వాత టీమ్ ఇండియా ప్లేయర్స్, మాజీ క్రికెటర్లు ఎవరైనా స్పందించారా అని షాకు ఎదురైన ప్రశ్నకు ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చాడు. తన కెరీర్ ఈ సమయంలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి వాటి కోసం పట్టించుకోనని చెప్పాడు. "నాకు ఎవరి సానుభూతి అవసరం లేదు. నేను ఇంతకు ముందు సానుభూతిని పొందాను. ప్రస్తుతం నాకు నా కుటుంబం మద్దతు ఉంది. నేను మానసికంగా ఆందోళనగా ఉన్నప్పుడు నా ఫ్రైండ్ అండగా నిలిచారు. కాబట్టి పర్వాలేదు. ఈ శతకం నా కెరీర్‌ లో ఒక అడుగు మాత్రమే" అని షా వెల్లడించాడు.

For All Latest Updates

TAGGED:

PRITHVI SHAW CENTURYPRITHVI SHAW BUCHI BABU TROPHYPRITHVI SHAW CAREER DESTROYEDPRITHVI SHAW CENTURY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.