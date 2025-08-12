ETV Bharat / sports

8ఏళ్ల డేటింగ్ తర్వాత రొనాల్డో ఎంగేజ్మెంట్-రూ.26 కోట్ల డైమండ్ రింగ్​తో ప్రపోజ్! - CRISTIANO RONALDO

ఎట్టకేలకు గర్ల్​ఫ్రెండ్​తో రొనాల్డో ఎంగేజ్మెంట్- ఫొటో వైరల్

Cristiano Ronaldo Engaged
Cristiano Ronaldo Engaged (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 11:50 AM IST

Cristiano Ronaldo Engaged : పోర్చుగల్ ఫుట్​బాల్ దిగ్గజ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో తన ప్రేయసి జార్జినా రోడ్రిగ్స్​తో 8ఏళ్ల డేటింగ్ తర్వాత ఎట్టకేలకు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. 40ఏళ్ల రొనాల్డో తాను ఎంగేజ్​మెంట్ చేసుకున్నట్లు జార్జినా సోషల్ మీడియాలో ఫొటో పోస్ట్ చేసింది. కానీ, ఈ నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన ఫొటోను రొనాల్డో ఎక్కడా పోస్ట్ చేయలేదు.

తన ప్రేయసి జార్జినాకు క్రిస్టియానో వజ్రపు ఉంగరంతో ప్రపోజ్ చేశాడు. జార్జినా తన వేలికి ఉన్న వజ్రపు ఉంగరం ఫొటోను ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. 'అవును, జీవితంలో ఈ రోజు వస్తుందని నాకు తెలుసు. సరైన సమయంలో పెళ్లి కూడా జరుగుతుంది' జార్జినా సోషల్ మీడియా పోస్ట్​కు రాసుకొచ్చింది. అయితే గతంలోనూ తమ వివాహంపై రొనాల్డో పలుమార్లు మాట్లాడాడు. తాను 1000 శాతం కచ్చితంగా జార్జినానే పెళ్లిచేసుకుంటాని చేసుకుంటానని గతంలో చెప్పాడు.

రూ. 26 కోట్ల రింగ్
కాగా, జార్జినా ధరించిన ఉంగరం అత్యంత ఖరీదైనదిగా తెలుస్తోంది. ఈ రింగ్ వజ్రాలతో పొదిగి ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. ప్రముఖ ఆభరణాల వ్యాపారి జూలియా షాఫ్ ఈ రింగ్ గురించి ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఉంగరంలో ఉన్న స్టోన్ 35 క్యారెట్ల ఓవల్ షేప్ డైమండ్ అని జూలియా పేర్కొంది. ఇలాంటి అరుదైన రకమైన ఉంగరాలు వజ్రాల వేలంలో మాత్రమే కనిపిస్తాయని తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఆ ఉంగరం విలువ $3 మిలియన్లు (ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదాపు రూ.26.30 కోట్లు) ఉంటుందని జూలియా పేర్కొంది.

క్రిస్టియానో- జార్జినా లవ్ స్టోరీ

తొమ్మిదేళ్ల కిందట రొనాల్డో మాడ్రిడ్‌లోని గూచీ స్టోర్‌లో జార్జినాను తొలిసారి కలిశాడు. ఆ సమయంలో ఆమె స్టోర్​లో సేల్స్ అసిస్టెంట్‌గా పనిచేస్తోంది. అలా వాళ్లిద్దరి మధ్య స్నేహం మొదలైంది. స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారింది. కాగా, ఈ జంట పెళ్లి కాకముందే తల్లిదండ్రులయ్యాయరు. ఈ జంటకు నలుగురు పిల్లలు. కాగా ఏప్రిల్ 2022లో జార్జినా నవజాత కవలలకు జన్మనిచ్చింది. అయితే దురదృష్టవశాత్తు అందులో ఓ చిన్నారిని కోల్పోయారు. కాదా, క్రిస్టియానో పెద్ద కుమారుడు, జూనియర్ క్రిస్టియానో 2010లో జన్మించాడు. కానీ రొనాల్డో మాత్రం అతడి కుమారుడి తల్లి ఎవరు అనేది ఇప్పటివరకు బయటకు చెప్పలేదు.

Cristiano Ronaldo Engaged
ప్రేయసి జార్జియాతో రొనాల్డో (Source : AFP)

రొనాల్డో కెరీర్
ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఫుట్​బాల్ ఆటగాళ్లలో రొనాల్డో ఒకడు. అతడికి వరల్డ్​వైడ్​గా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. రోనాల్డో తన కెరీర్​లో స్పోర్టింగ్ CP, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, రియల్ మాడ్రిడ్, జువెంటస్ తరపున ఆడాడు. అతను ప్రస్తుతం సౌదీ ప్రో లీగ్‌లో అల్ నాసర్ తరపున ఆడుతున్నాడు. పోర్చుగీస్ సెంటర్ ఫార్వర్డ్ అయిన ఈ ఆటగాడు క్లబ్ స్థాయిలో 794 గోల్స్ చేశాడు. అలాగే 253 అసిస్ట్‌లు అందించాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో, రొనాల్డో 138 గోల్స్, 45 అసిస్ట్‌లు సాధించాడు.

