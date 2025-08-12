Cristiano Ronaldo Engaged : పోర్చుగల్ ఫుట్బాల్ దిగ్గజ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో తన ప్రేయసి జార్జినా రోడ్రిగ్స్తో 8ఏళ్ల డేటింగ్ తర్వాత ఎట్టకేలకు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. 40ఏళ్ల రొనాల్డో తాను ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నట్లు జార్జినా సోషల్ మీడియాలో ఫొటో పోస్ట్ చేసింది. కానీ, ఈ నిశ్చితార్థానికి సంబంధించిన ఫొటోను రొనాల్డో ఎక్కడా పోస్ట్ చేయలేదు.
తన ప్రేయసి జార్జినాకు క్రిస్టియానో వజ్రపు ఉంగరంతో ప్రపోజ్ చేశాడు. జార్జినా తన వేలికి ఉన్న వజ్రపు ఉంగరం ఫొటోను ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. 'అవును, జీవితంలో ఈ రోజు వస్తుందని నాకు తెలుసు. సరైన సమయంలో పెళ్లి కూడా జరుగుతుంది' జార్జినా సోషల్ మీడియా పోస్ట్కు రాసుకొచ్చింది. అయితే గతంలోనూ తమ వివాహంపై రొనాల్డో పలుమార్లు మాట్లాడాడు. తాను 1000 శాతం కచ్చితంగా జార్జినానే పెళ్లిచేసుకుంటాని చేసుకుంటానని గతంలో చెప్పాడు.
రూ. 26 కోట్ల రింగ్
కాగా, జార్జినా ధరించిన ఉంగరం అత్యంత ఖరీదైనదిగా తెలుస్తోంది. ఈ రింగ్ వజ్రాలతో పొదిగి ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. ప్రముఖ ఆభరణాల వ్యాపారి జూలియా షాఫ్ ఈ రింగ్ గురించి ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఉంగరంలో ఉన్న స్టోన్ 35 క్యారెట్ల ఓవల్ షేప్ డైమండ్ అని జూలియా పేర్కొంది. ఇలాంటి అరుదైన రకమైన ఉంగరాలు వజ్రాల వేలంలో మాత్రమే కనిపిస్తాయని తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఆ ఉంగరం విలువ $3 మిలియన్లు (ఇండియన్ కరెన్సీలో దాదాపు రూ.26.30 కోట్లు) ఉంటుందని జూలియా పేర్కొంది.
క్రిస్టియానో- జార్జినా లవ్ స్టోరీ
తొమ్మిదేళ్ల కిందట రొనాల్డో మాడ్రిడ్లోని గూచీ స్టోర్లో జార్జినాను తొలిసారి కలిశాడు. ఆ సమయంలో ఆమె స్టోర్లో సేల్స్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తోంది. అలా వాళ్లిద్దరి మధ్య స్నేహం మొదలైంది. స్నేహం కాస్త ప్రేమగా మారింది. కాగా, ఈ జంట పెళ్లి కాకముందే తల్లిదండ్రులయ్యాయరు. ఈ జంటకు నలుగురు పిల్లలు. కాగా ఏప్రిల్ 2022లో జార్జినా నవజాత కవలలకు జన్మనిచ్చింది. అయితే దురదృష్టవశాత్తు అందులో ఓ చిన్నారిని కోల్పోయారు. కాదా, క్రిస్టియానో పెద్ద కుమారుడు, జూనియర్ క్రిస్టియానో 2010లో జన్మించాడు. కానీ రొనాల్డో మాత్రం అతడి కుమారుడి తల్లి ఎవరు అనేది ఇప్పటివరకు బయటకు చెప్పలేదు.
రొనాల్డో కెరీర్
ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లలో రొనాల్డో ఒకడు. అతడికి వరల్డ్వైడ్గా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. రోనాల్డో తన కెరీర్లో స్పోర్టింగ్ CP, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, రియల్ మాడ్రిడ్, జువెంటస్ తరపున ఆడాడు. అతను ప్రస్తుతం సౌదీ ప్రో లీగ్లో అల్ నాసర్ తరపున ఆడుతున్నాడు. పోర్చుగీస్ సెంటర్ ఫార్వర్డ్ అయిన ఈ ఆటగాడు క్లబ్ స్థాయిలో 794 గోల్స్ చేశాడు. అలాగే 253 అసిస్ట్లు అందించాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో, రొనాల్డో 138 గోల్స్, 45 అసిస్ట్లు సాధించాడు.