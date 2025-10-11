ETV Bharat / sports

ఒలింపిక్ మెడల్, నోబెల్ ప్రైజ్ రెండూ నెగ్గిన అథ్లెట్- ప్రపంచంలో ఒకే ఒక్కడు!

ఒలింపిక్ మెడల్, నోబెల్ ప్రైజ్ రెండూ గెలిచిన ఏకైక వ్యక్తి - ప్రపంచ శాంతి కోసం కీలక పోరాటం- 1959లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి

Nobel Peace Prize Athlete
Nobel Peace Prize Athlete (Source : AP, The Nobel Prize "x' Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 11, 2025 at 4:45 PM IST

Nobel Peace Prize Athlete : ఒక మనిషి ఒక ఫీల్డ్‌లో రాణించడం అనేది కష్టం. అలాంటిది, ఒక వ్యక్తి రెండు వేర్వేరు రంగాల్లో ప్రపంచం మెచ్చేలా గుర్తింపు అందుకున్నాడు. అతను ఒకవైపు, దేశం కోసం ఒలింపిక్స్‌లో మెడల్ గెలిచి, మరోవైపు, ప్రపంచ శాంతి కోసం పాటుపడి ఏకంగా నోబెల్ ప్రైజ్ అందుకున్నాడు. వినడానికే ఏదో సినిమా స్టోరీలా ఉంది కదా? కానీ, ఇది రియల్ స్టోరీ. చరిత్రలో ఒకే ఒక్కడు ఈ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశాడు. అటు స్పోర్ట్స్ ట్రాక్‌పై రఫ్ఫాడించి, ఇటు వరల్డ్ పాలిటిక్స్‌లో గేమ్ ఛేంజర్ అనిపించుకున్న ఆ ఆల్ రౌండర్ ఎవరో తెలుసుకుందాం.

ట్రాక్‌పై రన్నర్
ఈ రెండు అత్యుత్తమ ఘనతలు సాధించిన ఆ లెజెండ్ పేరు ఫిలిప్ నోయెల్ బేకర్. ఒలింపిక్ మెడల్, నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఈ రెండింటినీ తన ఖాతాలో వేసుకున్న ప్రపంచంలోనే ఏకైక వ్యక్తి ఇతనే. 1889లో లండన్‌లో పుట్టిన ఫిలిప్, చిన్నప్పటి నుంచే ఆల్ రౌండర్. కేంబ్రిడ్జి యూనివర్సిటీలో చదువులో టాపర్, అదే సమయంలో రన్నింగ్ రేసులో ఒక చిరుత.

ఒకవైపు బుక్స్, మరోవైపు రన్నింగ్. ఇలా రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ యూనివర్సిటీ లెవెల్‌లో బోలెడు ప్రైజ్​లు గెలుచుకున్నాడు. అతని స్పీడ్ చూసి, అందరూ గొప్ప అథ్లెట్ అవుతాడని అనుకున్నారు. కానీ, అతని మైండ్‌లో అంతకుమించిన పెద్ద ప్లాన్స్ ఉన్నాయి.

File Photo: Philip Noel Baker
నోయెల్ బేకర్ (ఫైల్ ఫొటో) (Source : Getty Images)

ఫ్రెండ్ కోసం త్యాగం!
ఫిలిప్ 1912, 1920 ఒలింపిక్స్‌లో బ్రిటన్ తరఫున ఆడాడు. 1912లో జరిగిన 1500 మీటర్ల ఫైనల్‌లో ఒక అద్భుతం చేశాడు. తన గెలుపు కంటే, తన ఫ్రెండ్ ఆర్నాల్డ్ జాక్సన్ గెలుపు ముఖ్యం అనుకున్నాడు. అందుకే, అతనికి పేస్‌మేకర్‌గా మారి, ఫ్రెండ్‌కు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చేలా హెల్ప్ చేశాడు. ఆ రేసులో తను ఆరో స్థానంలో వచ్చినా, అతని క్రీడా స్ఫూర్తికి ప్రపంచమే సలాం కొట్టింది. ఆ తర్వాత, 1920 ఒలింపిక్స్‌లో మాత్రం తన పవర్ చూపించాడు. 1500 మీటర్ల రేసులో జస్ట్ వన్ సెకండ్ తేడాతో గోల్డ్ మిస్ అయినా, సిల్వర్ మెడల్‌ను గెలిచి దేశం గర్వపడేలా చేశాడు.

షూస్ పక్కనపెట్టి పాలిటిక్స్‌లోకి
ఒలింపిక్ మెడల్ సాధించిన తర్వాత, చాలా మంది రిటైర్ అయి కోచ్‌లుగా సెటిల్ అవుతారు. కానీ, ఫిలిప్ మాత్రం తన రన్నింగ్ షూస్ పక్కనపెట్టి, పాలిటిక్స్‌లోకి గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అతని టార్గెట్ ఒక్కటే. అదే వరల్డ్ పీస్. ప్రపంచ దేశాల మధ్య గొడవలు ఆపడానికి, యుద్ధాలు రాకుండా చూడటానికి పని చేయడం మొదలుపెట్టాడు. బ్రిటన్‌లో ఏకంగా 36 ఏళ్ల పాటు పార్లమెంట్ మెంబర్‌గా పనిచేశాడు. అతని మాటల్లో నిజాయితీ, చేతల్లో పట్టుదల చూసి, అందరూ అతన్ని ఫాలో అయ్యారు. ఒకప్పుడు రన్నింగ్ ట్రాక్‌పై పరుగులు పెట్టిన అతను, ఇప్పుడు ప్రపంచ శాంతి కోసం పరుగులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు.

చివరికి కొట్టాడు
ఫిలిప్ తన లైఫ్‌లో చాలా ఏళ్లు పాలిటిక్స్‌కే డెడికేట్ చేశాడు. ముఖ్యంగా, దేశాల మధ్య ఆయుధాల పోటీని తగ్గించాలని గట్టిగా పోరాడాడు. "ఆయుధాలు కాదు, మాటలతో సమస్యలు పరిష్కరించుకోండి" అని ప్రపంచ దేశాలకు గట్టిగా చెప్పాడు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత, ఎన్నో కీలక పదవుల్లో పనిచేశాడు. విదేశాంగ కార్యదర్శిగా, కామన్వెల్త్ సంబంధాల కార్యదర్శిగా ఇలా ఏ పోస్ట్‌లో ఉన్నా, అతని ఫైనల్ గోల్ ప్రపంచ శాంతి మాత్రమే. అతని కృషికి ఫైనల్‌గా ప్రపంచమే సలాం కొట్టింది. 1959లో అతనికి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ఇచ్చి గౌరవించింది.

File Photo: Philip Noel Baker
నోయెల్ బేకర్ (ఫైల్ ఫొటో) (Source : Getty Images)

ఒక మనిషి అనుకుంటే ఏదైనా సాధించొచ్చు అనడానికి ఫిలిప్ నోయెల్ బేకర్ లైఫ్ స్టోరీ ఒక ఉదాహరణ. స్పోర్ట్స్, పాలిటిక్స్ అనే రెండు వేర్వేరు ప్రపంచాల్లో టాప్‌లో నిలవడం అంటే మాటలు కాదు. అతని డెడికేషన్, అతని స్పిరిట్ ఇప్పటికీ ఎంతో మందికి ఇన్‌స్పిరేషన్. కాగా, ఈ ఏడాది (2025) నోబెల్ శాంతి బహుమతిని వెనిజులాకు చెందిన మరియా కొరినా మచాడో గెలుచుకున్నారు. ఆమె కూడా ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాడిన ఒక ఫైటర్. ఫిలిప్ లాంటి లెజెండ్స్ వేసిన బాటలోనే, ఇప్పటికీ చాలా మంది ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు.

