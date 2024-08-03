పారిస్ ఒలింపిక్స్ 2024 ఆర్చరీలో భారత్కు మెడల్ వస్తుందనుకున్న ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. మహిళల వ్యక్తిగత విభాగం క్వార్టర్ ఫైనల్లోనే దీపికా కుమారి ఓడిపోయింది. సౌత్ కొరియాకు చెందిన Su-hyeonపై 4-6 తేడాతో ఓడింది.
Paris Olympics: ఆర్చరీ - క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఓడిన దీపికా కుమారి - Paris Olympics 2024
Published : Aug 3, 2024, 12:28 PM IST|
Updated : Aug 3, 2024, 5:57 PM IST
Paris Olympics Live Updates: పారిస్ ఒలింపిక్స్లో శనివారం (ఆగస్టు 3) భారత్ ఖాతాలో మరో పతకం చేరే అవకాశం ఉంది. 25మీటర్ల మహిళల పిస్టల్ ఈవెంట్లో ఫైనల్లో మను బాకర్ పాల్గొననుంది. ఇప్పటికే పారిస్ ఒలింపిక్స్లో రెండు కాంస్యాలు సాధించిన మను ఈ ఈవెంట్లో బంగారు పతకంపైనే కన్నేసింది. మను బాకర్తోపాటు మరికొంత మంది భారత అథ్లెట్లు మరికొన్ని ఈవెంట్లలో పాల్గొననున్నారు. ఆ ఈవెంట్ల లైవ్ అప్డేట్స్.
LIVE FEED
తొలి రౌండ్లో విజయం
- ఆర్చరీ సింగిల్స్లో క్వార్టర్ ఫైనల్ ఆడుతున్న దీపిక
- తొలి రౌండ్లో విజయం
- 28-26 తేడాతో కొరియన్ ఆర్చర్ నామ్ ఎస్పై గెలుపు
- ఆర్చరీ సింగిల్స్లో క్వార్టర్స్కు దీపికా కుమారి
- మైకేల్ క్రోపెన్ (జర్మనీ)పై 6-4 తేడాతో నెగ్గిన దీపికా
- ఇవాళ సాయంత్రం క్వార్టర్స్ ఆడనున్న దీపికా
-
🇮🇳 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗗𝗲𝗲𝗽𝗶𝗸𝗮 𝗞𝘂𝗺𝗮𝗿𝗶! Deepika Kumari defeated Michelle Kroppen in the round of 16 to book her place in the quarter-finals in the women's individual event.— India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) August 3, 2024
🏹 Final score: Deepika 6 - 4 Michelle
⏰ She will take on either Suhyeon Nam or… pic.twitter.com/gBXSTAs3LB
- పారిస్ ఒలింపిక్స్లో మను బాకర్ మూడో పతకం మిస్
- 25మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్లో నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన మను
-
🇮🇳💔 𝗜𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝘄𝗮𝘀𝗻'𝘁 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗯𝗲! Despite another strong performance from Manu Bhaker in the final, she unfortunately missed out on securing a third Olympic medal at #Paris2024.— India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) August 3, 2024
👏 Keep your chin up queen, you have already made India proud with your efforts!… pic.twitter.com/ImWJmwmKDb
- షూటింగ్ 25మీటర్ల పిస్టల్ ఫైనల్లో ఆడనున్న మను బాకర్
- మధ్యాహ్నం 1.00గంటలకు పోటీ ప్రారంభం
-
🗓 𝗗𝗔𝗬 𝟴 𝗮𝗻𝗱 𝗮 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝘂 𝘁𝗼 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻! As we move onto day 8 of #Paris2024, here are some key events lined up for tomorrow 👇— India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) August 2, 2024
🔫 We might be in for more Manu magic as she competes in her third final at the Paris Olympics… pic.twitter.com/1OGHPxdCIl
- గోల్ఫ్ సింగిల్స్ రౌండ్ 3 ఆడనున్న శుభంకర్, గగన్జీత్
- మహిళల షూటింగ్ స్కీట్ క్వాలిఫికేషన్
- మహేశ్వరి చౌహాన్, రైజా దిల్హాన్
- పురుషుల స్కీట్ షూటింగ్ క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్
- డే- 2లో పాల్గొనున్న అనంత్జీత్ సింగ్
Paris Olympics Live Updates: పారిస్ ఒలింపిక్స్లో శనివారం (ఆగస్టు 3) భారత్ ఖాతాలో మరో పతకం చేరే అవకాశం ఉంది. 25మీటర్ల మహిళల పిస్టల్ ఈవెంట్లో ఫైనల్లో మను బాకర్ పాల్గొననుంది. ఇప్పటికే పారిస్ ఒలింపిక్స్లో రెండు కాంస్యాలు సాధించిన మను ఈ ఈవెంట్లో బంగారు పతకంపైనే కన్నేసింది. మను బాకర్తోపాటు మరికొంత మంది భారత అథ్లెట్లు మరికొన్ని ఈవెంట్లలో పాల్గొననున్నారు. ఆ ఈవెంట్ల లైవ్ అప్డేట్స్.
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పారిస్ ఒలింపిక్స్ 2024 ఆర్చరీలో భారత్కు మెడల్ వస్తుందనుకున్న ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. మహిళల వ్యక్తిగత విభాగం క్వార్టర్ ఫైనల్లోనే దీపికా కుమారి ఓడిపోయింది. సౌత్ కొరియాకు చెందిన Su-hyeonపై 4-6 తేడాతో ఓడింది.
తొలి రౌండ్లో విజయం
- ఆర్చరీ సింగిల్స్లో క్వార్టర్ ఫైనల్ ఆడుతున్న దీపిక
- తొలి రౌండ్లో విజయం
- 28-26 తేడాతో కొరియన్ ఆర్చర్ నామ్ ఎస్పై గెలుపు
- ఆర్చరీ సింగిల్స్లో క్వార్టర్స్కు దీపికా కుమారి
- మైకేల్ క్రోపెన్ (జర్మనీ)పై 6-4 తేడాతో నెగ్గిన దీపికా
- ఇవాళ సాయంత్రం క్వార్టర్స్ ఆడనున్న దీపికా
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🇮🇳 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗗𝗲𝗲𝗽𝗶𝗸𝗮 𝗞𝘂𝗺𝗮𝗿𝗶! Deepika Kumari defeated Michelle Kroppen in the round of 16 to book her place in the quarter-finals in the women's individual event.— India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) August 3, 2024
🏹 Final score: Deepika 6 - 4 Michelle
⏰ She will take on either Suhyeon Nam or… pic.twitter.com/gBXSTAs3LB
- పారిస్ ఒలింపిక్స్లో మను బాకర్ మూడో పతకం మిస్
- 25మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్లో నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన మను
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🇮🇳💔 𝗜𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝘄𝗮𝘀𝗻'𝘁 𝗺𝗲𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗯𝗲! Despite another strong performance from Manu Bhaker in the final, she unfortunately missed out on securing a third Olympic medal at #Paris2024.— India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) August 3, 2024
👏 Keep your chin up queen, you have already made India proud with your efforts!… pic.twitter.com/ImWJmwmKDb
- షూటింగ్ 25మీటర్ల పిస్టల్ ఫైనల్లో ఆడనున్న మను బాకర్
- మధ్యాహ్నం 1.00గంటలకు పోటీ ప్రారంభం
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- గోల్ఫ్ సింగిల్స్ రౌండ్ 3 ఆడనున్న శుభంకర్, గగన్జీత్
- మహిళల షూటింగ్ స్కీట్ క్వాలిఫికేషన్
- మహేశ్వరి చౌహాన్, రైజా దిల్హాన్
- పురుషుల స్కీట్ షూటింగ్ క్వాలిఫికేషన్ రౌండ్
- డే- 2లో పాల్గొనున్న అనంత్జీత్ సింగ్