ఒకే ఒలింపిక్స్​లో రెండు మెడల్స్​ సాధించిన తొలి మహిళ - మను బాకర్ కన్నా ముందు ఈమెనే! - Paris Olympics 2024

ఒకే ఎడిషన్​లో రెండు మెడల్స్​ సాధించిన తొలి మహిళ ఎవరంటే? - యూకేకు చెందిన ఫిగర్‌ స్కేటర్‌ మాడ్జ్‌ సియర్స్‌ ఒకే ఎడిషనల్​లో రెండు పతకాలు సాధించిన తొలి మహిళగా నిలిచారు(two medals in Same olympics first women). 1908లో జరిగిన లండన్‌ ఒలింపిక్స్‌లో ఈమె విమెన్స్‌ ఫిగర్‌ స్కేటింగ్‌లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. దీంతో పాటు అదే ఒలింపిక్స్​లో భర్తతో కలిసి పెయిర్స్‌ స్కేటింగ్‌లోనూ బ్రాంజ్​ మెడల్​ను అందుకుంది.

