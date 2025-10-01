ETV Bharat / sports

పాక్​ జట్టుకు PCB గట్టి షాక్​- ఇకపై నో అబ్జక్షన్‌ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వదట!

పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం

No Objection Letter For Pakistan
No Objection Letter For Pakistan (Source: AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

No Objection Letter For Pakistan : ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌లో భారత్‌తో తలపడిన పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్ జట్టు మరోసారి ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. తొలిసారి ఇరు జట్లు ఫైనల్‌లో తలపడగా, ఆ మ్యాచ్‌లోనూ భారత్‌ ఆధిపత్యం చూపించింది. అంతేకాకుండా ఈ ఎడిషన్‌లో భారత్‌తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ పాక్‌ జట్టు వరుసగా ఓటమిపాలైంది. స్వదేశంలో జరిగిన ఈ పరాజయాలు పాక్‌ అభిమానులను తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురిచేశాయి.

ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై తమ ఆటగాళ్లను విదేశీ క్రికెట్ లీగ్‌ల్లో ఆడనివ్వబోమని బోర్డు ప్రకటించింది. సాధారణంగా ఆటగాళ్లు ఏదైనా లీగ్‌లో పాల్గొనాలంటే తమ బోర్డు నుంచి నో అబ్జక్షన్‌ సర్టిఫికెట్‌ (NOC) తీసుకోవాలి. కానీ పీసీబీ ఈ అనుమతులను ఇక జారీ చేయబోమని స్పష్టం చేసింది. బోర్డు సీనియర్ అధికారి సుమైర్ అహ్మద్ దీనిపై కీలక ప్రకటన చేశారు.

ఆటగాళ్లకు నష్టమా?
పీసీబీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌కే నష్టాన్ని కలిగిస్తుందని నిపుణుల అభిప్రాయం. ఇప్పటికే పాక్‌ క్రికెట్‌ పతనావస్థలో ఉందని వారు చెబుతున్నారు. దేశంలో మౌలిక వసతులు పరిమితంగానే ఉండటంతో, ఆటగాళ్లు విదేశీ లీగ్‌ల ద్వారా అనుభవం, ఆర్థిక లాభాలు పొందుతున్నారు. అక్కడ ఆడటం వలన కొత్త కోచ్‌ల నుంచి శిక్షణ, వేర్వేరు పిచ్‌లపై ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశాలు వస్తాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మంచి ఫలితాలు సాధించడానికి ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి.

అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా విదేశీ లీగ్‌లు ఆటగాళ్లకు పెద్ద సహాయం చేస్తున్నాయి. PCB నుంచి వచ్చే వేతనాలు తక్కువగానే ఉండటం వల్ల ఆటగాళ్లు ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అయితే విదేశీ టీ20 లీగ్‌లలో ఆడితే మంచి మొత్తంలో సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ అవకాశాన్ని కోల్పోతే ఆటగాళ్లకు పెద్ద దెబ్బ తగులుతుందని అంచనా.

పీసీబీ వాదన ఏమిటి?
అయితే పీసీబీ మాత్రం వేరేలా ఆలోచిస్తోంది. ఆటగాళ్లు విదేశీ లీగ్‌లలో ఎక్కువగా ఆడడం వల్ల జట్టులో నిలకడ తగ్గుతోందని, క్రమశిక్షణ లోపిస్తోందని బోర్డు భావిస్తోంది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ టోర్నీల్లో జట్టు విఫలమవుతోందనే అభిప్రాయానికి వచ్చింది. వరుసగా భారత్ చేతిలో ఓటములు ఎదురవ్వడం బోర్డు ఆగ్రహాన్ని మరింత పెంచింది. అందుకే కఠిన నిర్ణయం తీసుకుని, NOC ల జారీని నిలిపివేసింది.

భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకం
పీసీబీ ఈ చర్యతో జట్టు స్థిరత్వం పెరుగుతుందా లేక ఆటగాళ్ల భవిష్యత్తు మరింత అంధకారంలో పడుతుందా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎందుకంటే ఆటగాళ్లు ఆర్థికంగా, ఆటపరంగా కూడా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు, పీసీబీ మాత్రం దీర్ఘకాలికంగా జట్టు లాభం కోసం తీసుకున్న చర్యగా దీన్ని సమర్థించుకుంటోంది. మొత్తానికి ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌లో ఎదురైన పరాజయం పాక్‌ క్రికెట్‌లో మార్పులకు దారి తీసింది. విదేశీ లీగ్‌లపై పీసీబీ వేసిన ఈ దెబ్బ, ఆటగాళ్ల కెరీర్‌పై ఎలా ప్రభావం చూపుతుందో చూడాలి.

పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లకు ఇచ్చిన చెక్కులన్నీ బౌన్స్- PCBపై మాస్ ట్రోలింగ్

పాక్​తో మ్యాచ్​- భారత్​ను గెలిపించాలనే టార్గెట్​తో ఆడా: తిలక్‌ వర్మ

For All Latest Updates

TAGGED:

SPORTSINDIA PAKISTHAN MATCH HIGHLIGHTSINDIA NO SHAKEHAND CONTROVERSYPAKISTAN CRICKET BOARD DECISIONNO OBJECTION LETTER FOR PAKISTAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.