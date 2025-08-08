Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

రేప్​ కేసులో క్రికెటర్ అరెస్ట్- మ్యాచ్​ ఆడుతుండగా అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు - CRICKETER ARREST

క్రికెటర్​పై లైంగిక ఆరోపణలు- అరెస్ట్, పాస్​పోర్ట్ సీజ్

Cricketer Arrested
Cricketer Arrested (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read

Cricketer Arrested : పాకిస్థాన్ యంగ్ క్రికెటర్ హైదర్ అలీ వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్​లో ఉన్న అతడిని యూకే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తనపై హైదర్ అలీ లైంగిక అత్యాచారం చేశాడని ఆరోపిస్తూ హైదర్​పై ఓ యువతి ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో కాంటర్‌బరీ గ్రౌండ్‌లో ఇంగ్లాండ్ A జట్టుతో మ్యాచ్ ఆడుతున్న హైదర్ అలీని, మైదానంలోకి వెళ్లి మరీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆగస్టు 3న జరిగిన ఈ ఘనట ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

పాకిస్థాన్ ఏ జట్టు ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్ ఏ జట్టుతో పాక్, జులై 17 నుంచి ఆగస్టు 06 మధ్యలో మూడు టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడింది. అయితే ఈ పర్యటనలోనే పాకిస్థాన్ మూలాలున్న ఓ యువతిపై హైదర్ అలీ అత్యాచారం చేసినట్లు నేషనల్ మీడియా పేర్కొంది. కాంటర్​బరిలో యువతిపై హైదర్ అలీ అత్యాతారానికి పాల్పడ్డట్లు తెలుస్తోంది.

సదరు యువతి ఫిర్యాదుతో ఆగస్టు 03న గ్రేటర్ మాంచెస్టర్ పోలీసులు హైదర్​ను అరెస్ట్ చేశారు. ఆ సమయంలో హైదర్ ఇంగ్లాండ్ ఏ తో మ్యాచ్ ఆడుతుండగా పోలీసులు మైదానంలోకి వెళ్లి మరీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే విచారణలో తాను అమాయకుడిని, తనకేం తెలియదని హైదర్ పోలీసులతో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత హైదర్ బెయిల్ పై విడుదల అయ్యాడు. కానీ, అతడు దేశం వదిరి వెళ్లకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు హైదర్ పాస్​పోర్టును స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలిసింది.

సస్పెండ్!
లైంగిక ఆరోపణలు, అరెస్ట్ వ్యవహారంతో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు హైదర్​పై చర్యలు తీసుకుంది. అలీని తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేసింది. పాకిస్థాన్ సంతతికి చెందిన ఒక యువతిని హైదర్ అత్యాచారం చేశాడని తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు తమ దృష్టికి వచ్చాయని పీసీబీ పేర్కొంది. అలాగే దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు సస్పెన్షన్ కొనసాగుతుందని పీసీబీ ఓ ప్రకటలో పేర్కొంది.

పూర్తి సహకారం
ఈ ఘటనపై యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ చట్టపరమైన ప్రక్రియలు, విధానాలను తాము పూర్తిగా గౌరవిస్తామని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు చెప్పింది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో మాంచెస్టర్ పోలీసులకు పూర్తిగా సహకరిస్తామని, హైదర్‌పై దర్యాప్తులో చట్టపరమైన సహాయం కూడా అందిస్తామని ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

కెరీర్
2020లో హైదర్ అలీ పాకిస్థాన్ తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటివరకు, అతడు 35 టీ20Iలు, 2 వన్డేలు ఆడాడు. చివరిసారిగా రెండేళ్ల క్రితం ఆసియా కప్‌లో ఆడాడు. 2020లో దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన అండర్-19 ప్రపంచ కప్‌లో అతను పాకిస్థాన్ తరపున ఆడాడు. మెగా టోర్నమెంట్‌లో అతని అద్భుతమైన ప్రదర్శన అతనికి జాతీయ జట్టు తరపున ఆడే అవకాశం కల్పించింది. అలాంటింది ఇప్పుడు అతడిపై ఒక అత్యాచార కేసు నమోదైంది. ఒకవేళ ఇది నిజమని తేలితే హైదర్ అలీ కెరీర్​పై పెద్ద ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో హైదర్ అలీ అన్ని మ్యాచ్​ల్లో ఆడాడు. ఇందులో అతను మూడు అనధికారిక వన్డేల్లో 141 పరుగులు చేశాడు. కానీ మూడు రోజుల టెస్ట్‌లో అతను కేవలం 18 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇక పాకిస్థాన్ ఎ మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ను 2-1తో గెలుచుకుంది.

మైనర్​పై అత్యాచారం- RCB పేసర్ యశ్ దయాళ్​పై పోక్సో కేసు

RCB బౌలర్​కు భారీ షాక్- యశ్ దయాల్​పై FIR నమోదు- 10ఏళ్లు జైలు శిక్ష?

Cricketer Arrested : పాకిస్థాన్ యంగ్ క్రికెటర్ హైదర్ అలీ వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్​లో ఉన్న అతడిని యూకే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తనపై హైదర్ అలీ లైంగిక అత్యాచారం చేశాడని ఆరోపిస్తూ హైదర్​పై ఓ యువతి ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో కాంటర్‌బరీ గ్రౌండ్‌లో ఇంగ్లాండ్ A జట్టుతో మ్యాచ్ ఆడుతున్న హైదర్ అలీని, మైదానంలోకి వెళ్లి మరీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆగస్టు 3న జరిగిన ఈ ఘనట ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

పాకిస్థాన్ ఏ జట్టు ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్ ఏ జట్టుతో పాక్, జులై 17 నుంచి ఆగస్టు 06 మధ్యలో మూడు టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడింది. అయితే ఈ పర్యటనలోనే పాకిస్థాన్ మూలాలున్న ఓ యువతిపై హైదర్ అలీ అత్యాచారం చేసినట్లు నేషనల్ మీడియా పేర్కొంది. కాంటర్​బరిలో యువతిపై హైదర్ అలీ అత్యాతారానికి పాల్పడ్డట్లు తెలుస్తోంది.

సదరు యువతి ఫిర్యాదుతో ఆగస్టు 03న గ్రేటర్ మాంచెస్టర్ పోలీసులు హైదర్​ను అరెస్ట్ చేశారు. ఆ సమయంలో హైదర్ ఇంగ్లాండ్ ఏ తో మ్యాచ్ ఆడుతుండగా పోలీసులు మైదానంలోకి వెళ్లి మరీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే విచారణలో తాను అమాయకుడిని, తనకేం తెలియదని హైదర్ పోలీసులతో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత హైదర్ బెయిల్ పై విడుదల అయ్యాడు. కానీ, అతడు దేశం వదిరి వెళ్లకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు హైదర్ పాస్​పోర్టును స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలిసింది.

సస్పెండ్!
లైంగిక ఆరోపణలు, అరెస్ట్ వ్యవహారంతో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు హైదర్​పై చర్యలు తీసుకుంది. అలీని తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేసింది. పాకిస్థాన్ సంతతికి చెందిన ఒక యువతిని హైదర్ అత్యాచారం చేశాడని తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు తమ దృష్టికి వచ్చాయని పీసీబీ పేర్కొంది. అలాగే దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు సస్పెన్షన్ కొనసాగుతుందని పీసీబీ ఓ ప్రకటలో పేర్కొంది.

పూర్తి సహకారం
ఈ ఘటనపై యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ చట్టపరమైన ప్రక్రియలు, విధానాలను తాము పూర్తిగా గౌరవిస్తామని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు చెప్పింది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో మాంచెస్టర్ పోలీసులకు పూర్తిగా సహకరిస్తామని, హైదర్‌పై దర్యాప్తులో చట్టపరమైన సహాయం కూడా అందిస్తామని ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

కెరీర్
2020లో హైదర్ అలీ పాకిస్థాన్ తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటివరకు, అతడు 35 టీ20Iలు, 2 వన్డేలు ఆడాడు. చివరిసారిగా రెండేళ్ల క్రితం ఆసియా కప్‌లో ఆడాడు. 2020లో దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన అండర్-19 ప్రపంచ కప్‌లో అతను పాకిస్థాన్ తరపున ఆడాడు. మెగా టోర్నమెంట్‌లో అతని అద్భుతమైన ప్రదర్శన అతనికి జాతీయ జట్టు తరపున ఆడే అవకాశం కల్పించింది. అలాంటింది ఇప్పుడు అతడిపై ఒక అత్యాచార కేసు నమోదైంది. ఒకవేళ ఇది నిజమని తేలితే హైదర్ అలీ కెరీర్​పై పెద్ద ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో హైదర్ అలీ అన్ని మ్యాచ్​ల్లో ఆడాడు. ఇందులో అతను మూడు అనధికారిక వన్డేల్లో 141 పరుగులు చేశాడు. కానీ మూడు రోజుల టెస్ట్‌లో అతను కేవలం 18 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇక పాకిస్థాన్ ఎ మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌ను 2-1తో గెలుచుకుంది.

మైనర్​పై అత్యాచారం- RCB పేసర్ యశ్ దయాళ్​పై పోక్సో కేసు

RCB బౌలర్​కు భారీ షాక్- యశ్ దయాల్​పై FIR నమోదు- 10ఏళ్లు జైలు శిక్ష?

For All Latest Updates

TAGGED:

HAIDER ALI ARRESTEDHAIDER ALI RECORDSPAKISTANI CRICKETER ARRESTEDRAPE ALLEGATIONS ON CRICKETERSCRICKETER ARREST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.