Cricketer Arrested : పాకిస్థాన్ యంగ్ క్రికెటర్ హైదర్ అలీ వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న అతడిని యూకే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తనపై హైదర్ అలీ లైంగిక అత్యాచారం చేశాడని ఆరోపిస్తూ హైదర్పై ఓ యువతి ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో కాంటర్బరీ గ్రౌండ్లో ఇంగ్లాండ్ A జట్టుతో మ్యాచ్ ఆడుతున్న హైదర్ అలీని, మైదానంలోకి వెళ్లి మరీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆగస్టు 3న జరిగిన ఈ ఘనట ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
పాకిస్థాన్ ఏ జట్టు ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్ ఏ జట్టుతో పాక్, జులై 17 నుంచి ఆగస్టు 06 మధ్యలో మూడు టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడింది. అయితే ఈ పర్యటనలోనే పాకిస్థాన్ మూలాలున్న ఓ యువతిపై హైదర్ అలీ అత్యాచారం చేసినట్లు నేషనల్ మీడియా పేర్కొంది. కాంటర్బరిలో యువతిపై హైదర్ అలీ అత్యాతారానికి పాల్పడ్డట్లు తెలుస్తోంది.
సదరు యువతి ఫిర్యాదుతో ఆగస్టు 03న గ్రేటర్ మాంచెస్టర్ పోలీసులు హైదర్ను అరెస్ట్ చేశారు. ఆ సమయంలో హైదర్ ఇంగ్లాండ్ ఏ తో మ్యాచ్ ఆడుతుండగా పోలీసులు మైదానంలోకి వెళ్లి మరీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే విచారణలో తాను అమాయకుడిని, తనకేం తెలియదని హైదర్ పోలీసులతో చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత హైదర్ బెయిల్ పై విడుదల అయ్యాడు. కానీ, అతడు దేశం వదిరి వెళ్లకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు హైదర్ పాస్పోర్టును స్వాధీనం చేసుకున్నారని తెలిసింది.
సస్పెండ్!
లైంగిక ఆరోపణలు, అరెస్ట్ వ్యవహారంతో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు హైదర్పై చర్యలు తీసుకుంది. అలీని తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేసింది. పాకిస్థాన్ సంతతికి చెందిన ఒక యువతిని హైదర్ అత్యాచారం చేశాడని తనపై వస్తున్న ఆరోపణలు తమ దృష్టికి వచ్చాయని పీసీబీ పేర్కొంది. అలాగే దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు సస్పెన్షన్ కొనసాగుతుందని పీసీబీ ఓ ప్రకటలో పేర్కొంది.
పూర్తి సహకారం
ఈ ఘటనపై యునైటెడ్ కింగ్డమ్ చట్టపరమైన ప్రక్రియలు, విధానాలను తాము పూర్తిగా గౌరవిస్తామని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు చెప్పింది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో మాంచెస్టర్ పోలీసులకు పూర్తిగా సహకరిస్తామని, హైదర్పై దర్యాప్తులో చట్టపరమైన సహాయం కూడా అందిస్తామని ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
కెరీర్
2020లో హైదర్ అలీ పాకిస్థాన్ తరఫున అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటివరకు, అతడు 35 టీ20Iలు, 2 వన్డేలు ఆడాడు. చివరిసారిగా రెండేళ్ల క్రితం ఆసియా కప్లో ఆడాడు. 2020లో దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన అండర్-19 ప్రపంచ కప్లో అతను పాకిస్థాన్ తరపున ఆడాడు. మెగా టోర్నమెంట్లో అతని అద్భుతమైన ప్రదర్శన అతనికి జాతీయ జట్టు తరపున ఆడే అవకాశం కల్పించింది. అలాంటింది ఇప్పుడు అతడిపై ఒక అత్యాచార కేసు నమోదైంది. ఒకవేళ ఇది నిజమని తేలితే హైదర్ అలీ కెరీర్పై పెద్ద ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో హైదర్ అలీ అన్ని మ్యాచ్ల్లో ఆడాడు. ఇందులో అతను మూడు అనధికారిక వన్డేల్లో 141 పరుగులు చేశాడు. కానీ మూడు రోజుల టెస్ట్లో అతను కేవలం 18 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇక పాకిస్థాన్ ఎ మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను 2-1తో గెలుచుకుంది.
