మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్: ఆసీస్ చేతిలో చిత్తు- పాకిస్థాన్కు హ్యాట్రిక్ ఓటమి
కొలంబో వేదికగా మ్యాచ్- ఆసీస్ చేతిలో ఓడిపోయిన పాక్
Published : October 8, 2025 at 10:33 PM IST
Women'S World Cup 2025 : మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్లో భాగంగా కొలంబో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో పాకిస్థాన్ ఓటమి పాలైంది. తద్వారా హ్యాట్రిక్ ఓటమిని చవిచూసింది. బుధవారం జరిగిన మ్యాచ్లో పాక్ను ఆస్ట్రేలియా 107 పరుగుల తేడాతో చిత్తు చిత్తుగా ఓడించింది.
ఏ దశలో కూడా పెద్దగా పోరాడినట్లు!
అయితే ఆసీస్ జట్టులో బెత్ మూనీ (109; 114 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు), అలానా కింగ్ (51*; 49 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స్లు) రాణించడంతో ఆ టీమ్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 221 పరుగులు చేసింది. లక్ష్యఛేదనలో పాకిస్థాన్ 36.3 ఓవర్లలోనే 114 పరుగులకు కుప్పకూలింది. ఆ జట్టు ఏ దశలో కూడా పెద్దగా పోరాడినట్లు కనిపడలేదు. దీంతో ఓటమి చవి చూసింది.
పాక్కు గట్టి దెబ్బేసిన ఆ ముగ్గురు!
పాకిస్థాన్ జట్టులో సిద్రా అమీన్ (35) టాప్ స్కోరర్గా నిలిచింది. రమీన్ షమీమ్ (15), ఫాతిమా సనా (11), నష్రా సంధు (11) పరుగులు చేశారు. సదాఫ్ షామాస్ (5), మునీబా అలీ (3), సిద్రా నవాజ్ (5), నటాలియా (1), ఈమాన్ ఫాతిమా (0) నిరాశపరించారు. అయితే కిమ్ గార్త్ (3/14), మేగాన్ షట్ (2/25), అనాబెల్ సదర్లాండ్ (2/15) పాక్కు గట్టి దెబ్బేశారు. ఆష్లీన్ గార్డ్నర్, జార్జియా, అలానా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
నాలుగు బంతుల వ్యవధిలో ఓపెనర్లు డకౌట్కు!
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన ఆస్ట్రేలియా, ఆరంభంలో వికెట్లు కోల్పోయి తక్కువ స్కోరుకే ఆలౌటయ్యేలా కనిపించింది. ఓపెనర్లు అలీస్సా హిలీ (20), ఫోబ్ లిచ్ఫీల్డ్ (10) పరుగులు చేయడంతో 30/0తో నిలిచిన ఆసీస్ చూస్తుండగానే టపాటపా వికెట్లను చేజార్చుకుంది. నాలుగు బంతుల వ్యవధిలో ఓపెనర్లు వెనుదిరిగారు. తర్వాత వచ్చిన ఎల్లీస్ పెర్రీ (5), అనాబెల్ సదర్లాండ్ (1), ఆష్లీన్ గార్డ్నర్ (1), తాహిలా మెక్గ్రాత్ (5), జార్జియా వేర్హామ్ (0) విఫలమయ్యారు.
క్రీజులో నిలదొక్కుకున్న అలానా!
దీంతో ఆసీస్ 76 పరుగులకే ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ దశలో కిమ్ గార్త్ (11) కొద్దిసేపు క్రీజులో నిలిచింది. దీంతో వికెట్ల పతనం ఆగింది. చివరకు గార్త్ జట్టు స్కోరు 115 పరుగుల వద్ద ఎనిమిదో వికెట్గా వెనుదిరిగింది. దీంతో ఆసీస్ 150 రన్స్లోపే కుప్పకూలేలా కనిపించింది. క్రీజులో నిలదొక్కుకున్న అలానా బౌండరీలతో అలరించింది.
మరో ఎండ్లో ఉన్న బెత్ మూనీ కూడా నిలకడగా ఆడి సెంచరీ చేయడంతో ఆసీస్ మంచి స్కోరు సాధించింది. డయానా వేసిన ఇన్నింగ్స్ చివరి ఓవర్లో ఆఖరి బంతికి మూనీ ఔటైంది. పాక్ బౌలర్లలో నష్రా సంధు 3, రమీన్ షమీమ్ 2, సాదియా ఇక్బాల్ 2, ఫాతిమా సనా 2, డయానా బేగ్ ఒక వికెట్ పడగొట్టారు. కానీ పాకిస్థాన్ లక్ష్యచేధనలో ఫెయిల్ అవ్వడంతో ఆస్ట్రేలియా ఘన విజయం సాధించింది.
