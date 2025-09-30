పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లకు ఇచ్చిన చెక్కులన్నీ బౌన్స్- PCBపై మాస్ ట్రోలింగ్

ETV Bharat / sports

Pakistan Players Cheque
Pakistan Players Cheque (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 6:51 PM IST

Pakistan Players Cheque : ఆసియా కప్​లో భారత్ చేతిలో పాకిస్థాన్​ మూడుసార్లు ఓటమిపాలై దెబ్బతింది. ఈ టోర్నీలో పాక్​ ఓటములపై తమ ఫ్యాన్స్ గరం గరంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ ప్లేయర్లకు అక్కడి ప్రభుత్వం ప్రైజ్​ మనీ కింద ఇచ్చిన చెక్కులు బౌన్స్ అయ్యాయట. ఈ వార్త తెలిసిన తర్వాత పాకిస్థాన్​ను మరింత ట్రోల్ చేస్తున్నారు. మరి ఇంతకీ దీని సంగతేంటంటే?

పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లకు స్వయంగా తమ ప్రధాన మంత్రి ఒక్కో ప్లేయర్​కు రూ.25 లక్షల చెక్కును ప్రైజ్​మనీ కింద అందజేశారట. కానీ ఆ చెక్కులు చెల్లుబాటు కాలేదట. అవి బ్యాంకులో బౌన్స్ అయ్యాయట. అయితే ఇది తాజా ఆసియా కప్ టోర్నీది కాదు. 2009 టీ20 వరల్డ్​కప్ సందర్భం లోనిది. ఆ ఎడిషన్ పాకిస్థాన్ టోర్నీ విజేతగా నిలిచింది. దీంతో అప్పటి పాక్​ ప్రధాని యూసుఫ్ రజా గిలానీ చెక్కులు అందజేశారు. కానీ ఆ చెక్కులు చెల్లుబాటు కాలేదని పాకిస్థాన్ మాజీ స్పిన్నర్ సజీద్ అజ్మల్ 2023లో ఓ పాడ్​కాస్ట్​లో గుర్తు చేసుకున్నాడు. అయితే ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

అజ్మల్ చెప్పిందిదే!
'2009లో మేం టీ20 వరల్డ్​కప్ గెలిచి వచ్చాం. అయితే ఆ ఫైనల్​లో శ్రీలంకపై నెగ్గినందుకు పెద్దగా పేరు దక్కలేదు. అయితే అప్పుడు మా పీఎం మమ్మల్ని పిలిచారు. జట్టులో ఒక్కొక్కరికి రూ.25 లక్షల చెక్కులు ఇచ్చారు. దీంతో మేమంతా ఎంతో ఆనందించాం. 2009లో రూ.25 లక్షలు అంటే పెద్ద మొత్తం. ఆ చెక్కులు విత్ డ్రా చేద్దామని బ్యాంక్​కు వెళ్లాను. కానీ ఆ ఖాతాలో అమౌంట్ లేదు. దీంతో చెక్కులు బౌన్స్ అయ్యాయి. దీంతో మేం ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాం'

'గవర్నమెంట్ చెక్కులు ఎలా బౌన్స్ అవుతాయని అర్థం కాలేదు. దీనిపై పీసీబీ ఛైర్మన్​ను అడగాలని ప్రభుత్వ అధికారులు చెప్పారు. కానీ, ప్రైజ్​మనీ అనేది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ అని దానితో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని పీసీబీ ఛైర్మన్ చెప్పారు. అప్పుడు మాకు ఏ ప్రైజ్​మనీ దక్కినా అవి ఐసీసీ నుంచే వచ్చాయి' అని అజ్మల్ చెప్పాడు. దీంతో పాక్​ను నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తున్నారు.

