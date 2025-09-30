పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లకు ఇచ్చిన చెక్కులన్నీ బౌన్స్- PCBపై మాస్ ట్రోలింగ్
పాక్ ప్లేయర్లకు రూ.25 లక్షల ప్రైజ్మనీ- ఆ చెక్కులన్నీ బౌన్స్ అయ్యాయట!
Published : September 30, 2025 at 6:51 PM IST
Pakistan Players Cheque : ఆసియా కప్లో భారత్ చేతిలో పాకిస్థాన్ మూడుసార్లు ఓటమిపాలై దెబ్బతింది. ఈ టోర్నీలో పాక్ ఓటములపై తమ ఫ్యాన్స్ గరం గరంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ ప్లేయర్లకు అక్కడి ప్రభుత్వం ప్రైజ్ మనీ కింద ఇచ్చిన చెక్కులు బౌన్స్ అయ్యాయట. ఈ వార్త తెలిసిన తర్వాత పాకిస్థాన్ను మరింత ట్రోల్ చేస్తున్నారు. మరి ఇంతకీ దీని సంగతేంటంటే?
పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లకు స్వయంగా తమ ప్రధాన మంత్రి ఒక్కో ప్లేయర్కు రూ.25 లక్షల చెక్కును ప్రైజ్మనీ కింద అందజేశారట. కానీ ఆ చెక్కులు చెల్లుబాటు కాలేదట. అవి బ్యాంకులో బౌన్స్ అయ్యాయట. అయితే ఇది తాజా ఆసియా కప్ టోర్నీది కాదు. 2009 టీ20 వరల్డ్కప్ సందర్భం లోనిది. ఆ ఎడిషన్ పాకిస్థాన్ టోర్నీ విజేతగా నిలిచింది. దీంతో అప్పటి పాక్ ప్రధాని యూసుఫ్ రజా గిలానీ చెక్కులు అందజేశారు. కానీ ఆ చెక్కులు చెల్లుబాటు కాలేదని పాకిస్థాన్ మాజీ స్పిన్నర్ సజీద్ అజ్మల్ 2023లో ఓ పాడ్కాస్ట్లో గుర్తు చేసుకున్నాడు. అయితే ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
అజ్మల్ చెప్పిందిదే!
'2009లో మేం టీ20 వరల్డ్కప్ గెలిచి వచ్చాం. అయితే ఆ ఫైనల్లో శ్రీలంకపై నెగ్గినందుకు పెద్దగా పేరు దక్కలేదు. అయితే అప్పుడు మా పీఎం మమ్మల్ని పిలిచారు. జట్టులో ఒక్కొక్కరికి రూ.25 లక్షల చెక్కులు ఇచ్చారు. దీంతో మేమంతా ఎంతో ఆనందించాం. 2009లో రూ.25 లక్షలు అంటే పెద్ద మొత్తం. ఆ చెక్కులు విత్ డ్రా చేద్దామని బ్యాంక్కు వెళ్లాను. కానీ ఆ ఖాతాలో అమౌంట్ లేదు. దీంతో చెక్కులు బౌన్స్ అయ్యాయి. దీంతో మేం ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాం'
“Pakistan PM gave me a ₹25 lakh cheque for winning the Asia Cup. But when I went to the bank, they said the government account was empty.”— Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) September 29, 2025
Pak cricketer Saeed Ajmal 😂 pic.twitter.com/ippnwYFshE
'గవర్నమెంట్ చెక్కులు ఎలా బౌన్స్ అవుతాయని అర్థం కాలేదు. దీనిపై పీసీబీ ఛైర్మన్ను అడగాలని ప్రభుత్వ అధికారులు చెప్పారు. కానీ, ప్రైజ్మనీ అనేది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ అని దానితో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని పీసీబీ ఛైర్మన్ చెప్పారు. అప్పుడు మాకు ఏ ప్రైజ్మనీ దక్కినా అవి ఐసీసీ నుంచే వచ్చాయి' అని అజ్మల్ చెప్పాడు. దీంతో పాక్ను నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తున్నారు.