బాబర్​, రిజ్వాన్​​కు షాక్ ఇవ్వనున్న PCB - ప్లేయర్ల శాలరీలో భారీ కటింగ్స్ - PCB

ప్లేయర్లపై పీబీపీ ఫైర్- శాలరీలు కట్ చేసే ఆలోచనలో బోర్డు!

Published : August 16, 2025 at 10:45 AM IST

Pakistan Cricketers Salary : పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు ఆటతీరు రోజు రోజుకు దిగజారిపోతోంది. గత కొద్ది రోజులుగా పేలవ ప్రదర్శనలతో సిరీస్​లను కోల్పోతుంది. రీసెంట్​గా వెస్టిండీస్​తో వన్డే సిరీస్ కోల్పోయింది. ఆటగాళ్ల పేలవ ప్రదర్శనతో తరచూ వైఫల్యాలు ఎదురవుతుండడంతో పాక్ క్రికెట్ బోర్డు సీరియస్​గా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఆటగాళ్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి పీసీబీ సిద్ధమవుతోంది. జట్టులో సీనియర్ క్రికెటర్ల జీతాలను బోర్డు త్వరలోనే తగ్గించబోతోందని వార్తలు వస్తున్నాయి.

PCB కోపం ఇందుకే!
ప్రస్తతం పీసీబీ కాంట్రాక్టులు ఉన్న ఆటగాళ్లకు భారీ మొత్తంలోనే చెల్లిస్తుంది. గతేడాది జీతాలు కూడా పెంచింది. బాగా ఆడేగాలా ప్రోత్సహకాలు అందిస్తుంది. కానీ, ఆటగాళ్ల తీరు మాత్రం పేలవంగానే సాగుతోంది. ముఖ్యంగా గత రెండేళ్లుగా ప్రపంచ వేదికల్లో పాకిస్థాన్ ప్రదర్శన చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో లేదు. సిరీస్ సిరీస్​కూ గ్రాఫ్ పడిపోతుంది. దీంతో కాంట్రాక్ట్ ఆటగాళ్ల ఒప్పందం నుంచి కేటగిరీ ఎ లోని ప్లేయర్ల శాలరీల్లో కోత పెట్టాలని బోర్డు యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే PCB సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్​లో ఉన్న ప్లేయర్లకు ICC రెవెన్యూలో 3 శాతం ఇస్తున్నారు. దీంతో ప్లేయర్లకు భారీ మొత్తంలో ప్రస్తుతం శాలరీలు అందుతున్నాయి. కానీ ఈ రెవెన్యూ షేర్​ను నిలిపివేయాలని పాక్​ బోర్డు ఆలోచన చేస్తుంది. ఇది జరిగితే, సీనియర్ ఆటగాళ్ల సంపాదన తగ్గిపోతుంది. ఇందులో బాబర్ అజామ్, రిజ్వాన్ వంటి స్టార్ ప్లేయర్లు శాలరీలు తగ్గవచ్చు!

ఆటగాళ్లకు నష్టం జరుగుతుంది!
బోర్డు ఒప్పందం ప్రకారం ఒక ఆటగాడికి టెస్టు మ్యాచ్‌కు రూ. 12 లక్షలు లభిస్తుంది. అలాగే వన్డే మ్యాచ్​కు రూ. 6 లక్షలు, టీ20కి రూ. 4 లక్షలు చెల్లిస్తున్నారు. దీంతో ఏ కేటగిరీలోని క్రికెటర్లకు ప్రతినెలా రూ. 6.57 లక్షల పాకిస్థానీ రూపాయలు ఇస్తారు. ప్రస్తుతం బాబర్ ఆజం, మహ్మద్ రిజ్వాన్ ఇద్దరే ఈ కేటగిరీలో ఉన్నారు. ఒకవేళ ఐసీసీ రెవెన్యూ వాటాను తొలగిస్తే, ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఎక్కువగా నష్టపోతారు.

ఖర్చులు పెరిగాయి- కానీ ఆదాయం పెరగలేదు
అయితే కొన్నినెలలుగా PCB ఆటగాళ్లపై ఖర్చును పెంచింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే రిటైనర్‌షిప్ బడ్జెట్ కూడా పెరిగింది. కానీ, ఆటగాళ్ల మ్యాచ్ ఫీజులను మాత్రం పెంచేలేదు. అదే సమయంలో బోర్డుకు ఆదాయం మాత్రం పెరగలేదు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ హైబ్రిడ్ మోడల్​లో జరగడం వల్ల పీబీసీ కొంత వరకూ ఆదాయం కోల్పోయిందనే చెప్పాలి. ఈ టోర్నీలో భారత్ తమ మ్యాచ్​లు హైబ్రిడ్ మోడ్​లో ఆడింది.

గ్రాఫ్ పడిపోతుంది!
తాజాగా పాక్, విండీస్ పర్యటనలో మూడు వన్డే మ్యాచ్​ల సిరీస్​ కోల్పోయింది. విండీస్​పై వన్డే సిరీస్​ కోల్పోవడం పాక్​కు 34ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి ఇదే. ఈ సిరీస్​లో పాక్ తొలి మ్యాచ్​లో నెగ్గినా, తర్వాత రెండు వన్డేల్లో ఓడి సిరీస్​ కోల్పోయింది. ఇలా రెండేళ్లుగా ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన పడిపోవడంమే జీతం తగ్గించడానికి అతిపెద్ద కారణంగా తెలుస్తుంది.

ఈ ఏడాది పాకిస్థాన్ మూడు టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడగా అందులో ఒక టెస్టులోనే నెగ్గింది. ఇక 11 వన్డేలు ఆడితే 2 మ్యాచ్​ల్లోనే విజయం సాధించారు. ఇక టీ20ల్లోనూ అదే ప్రదర్శన కనబర్చారు. 2025లో పాక్ ఇప్పటివరకు 14 మ్యాచ్​లు ఆడింది. అందులో 7 మ్యాచ్​లు నెగ్గగా, మరో 7 మ్యాచ్​లు ఓడింది. ఇక రీసెంట్​గా బంగ్లాదేశ్, వెస్టిండీస్‌పై ఓటమి పీసీబీని మరితం కోపానికి గురి చేసింది.

