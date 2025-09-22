ఓడిన తర్వాత పాకిస్థాన్ ఏడుపు- మళ్లీ ICCకి ఫిర్యాదు- ఈసారి ఎందుకంటే?
పాకిస్థాన్ అక్కసు- ఈసారి థర్డ్ అంపైర్పై ఆరోపణలు
Published : September 22, 2025 at 5:28 PM IST
Ind vs Pak Asia Cup : భారత్తో మ్యాచ్లో ఓడిన ప్రతీసారి ఏదో విధంగా కొత్త వివాదాలకు తెర లేపుతుంది. టీమ్ఇండియా తాము చిత్తుగా ఓడిన విషయాన్ని వదిలేసి కాంట్రవర్సీలు సృష్టించడం పాకిస్థాన్కు అలవాటు అయిపోయింది. గ్రూప్ దశలో మ్యాచ్ అనంతరం టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు షెక్హ్యాండ్ ఇవ్వకపోవడానికి రిఫరీ అండీ పైక్రాఫ్ట్ను పీసీబీ దోషిగా చూపింది. తాజాగా సూపర్ 4 మ్యాచ్ తర్వాత థర్డ్ అంపైర్పై ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. ఎందుకంటే?
థర్డ్ అంపైర్పై ఐసీసీకి కంప్లైంట్!
పాకిస్థాన్ ఇన్నింగ్స్ మూడో ఓవర్లో ఫకర్ జమాన్ క్యాచౌట్గా పెవిలియన్కు చేరాడు. హార్దిక్ పాండ్య బౌలింగ్లో ఫకర్ జమాన్ షాట్ ఆడబోగా, బంతి బ్యాట్ను తాకి వికెట్ కీపర్ వైపునకు వెళ్లింది. కీపర్ సంజు శాంసన్ ఈ బంతిని అద్భుతంగా క్యాచ్ పట్టుకొని అప్పీల్ చేశాడు. అయితే క్యాచ్పై క్లారిటీ లేకపోవడంతో ఫీల్డ్ అంపైర్లు థర్డ్ అంపైర్కు రిఫర్ చేశారు.
థర్డ్ అంపైర్ వివిధ యాంగిల్స్లో రిప్లైలో పరిశీంచిన తర్వాత ఔట్గా ప్రకటించారు. జమాన్ అసహనంతో మైదానం వీడాడు. బంతి కిందే శాంసన్ గ్లౌవ్స్ ఉన్నట్లు రిప్లైలో తెలుస్తోంది. దీంతో థర్డ్ అంపైర్ తన నిర్ణయాన్ని ఔట్గా ప్రకటించారు. అయితే జమాన్ ఔట్ అవ్వడం తమ జట్టుకు నష్టం కలిగించిందని, మ్యాచ్లో అంపైర్లు భారత్కు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పాక్ మాజీలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే జమాన్ ఔట్ వ్యవహారంలో పాక్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఐసీసీ ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
It was a CLEAR catch and Fakhar Zaman was OUT!— Madhav Sharma (@HashTagCricket) September 21, 2025
When the camera zoomed in, it was absolutely clear that the ball landed safely in Sanju Samson’s gloves.
Pakistanis have an old habit of crying and now we are enjoying it 😂#INDvPAK
pic.twitter.com/L3JLfWL6hJ
కెప్టెన్ ఏమన్నాడంటే?
మ్యాచ్ అనంతరం, ఫఖర్ జమాన్ క్యాచ్పై పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా స్పందించాడు. "ఆ నిర్ణయం గురించి నాకు తెలియదు. అది స్పష్టంగా అంపైర్ పని. అయితే అంపైర్లు కూడా తప్పులు చేయవచ్చు. నాకు దానితో ఎటువంటి సమస్య లేదు. కానీ బంతి కీపర్కు చేరకుండానే బౌన్స్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది. అప్పటికే అతడు బ్యాటింగ్ చేస్తున్న తీరును బట్టి, జమాన్ పవర్ ప్లే మొత్తం క్రీజులో ఉండి ఉంటే మేం 190 పరుగులు చేసి ఉండేవాళ్లం. కానీ నాకు తెలిసి బంతి కీపర్కు చేరకుండానే బౌన్స్ అయింది" అని పాక్ కెప్టెన్ అన్నాడు.
Was Fakhar Zaman out or not out against India?#TimeOut pic.twitter.com/9K0GNXg1BX— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 22, 2025
అప్పుడు రిఫరీపై
తొలి మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు పాక్ ప్లేయర్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకపోవడానికి కూడా పీసీబీ రిఫరీ పైక్రాఫ్ట్ను బాధ్యుడిని చేసింది. అతడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని, లేదంటే తాము ఆసియా కప్ టోర్నీ నుంచి వైదొలుగుతామని చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, పీసీబీ డిమాండ్ను ఐసీసీ తిరస్కరించింది. ఆదివారం నాటి మ్యాచ్కు కూడా పైక్రాఫ్ట్నే రిఫరీగా నియమించింది. ఇక తాజాగా క్యాచౌట్ విషయంలో మరోసారి కాంట్రవర్సీ చేయాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఇలా మ్యాచ్లో ఓడిన ప్రతిసారీ పాక్ కొత్త రాగం ఎత్తుకోవడం మామూలైపోయింది!
మ్యాచ్ విషయానికొస్తే
172 పరుగుల ఛేదనను భారత్ ధీటుగా ఆరంభించింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ (75 పరుగులు), గిల్ (47 పరుగులు) మంచి ఆరంభం ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరూ తొలి వికెట్కు 9.4 ఓవర్లలోనే 105 పరుగులు జోడించారు. ఆ తర్వాత వరుసగా వికెట్లు పడినా, తిలక్ వర్మ (30 పరుగులు) రాణించాడు. 8 పరుగులు కావాల్సిన దశలో వర్మ వరుసగా 6, 4 బాది మ్యాచ్ను ముగించాడు.
సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన భారత్- పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్లో ఇదే టాప్!
పాకిస్థాన్ ఫినిష్- టీమ్ఇండియా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు? ఎవరితో తెలుసా?