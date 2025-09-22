ETV Bharat / sports

ఓడిన తర్వాత పాకిస్థాన్ ఏడుపు- మళ్లీ ICCకి ఫిర్యాదు- ఈసారి ఎందుకంటే?

పాకిస్థాన్ అక్కసు- ఈసారి థర్డ్ అంపైర్​పై ఆరోపణలు

Ind vs Pak Asia Cup
Ind vs Pak Asia Cup (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 5:28 PM IST

Ind vs Pak Asia Cup : భారత్​తో మ్యాచ్​లో ఓడిన ప్రతీసారి ఏదో విధంగా కొత్త వివాదాలకు తెర లేపుతుంది. టీమ్ఇండియా తాము చిత్తుగా ఓడిన విషయాన్ని వదిలేసి కాంట్రవర్సీలు సృష్టించడం పాకిస్థాన్​కు అలవాటు అయిపోయింది. గ్రూప్ దశలో మ్యాచ్ అనంతరం టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు షెక్​హ్యాండ్ ఇవ్వకపోవడానికి రిఫరీ అండీ పైక్రాఫ్ట్​ను పీసీబీ దోషిగా చూపింది. తాజాగా సూపర్ 4 మ్యాచ్​ తర్వాత థర్డ్ అంపైర్​పై ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. ఎందుకంటే?

థర్డ్ అంపైర్​పై ఐసీసీకి కంప్లైంట్!
పాకిస్థాన్ ఇన్నింగ్స్​ మూడో ఓవర్లో ఫకర్ జమాన్​ క్యాచౌట్​గా పెవిలియన్​కు చేరాడు. హార్దిక్ పాండ్య బౌలింగ్​లో ఫకర్ జమాన్ షాట్ ఆడబోగా, బంతి బ్యాట్​ను తాకి వికెట్ కీపర్ వైపునకు వెళ్లింది. కీపర్ సంజు శాంసన్ ఈ బంతిని అద్భుతంగా క్యాచ్ పట్టుకొని అప్పీల్ చేశాడు. అయితే క్యాచ్‌పై క్లారిటీ లేకపోవడంతో ఫీల్డ్ అంపైర్లు థర్డ్‌ అంపైర్‌కు రిఫర్ చేశారు.

థర్డ్ అంపైర్ వివిధ యాంగిల్స్​లో రిప్లైలో పరిశీంచిన తర్వాత ఔట్​గా ప్రకటించారు. జమాన్‌ అసహనంతో మైదానం వీడాడు. బంతి కిందే శాంసన్ గ్లౌవ్స్‌ ఉన్నట్లు రిప్లైలో తెలుస్తోంది. దీంతో థర్డ్ అంపైర్‌ తన నిర్ణయాన్ని ఔట్​గా ప్రకటించారు. అయితే జమాన్ ఔట్ అవ్వడం తమ జట్టుకు నష్టం కలిగించిందని, మ్యాచ్​లో అంపైర్లు భారత్​కు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పాక్ మాజీలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే జమాన్ ఔట్ వ్యవహారంలో పాక్ టీమ్ మేనేజ్​మెంట్ ఐసీసీ ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

కెప్టెన్ ఏమన్నాడంటే?
మ్యాచ్ అనంతరం, ఫఖర్ జమాన్ క్యాచ్​పై పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా స్పందించాడు. "ఆ నిర్ణయం గురించి నాకు తెలియదు. అది స్పష్టంగా అంపైర్ పని. అయితే అంపైర్లు కూడా తప్పులు చేయవచ్చు. నాకు దానితో ఎటువంటి సమస్య లేదు. కానీ బంతి కీపర్​కు చేరకుండానే బౌన్స్ అయినట్లు కనిపిస్తోంది. అప్పటికే అతడు బ్యాటింగ్ చేస్తున్న తీరును బట్టి, జమాన్ పవర్ ప్లే మొత్తం క్రీజులో ఉండి ఉంటే మేం 190 పరుగులు చేసి ఉండేవాళ్లం. కానీ నాకు తెలిసి బంతి కీపర్​కు చేరకుండానే బౌన్స్ అయింది" అని పాక్ కెప్టెన్ అన్నాడు.

అప్పుడు రిఫరీపై
తొలి మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు పాక్ ప్లేయర్లకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకపోవడానికి కూడా పీసీబీ రిఫరీ పైక్రాఫ్ట్​ను బాధ్యుడిని చేసింది. అతడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని, లేదంటే తాము ఆసియా కప్ టోర్నీ నుంచి వైదొలుగుతామని చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, పీసీబీ డిమాండ్​ను ఐసీసీ తిరస్కరించింది. ఆదివారం నాటి మ్యాచ్​కు కూడా పైక్రాఫ్ట్​నే రిఫరీగా నియమించింది. ఇక తాజాగా క్యాచౌట్ విషయంలో మరోసారి కాంట్రవర్సీ చేయాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఇలా మ్యాచ్​లో ఓడిన ప్రతిసారీ పాక్ కొత్త రాగం ఎత్తుకోవడం మామూలైపోయింది!

మ్యాచ్ విషయానికొస్తే
172 పరుగుల ఛేదనను భారత్ ధీటుగా ఆరంభించింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ (75 పరుగులు), గిల్ (47 పరుగులు) మంచి ఆరంభం ఇచ్చారు. ఈ ఇద్దరూ తొలి వికెట్​కు 9.4 ఓవర్లలోనే 105 పరుగులు జోడించారు. ఆ తర్వాత వరుసగా వికెట్లు పడినా, తిలక్‌ వర్మ (30 పరుగులు) రాణించాడు. 8 పరుగులు కావాల్సిన దశలో వర్మ వరుసగా 6, 4 బాది మ్యాచ్​ను ముగించాడు.

