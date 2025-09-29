ETV Bharat / sports

సూర్య రెండుసార్లు షేక్​హ్యాండ్ ఇచ్చాడు- కెమెరాలు లేకపోతే చేయి కలిపేవాడే! : పాక్ కెప్టెన్​

ఆసియా కప్- సూర్యకుమార్​పై పాక్ కెప్టెన్ ఆరోపణలు

Ind vs Pak Handshake Controversy
Ind vs Pak Handshake Controversy (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 4:30 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 5:19 PM IST

Ind vs Pak Handshake Controversy : ఆసియా కప్ ఫైనల్‌లో భారత్ చేతిలో ఓడిన పాకిస్థాన్ మరోసారి వక్రబుద్ధి ప్రదర్శించింది. మ్యాచ్ అనంతరం ప్రెస్​మీట్​లో పాల్గొన్న పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా భారత జట్టును తీవ్రంగా విమర్శించాడు. భారత్ తన చర్యలతో క్రికెట్‌ను అగౌరవపరుస్తోందని అన్న సల్మాన్, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్​పై కూడా గంభీరమైన ఆరోపణలు చేశాడు.

భారత్- పాక్ మ్యాచ్ వివాదం
ఈ టోర్నీలో భారత్- పాక్ తలపడిన తొలి మ్యాచ్​ నుంచే కాంట్రవర్సీలు ప్రారంభమయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 14న జరిగిన ఈ మ్యాచ్​లో పాక్ ఆటగాళ్లకు టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు షేక్​హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. ఇది వివాదస్పదం అయ్యింది. ఆ తర్వాత సూపర్ 4, ఫైనల్ లోనూ టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు ఇదే ఫాలో అయ్యారు. దాయాది దేశం ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేసేందుకు నిరాకరించారు.

ట్రోఫీ కూడా తీసుకోలేదు
ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం ట్రోఫీ ప్రజెంటేషన్ సమయంలో కాసేపు హైడ్రామా జరిగింది. పాకిస్థాన్​కు చెందిన మోసిన్ నఖ్వీ ప్రస్సుతం ఏసీసీ ప్రెసిడెంట్​గా ఉన్నారు. ఈయన ఏసీసీ ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ఛాంపియన్​గా నిలిచిన టీమ్ఇండియాకు ట్రోఫీ అందించాల్సి ఉంది. కానీ ఆయన చేతులమీదులగా ట్రోఫీ తీసుకునేందుకు మనోళ్లు నిరాకరించారు. దీంతో నఖ్వీ ట్రోఫీని తీసుకుని వెళ్లిపోయారు.

దీనిపై సల్మాన్ అఘా ఏమన్నాడంటే?
ఫైనల్లో భారత్ చేతిలో ఐదు వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయిన తర్వాత జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆఘా మాట్లాడుతూ "ఈ టోర్నమెంట్‌లో భారత్​ చర్యలు మమ్మల్ని చాలా నిరాశపర్చాయి. కరచాలనం చేయకపోవడం మమ్మల్ని అగౌరవపర్చినట్లు కాదు, క్రికెట్‌ను అగౌరవపరుస్తున్నారు" అని సల్మాన్ అన్నాడు.

"మంచి జట్లు ఇలా ప్రవర్తించవు. కానీ మేం మా బాధ్యతలను నెరవేర్చాలని కోరుకున్నాము. అందుకే ట్రోఫీతో ఒంటరిగా ఫోజులిచ్చాము. మేం అక్కడ నిలబడి మా పతకాలను అందుకున్నాము. నేను కఠినంగా మాట్లాడాలనుకోవడం లేదు. కానీ వాళ్లు చాలా అగౌరవంగా ప్రవర్తించారు" అని తెలిపాడు.

సూర్య నాకు రెండుసార్లు షేక్​హ్యాండ్ ఇచ్చాడు
కాగా, ఈ క్రమంలోనే కెప్టెన్​ సూర్యపై పాక్ సారథి సల్మాన్ గంభీరమైన ఆరోపణలు చేశాడు. తనకు సూర్య రెండుసార్లు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినట్లు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో చెప్పాడు. "టోర్నీ ప్రారంభం కాకముందు, సెప్టెంబర్ 09న కెప్టెన్ల ప్రీ టోర్నమెంట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. ఆ సమావేశంలో మేమిద్దం కలిశాం. అప్పుడు సూర్య నాకు రెండుసార్లు షేక్​హ్యాండ్ ఇచ్చాడు. కానీ కెమెరాల ముందు మాత్రం అతడు నాతో చేయి కలపడు. అయితే అతడు తనకు ఇచ్చిన సూచనలు పాటిస్తున్నాడేమో. కానీ, ఇది అతడి వ్యక్తిగతానికి సంబంధించినది అయితే మాత్రం నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేవాడే" అని సూర్యపై ఆరోపణలు చేశాడు.

అలాగే టీమ్ఇండియా ప్రజెంటేషన్ సెషన్​లో పాల్గొనకపోవడంపైనా అఘా స్పందించాడు. "క్రికెట్​లో నేను ఇలాంటిది చూడడం ఇదే తొలిసారి. ఈ టోర్నీలో ఏదైతే జరిగిందో అది దురదృష్టకరం. అయితే ఇది ఎక్కడో ఒక చోట ఆగిపోతుందని నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే ఇలాంటివి క్రికెట్ ఆటకు మంచివి కాదు. గతంలో జరిగినట్లే ఇవాళ కూడా ఏసీసీ ప్రెసిడెంటే ట్రోఫీని అందించాలని అనుకున్నారు. కానీ వాళ్లు అది స్వీకరించకపోతే ఎలా? మరి ఆయన నుంచి దానిని అంగీకరించకపోతే, ట్రోఫీని ఎలా అంగీకరిస్తారు?" అని అఘా అన్నాడు.

Last Updated : September 29, 2025 at 5:19 PM IST

