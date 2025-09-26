భారత్ వేదికగా ప్రపంచ పోటీలు- టోర్నీని బాయ్కాట్ చేసిన పాకిస్థాన్
2025 ప్రపంచ పారా అథ్లెట్స్- టోర్నమెంట్కు పాకిస్థాన్ దూరం!
Published : September 26, 2025 at 5:25 PM IST
World Para Athletics Championships 2025 : న్యూదిల్లీ వేదికగా జరగనున్న వరల్డ్ పారా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్స్పై ఒక్కసారిగా పాకిస్థాన్ బహిష్కరణ ప్రకటించడం పెద్ద చర్చగా మారింది. సెప్టెంబర్ 27న ప్రారంభమవుతున్న ఈ టోర్నమెంట్కు ఇప్పటికే పాకిస్థాన్ స్టార్ అథ్లెట్ హైదర్ అలీ సెలెక్ట్ అయ్యాడు. కానీ, చివరి నిమిషంలో ప్రభుత్వ ఆదేశాల కారణంగా మొత్తం జట్టు వెళ్ళకూడదని పాకిస్థాన్ నిర్ణయించుకోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అసలు ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నారు? దాని వెనుక పరిస్థితులు ఏమిటి? ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం.
రాజకీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం
ఏప్రిల్లో పహల్గాం ఉగ్రదాడి, మేలో ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత భారత్ పాక్ మధ్య సంబంధాలు మరింత గందరగోళంగా మారాయి. క్రికెట్లోనూ రెండు దేశాల ఆటగాళ్లు మధ్య షేక్ హ్యాండ్ జరగకపోవడం, వివాదాలు కొనసాగడం లాంటి పరిణామాలు ఈ వాతావరణం ఎంత ఉద్రిక్తంగా ఉందో చూపించాయి. అలాంటి సమయంలో పాక్ ప్రభుత్వం తమ అథ్లెట్లను భారత్కు పంపకూడదని నిర్ణయించింది. దీంతో వరల్డ్ పారా ఛాంపియన్షిప్ పోటీలను బాయ్కట్ చేసింది.
గోల్డ్ మెడలిస్ట్కు నిరాశ
టోక్యో పారాలింపిక్స్లో షాట్పుట్లో బంగారు పతకం గెలిచి పాక్ చరిత్రలో నిలిచిన హైదర్ అలీ ఈ టోర్నమెంట్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాడాని అందరూ అనుకున్నారు. అలాగే 2019 దుబాయ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్లో రజత పతకం గెలిచి తన ప్రతిభను నిరూపించాడు. తాజాగా కూడా ఆయన ఎఫ్37 కేటగిరీలో అర్హత సాధించి దిల్లీలో పోటీ చేయాల్సింది. కానీ అక్కడి ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ఆయనకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులు నిరాశ వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
India's Contingent at World Para Athletics C'ship!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 25, 2025
pic.twitter.com/GFAn0KH5Of
ఈ టోర్నమెంట్ ప్రాధాన్యం
వరల్డ్ పారా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్స్లో పాల్గొనడం పారా అథ్లెట్లకు చాలా కీలకం. ఇక్కడ ప్రదర్శన ఆధారంగానే ఒలింపిక్స్ అర్హత అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అందుకే అనేక దేశాలు తమ ఆటగాళ్లను పంపుతున్నాయి. కానీ పాకిస్థాన్ లాంటి దేశం లేకపోవడం ఆ టోర్నమెంట్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ముఖ్యంగా హైదర్ అలీ లాంటి మెడల్ హోప్ లేకపోవడం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Action Begins!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 25, 2025
Declared open the World Para Athletics Championship 2025 at JLN Stadium New Delhi, along with CM of Delhi, Smt. @Gupta_Rekha ji.
Wishing all para athletes the very best as the championship unfolds with passion, strength & inspiration. pic.twitter.com/nzRXsUhdkQ
భవిష్యత్పై ప్రభావం!
పాకిస్థాన్ క్రీడాకారులు ఈ టోర్నమెంట్ను బహిష్కరించడం వలన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వారి ర్యాంకింగ్స్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. హైదర్ అలీ లాంటి అథ్లెట్ మళ్లీ వచ్చే ఏడాది ఇతర టోర్నీల్లో తాను మరింత బలంగా నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు, భారత్లో జరిగే ఈ టోర్నమెంట్ విజయవంతంగా నిర్వహిస్తే, పారా అథ్లెటిక్స్లో దేశ ప్రతిష్ట మరింత పెరుగుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అయితే భారత్ మాత్రం ఈ విషయంలో ఎలాంటి వివరణ ఇవ్వలేదు. దేశ భద్రత విషయంలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా ఈవెంట్స్కు ప్లాన్ చేశారు. కానీ పాక్ మాత్రం కావాలనే పలు రకాల ఆరోపణలు చేస్తూ, టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంది.
✨ Proud moment for Maitreyi College!— Maitreyi College (University of Delhi) (@CollegeMaitreyi) September 26, 2025
90 girls led the march past at the World Para Athletics Championship 2025 in New Delhi 🇮🇳, showcasing elegance & poise. 🌍🏅
Special thanks to Dr. Neha Baghel & 8 students on the Local Organising Committee.#WorldParaAthletics2025 pic.twitter.com/mXYbthznbj
కాగా, ఈ పోటీల్లో 104 దేశాల నుంచి 2200 మంది అథ్లెట్లు బరిలో దిగుతున్నారు. 186 పతక ఈవెంట్లలో అథ్లెట్లు పోటీపడనున్నారు. భారత్ నుంచి 73 మంది ఈ టోర్నీలో ఆడనున్నారు. 400 మీటర్ల పరుగులో లక్ష్య, అథ్లెట్లు జీవాంజి దీప్తి, బానోతు అకీరా నందన్ పోటీపడనున్నారు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనకాపల్లికి చెందిన రొంగలి రవి, షాట్పుట్ బరిలో ఉన్నాడు. ఇక జావెలిన్లో సుమిత్ అంటిల్, సుందర్సింగ్ గుర్జార్ ఉండగా, హైజంప్లో నిషధ్కుమార్ తదితరులు రేసులో ఉన్నారు. ‘‘
