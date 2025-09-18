సూపర్ 4కు పాకిస్థాన్- యూఏఈతో మ్యాచ్ ముంగిట డ్రామా- గంట ఆలస్యంగా మొదలు
సూపర్-4కు దూసుకెళ్లిన పాక్- గంట ఆలస్యమైన మ్యాచ్!
Published : September 18, 2025 at 7:10 AM IST
Pakistan Beats UAE : ఆసియా కప్లో పాకిస్థాన్ సూపర్-4కు దూసుకెళ్లింది. కీలక పోరులో యూఏఈపై 41 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. అయితే మ్యాచ్కు ముందు ఇండియా–పాక్ మధ్య జరిగిన వివాదం మరోసారి హాట్టాపిక్గా మారింది. రిఫరీపై వచ్చిన ఆరోపణలు, బోర్డు ఇచ్చిన వివరణ, ఆటగాళ్లు మైదానంలోకి చేరడానికి తీసుకున్న ఆలస్యం ఇలా ఎన్నో డ్రామాల మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్ అభిమానులను చివరి వరకూ ఉత్కంఠకు గురి చేసింది.
ఆసియా కప్లో భాగంగా UAEతో జరిగిన కీలక మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ 41 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి సూపర్-4కు అర్హత సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 146 పరుగులు చేసింది. ఫఖార్ జమాన్ 50 పరుగులతో రాణించాడు. షహీన్ అఫ్రిది 29 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. యూఏఈ బౌలర్లలో జునైద్ సిద్దిఖీ 4 వికెట్లు పడగొట్టగా సిమ్రన్జీత్ సింగ్ 3 వికెట్లు తీశాడు. 147 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన UAE జట్టు 17.4 ఓవర్లలో 105 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఆ జట్టులో రాహుల్ చోప్రా 35 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. పాక్ బౌలర్లలో షహీన్ ఆఫ్రిది, హారిస్ రవూఫ్, అబ్రార్ అహ్మద్ తలో రెండు వికెట్లు తీశారు. సైమ్ అయూబ్, సల్మాన్ అఘా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
రిఫరీ ఆండీపైక్రాఫ్ట్ క్షమాపణ
ఆసియా కప్లో పాక్–యూఏఈ మ్యాచ్ ముందు ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. షేక్ హ్యాండ్ వివాదంపై మ్యాచ్ రిఫరీ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్ను తప్పించాలని పాక్ డిమాండ్ చేయగా, ఐసీసీ తిరస్కరించడంతో ఒక దశలో ఈ మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తామని హెచ్చరించింది. చివరికి పైక్రాఫ్ట్ క్షమాపణ చెప్పాడంటూ పీసీబీ ప్రకటన విడుదల చేయడంతో ఆటగాళ్లు మైదానానికి వచ్చారు. దీనివల్ల మ్యాచ్ నిర్ణీత సమయం కంటే గంట ఆలస్యంగా ఆరంభమైంది.
గత ఆదివారం భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ సందర్భంగా టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘాతో షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. మ్యాచ్ అనంతరం కూడా భారత ఆటగాళ్లు పాక్ క్రికెటర్లను పట్టించుకోకపోవడంతో వారు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారానికి మ్యాచ్ రిఫరీ పైక్రాఫ్ట్ కారణమని పాక్ భావించి, అతన్ని తప్పించాలంటూ ఐసీసీకి డిమాండ్ చేసింది. కానీ ఐసీసీ అందుకు ఒప్పుకోలేదు.
ఈ నేపథ్యంలో యూఏఈ మ్యాచ్కు ముందు పాక్ జట్టు స్టేడియానికి రావడంలో ఆలస్యం చేసింది. సాయంత్రం 6.30కి మ్యాచ్ మొదలవ్వాల్సి ఉండగా, ఆటగాళ్లు హోటల్లోనే ఆగిపోయారు. యూఏఈ జట్టు సమయానికి రాగా, పాక్ జట్టు 5.45కి బయల్దేరింది. ఈలోపు మ్యాచ్ జరుగుతుందా లేదా అన్న అనుమానాలు చెలరేగాయి. చివరికి పీసీబీ చీఫ్, ఏసీసీ అధ్యక్షుడు మోసిన్ నఖ్వి జోక్యంతో పరిస్థితి చల్లారింది. పైక్రాఫ్ట్ తమ కెప్టెన్, మేనేజర్లకు క్షమాపణ చెప్పాడని, ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరుపుతామని ఐసీసీ హామీ ఇచ్చిందని పీసీబీ వెల్లడించింది. అయితే పైక్రాఫ్ట్ లేదా ఐసీసీ నుంచి మాత్రం అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. పైక్రాఫ్ట్ కేవలం సమాచార లోపానికే క్షమాపణ చెప్పాడని ఐసీసీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
