ఒక్క విజయంతో రెండో ప్లేస్లోకి పాకిస్థాన్- శ్రీలంక వరుసగా రెండో ఓటమి
శ్రీలంకపై గెలుపు - పాకిస్థాన్ ఫైనల్ అవకాశాలు సజీవం
Published : September 24, 2025 at 9:59 AM IST
Pak vs SL Asia Cup 2025 : సూపర్ 4లో తమ రెండో మ్యాచ్లో నెగ్గిన పాకిస్థాన్ ఫైనల్ అవకాశాలను పాకిస్థాన్ సజీవంగా ఉంచుకుంది. తొలి మ్యాచ్లో భారత్తో ఓడిన పాక్, తాజాగా శ్రీలంకతో పోరుతో నెగ్గింది. 134 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని పాక్ అతి కష్టంమీద ఛేదించింది. చిన్న టార్గెట్కే పాకిస్థాన్ చెమటోడ్చింది. 18ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి పాక్ లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. నవాజ్ (38* పరుగులు ; 24 బంతుల్లో 3x4, 3x6), తలాత్ (32* పరుగులు; 30 బంతుల్లో 4x4) పాక్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. లంక బౌలర్లలో తీక్షణ, హసరగం చెరో 2 వికెట్లు, చమీర 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అతి కష్టం మీద!
శ్రీలంకను తక్కువ స్కోర్కే పరిమితం చేసిన పాకిస్థాన్, బ్యాటింగ్లో అంత ఈజీగా రాణించలేదు. ఓ దశలో 11.1 ఓవర్లకు 80 పరుగులే చేసి 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో మ్యాచ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. కానీ నవాజ్, తలాత్ జాగ్రత్తగా ఆడారు. నెమ్మదిగా పరుగులు చేస్తూ విజయం వైపు నడిపారు. అతి కష్టంమీద విజయం అందించి, పాక్ను ఫైనల్ రేసులో నిలిపారు.
తేలిపోయిన లంక!
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 8 వికెట్ల నష్టానికి 133 పరుగులే చేయగలిగింది. అఫ్రిది ధాటికి 18 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. నిసంక (8 పరుగులు), కుషాల్ మెండీస్ (0) ఔటయ్యారు. ఆ తర్వాత ఏ దశలోనూ కోలుకోలేకపోయింది. కెప్టెన్ అసలంక (20 పరుగులు), కుశాల్ పెరీరా (15 పరుగులు) ఇన్నింగ్స్ను కాస్త చక్కదిద్దారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ పట్టు కోల్పోయింది. కమిందు మెండిస్ (50 పరుగులు; 44 బంతుల్లో 3x4, 2x6) పోరాటంతో శ్రీలంక ఆ మాత్రం గౌరవప్రదమైన స్కోర్ చేయగలిగింది.
ఓ దశలో 58 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయిన ఆ జట్టును కమిందు ఆదుకున్నాడు. చివర్లో హసరంగ (15 పరుగులు), కరుణరత్నే (17) తలో చేయి వేశారు. పాక్ బౌలర్లలో షహీన్ షా అఫ్రిది 3, రవూఫ్, హుస్సేన్ తలాత్ 2 వికెట్లతో ఆ జట్టును దెబ్బతీశారు.
ఫైనల్ అవకాశాలు లేనట్లే!
కాగా, తాజా ఓటమితో శ్రీలంక ఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం అయ్యాయి. సూపర్ 4లో ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ లంక ఓడింది. తొలుత బంగ్లాదేశ్తో ఓడగా, తాజాగా పాక్తో మ్యాచ్లో పరాజయం పాలైంది. దీంతో తన ఫైనల్ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. లంక చివరి మ్యాచ్లో భారత్తో తలపడుతుంది. ఈ ఫైట్ శుక్రవారం ఉండనుంది. అయితే సూపర్ 4లోనూ అదే ఆఖరి మ్యాచ్. కానీ ఆ మ్యాచ్కు ముందే ఫైనల్పై స్పష్టత వచ్చే అవకాశముంది.
మరోవైపు పాక్ సూపర్ 4లో ఈ ఒక్క విజయంతోనే పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి చేరుకుంది. ఇక తన తదుపరి మ్యాచ్లో బంగ్లాను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్లో పాక్ నెగ్గితే ఈజీగా ఫైనల్ చేరుకుంటుంది. ఇక ఇవాళ భారత్ సూపర్ 4లో తమ రెండో మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ను ఎదుర్కొంటుంది. ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గి ఫైనల్కు చేరుకోవాలని భారత్ భావిస్తుంది.
సంక్షిప్త స్కోర్లు
- శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్: 133-8 (20 ఓవర్లు)
- పాకిస్థాన్ ఇన్నింగ్స్ : 134-5 (18 ఓవర్లు)
