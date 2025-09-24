ETV Bharat / sports

ఒక్క విజయంతో రెండో ప్లేస్​లోకి పాకిస్థాన్- శ్రీలంక వరుసగా రెండో ఓటమి

శ్రీలంకపై గెలుపు - పాకిస్థాన్ ఫైనల్ అవకాశాలు సజీవం

Pak vs SL Asia Cup 2025
Pak vs SL Asia Cup 2025 (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 9:59 AM IST

Pak vs SL Asia Cup 2025 : సూపర్ 4లో తమ రెండో మ్యాచ్​లో నెగ్గిన పాకిస్థాన్ ఫైనల్‌ అవకాశాలను పాకిస్థాన్‌ సజీవంగా ఉంచుకుంది. తొలి మ్యాచ్​లో భారత్​తో ఓడిన పాక్, తాజాగా శ్రీలంకతో పోరుతో నెగ్గింది. 134 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని పాక్ అతి కష్టంమీద ఛేదించింది. చిన్న టార్గెట్​కే పాకిస్థాన్‌ చెమటోడ్చింది. 18ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి పాక్ లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. నవాజ్‌ (38* పరుగులు ; 24 బంతుల్లో 3x4, 3x6), తలాత్‌ (32* పరుగులు; 30 బంతుల్లో 4x4) పాక్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. లంక బౌలర్లలో తీక్షణ, హసరగం చెరో 2 వికెట్లు, చమీర 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

అతి కష్టం మీద!
శ్రీలంకను తక్కువ స్కోర్​కే పరిమితం చేసిన పాకిస్థాన్, బ్యాటింగ్​లో అంత ఈజీగా రాణించలేదు. ఓ దశలో 11.1 ఓవర్లకు 80 పరుగులే చేసి 5 వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో మ్యాచ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. కానీ నవాజ్‌, తలాత్ జాగ్రత్తగా ఆడారు. నెమ్మదిగా పరుగులు చేస్తూ విజయం వైపు నడిపారు. అతి కష్టంమీద విజయం అందించి, పాక్​ను ఫైనల్ రేసులో నిలిపారు.

తేలిపోయిన లంక!
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 8 వికెట్ల నష్టానికి 133 పరుగులే చేయగలిగింది. అఫ్రిది ధాటికి 18 పరుగులకే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. నిసంక (8 పరుగులు), కుషాల్ మెండీస్ (0) ఔటయ్యారు. ఆ తర్వాత ఏ దశలోనూ కోలుకోలేకపోయింది. కెప్టెన్‌ అసలంక (20 పరుగులు), కుశాల్‌ పెరీరా (15 పరుగులు) ఇన్నింగ్స్‌ను కాస్త చక్కదిద్దారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ పట్టు కోల్పోయింది. కమిందు మెండిస్‌ (50 పరుగులు; 44 బంతుల్లో 3x4, 2x6) పోరాటంతో శ్రీలంక ఆ మాత్రం గౌరవప్రదమైన స్కోర్ చేయగలిగింది.

ఓ దశలో 58 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయిన ఆ జట్టును కమిందు ఆదుకున్నాడు. చివర్లో హసరంగ (15 పరుగులు), కరుణరత్నే (17) తలో చేయి వేశారు. పాక్ బౌలర్లలో షహీన్‌ షా అఫ్రిది 3, రవూఫ్‌, హుస్సేన్‌ తలాత్‌ 2 వికెట్లతో ఆ జట్టును దెబ్బతీశారు.

ఫైనల్ అవకాశాలు లేనట్లే!
కాగా, తాజా ఓటమితో శ్రీలంక ఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం అయ్యాయి. సూపర్‌ 4లో ఆడిన రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనూ లంక ఓడింది. తొలుత బంగ్లాదేశ్​తో ఓడగా, తాజాగా పాక్​తో మ్యాచ్​లో పరాజయం పాలైంది. దీంతో తన ఫైనల్‌ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది. లంక చివరి మ్యాచ్‌లో భారత్‌తో తలపడుతుంది. ఈ ఫైట్ శుక్రవారం ఉండనుంది. అయితే సూపర్‌ 4లోనూ అదే ఆఖరి మ్యాచ్‌. కానీ ఆ మ్యాచ్​కు ముందే ఫైనల్‌పై స్పష్టత వచ్చే అవకాశముంది.

మరోవైపు పాక్ సూపర్ 4లో ఈ ఒక్క విజయంతోనే పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి చేరుకుంది. ఇక తన తదుపరి మ్యాచ్​లో బంగ్లాను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్​లో పాక్ నెగ్గితే ఈజీగా ఫైనల్ చేరుకుంటుంది. ఇక ఇవాళ భారత్​ సూపర్ 4లో తమ రెండో మ్యాచ్​లో బంగ్లాదేశ్​ను ఎదుర్కొంటుంది. ఈ మ్యాచ్​లో నెగ్గి ఫైనల్​కు చేరుకోవాలని భారత్ భావిస్తుంది.

సంక్షిప్త స్కోర్లు

  • శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్‌: 133-8 (20 ఓవర్లు)
  • పాకిస్థాన్ ఇన్నింగ్స్ : 134-5 (18 ఓవర్లు)

