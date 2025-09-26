ఆసియా కప్ ఫైనల్లో భారత్ vs పాకిస్థాన్- బంగ్లాదేశ్ ఓటమి
11 పరుగుల తేడాతో గెలిచిన పాకిస్థాన్
Published : September 26, 2025 at 12:06 AM IST
Pakistan vs Bangladesh : ఆసియా కప్లో మరోసారి భారత్తో మరోసారి తలపడనుంది పాకిస్థాన్. బంగ్లాదేశ్ జరిగిన మ్యాచ్లో ఆ జట్టు 11 పరుగుల తేడాతో గెలిచి ఫైనల్కు చేరింది. ముందుగా ఆడిన పాకిస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 135/8 పరుగులు చేసింది. దీంతో 136 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బంగ్లాదేశ్ 20 ఓవర్లలో 124 పరుగులకు పరిమితం అయింది. పాక్ బౌలర్లలో హారిస్ రవూఫ్ 3, షహీన్ అఫ్రిది 3, సైమ్ అయూబ్ 2, నవాజ్ ఒక వికెట్ పడగొట్టారు. కాగా, ఈ ఆదివారం భారత్, పాక్ల మధ్య ఫైనల్ జరగనుంది.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన పాకిస్థాన్ను బంగ్లాదేశ్ బౌలర్లు తక్కువ స్కోరుకే పరిమితం చేశారు. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 135 పరుగులు చేసింది. పాక్ జట్టులో మహ్మద్ హారిస్ (31) టాప్ స్కోరర్గా నిలవగా మహ్మద్ నవాజ్ (25), సల్మాన్ అఘా (19), షాహీన్ అఫ్రిది (19), ఫకర్ జమాన్ (13), ఫహీమ్ అష్రఫ్ (14*) పరుగులు చేశారు. సైమ్ అయూబ్ డకౌట్ కాగా, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (4), హుస్సేన్ తలాత్ (3) సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితం అయ్యారు. ఇక బంగ్లా బౌలర్లలో తస్కిన్ అహ్మద్ 3, రిషాద్ హొస్సేన్ 2, మెహిదీ హసన్ 2, ముస్తాఫిజుర్ రెహమన్ ఒక వికెట్ తీశారు.