'ఆపరేషన్ సిందూర్ పూర్తికాకుంటే పాక్తో మ్యాచ్ ఎందుకు?'- పహల్గామ్ బాధితులు!
భారత్- పాక్ మ్యాచ్పై పహల్గామ్ బాధితుల స్పందన- ఏమన్నారంటే?
Published : September 14, 2025 at 4:06 PM IST
Ind vs Pak Asia Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్కు ఇంకొన్ని గంటల్లో ప్రారంభం కానుంది. దాయాదుల పోరుకు క్రికెట్లో ఫుల్ క్రేజ్ ఉంటుంది. దీనిని హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్గా పరిగణిస్తారు. అయితే ఈ ఏడాది పహల్గామ్ టెర్రర్ అటాక్, ఆ తర్వాత పరిణామాల నేపథ్యంలో పాక్తో మ్యాచ్ అవసరమా అంటున్న వారి సంఖ్య పెరిగింది. కొందకు ఈ మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ అంటూ ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. కానీ, బీసీసీఐ మాత్రం నిబంధనల మేరకే మ్యాచ్ ఆడుతున్నట్లు స్పష్టం చేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో పహల్గామ్ అటాక్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధితుల కుటుంబాలు ఆసియా కప్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్పై స్పందించాయి. టీమ్ఇండియా ఈ మ్యాచ్ ఆడుతుండడం తమను బాధిస్తుందని చెప్పారు. టెర్రర్ అటాక్ తర్వాత పాకిస్థాన్తో క్రికెట్ ఆడడం పట్ల బాధిత కుటుంబాలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
నా సోదరుడిని తీసుకొచ్చి ఆడుకోండి
'పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిలో మా కుటుంబ సభ్యులు ఇద్దరు మృతి చెందారు. అయితే పాకిస్థాన్తో భారత్ మ్యాచ్ జరుగుతోందని మాకు తెలిసినప్పుడు, మేం చాలా కలత చెందాము. పాకిస్థాన్తో మనకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండకూడదు. అది ఉగ్రవాద దేశం. వాళ్లతో మనం భవిష్యత్లోనూ ఎలాంటి సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు. నా 16ఏళ్ల సోదరుడు ఉగ్రవాదుల బుల్లెట్లకు గురయ్యాడు. ఒకవేళ మ్యాచ్ ఆడాలనుకుంటే, అతడిని తిరిగి తీసుకువచ్చి మ్యాచ్ ఆడండి' అని గుజరాత్ భావ్నగర్కు చెందిన సావన్ తన బాధను వ్యక్తం చేశారు.
#WATCH | Bhavnagar, Gujarat: On the India vs. Pakistan match in the Asia Cup 2025 to be held today, Sawan Parmar, who lost his father and brother in the Pahalgam terror attack, says, " ... when we got to know the india vs pakistan match is being organised, we were very disturbed.… pic.twitter.com/lQv0ZwZTIK— ANI (@ANI) September 14, 2025
ఆపరేషన్ సిందూర్ ముగియలేదన్నారుగా!
'ఈ మ్యాచ్ జరగకూడదు. ఆపరేషన్ సిందూర్ ఇంకా పూర్తి కానప్పుడు, టీమ్ఇండియా vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఎందుకు జరుగుతోందని నేను ప్రధాని మోదీని అడగాలనుకుంటున్నాను? పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడిలో తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన కుటుంబాలను కలవాలి. వారు ఎంత విచారంగా ఉన్నారో చూడాలని నేను దేశ ప్రజలందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మా గాయాలు ఇంకా మానిపోలేదు ' అని దాడిలో మృతుడి తల్లి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
#WATCH | Bhavnagar, Gujarat: On the India vs. Pakistan match in the Asia Cup 2025 to be held today, Kiran Yatish Parmar, who lost her husband and son in the Pahalgam terror attack, says, " ... this match should not happen. i want to ask prime minister modi, operation sindoor has… pic.twitter.com/LMuFUc2LN9— ANI (@ANI) September 14, 2025
కాగా, ఏప్రిల్ 22న జమ్ము కశ్మీర్లోని పహల్గామ్లో పర్యాటకులపై ఉగ్రవాద దాడి జరిగింది. ఈ దాడిలో 26 మంది పర్యాటకులు మృతి చెందారు. ఈ దాడికి ప్రతీకారంగా భారత ప్రభుత్వం మే 07న ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద స్థావరాలపై మెరుపు దాడులు చేసింది. భారత త్రివిధ దళాలు ఉగ్రవాదుల స్థావరాలను నిమిషాల్లోనే నేలమట్టం చేశాయి. ఈ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుందని, ఇంకా ముగియలేదని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చెప్పింది.
భారత్ నెగ్గాలని పూజలు
ఓవైపు బాయ్కాట్ ట్రెండ్ నడుస్తుంటే, మరోవైపు మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్పై భారత్ నెగ్గాలని మరికొందరు అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. టీమ్ఇండియా గెలుపును కాంక్షిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా పూజలు, హోమాలు చేస్తున్నారు. భారత ప్లేయర్ల ఫొటోలు, ఆపరేషన్ సిందూర్ 2 అని రాసి ఉన్న ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తున్నారు. కాశీలోని గంగానది వద్ద హారతీ ఇస్తున్నారు.
Varanasi, Uttar Pradesh: A cricket fan, Rajesh Shukla says, " ...india has always defeated pakistan, whether on the battlefield, the economic front or in sports..." pic.twitter.com/DwFtdnsnRE— IANS (@ians_india) September 14, 2025
'ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత పాకిస్థాన్తో భారత్ మ్యాచ్ ఆడుతోంది. ఈ మ్యాచ్ ఆపరేషన్ సిందూర్ కంటే తక్కువేమీ కాదు. భారత్ ఎల్లప్పుడూ పాక్ ఓడించాలి. అది సిందూర్ ఆపరేషన్ అయినా, మైదానంలో అయినా మనదే పైచేయి. మరోసారి భారత్ అదే ఆదిపత్యం ప్రదర్శించాలని మహాదేవుడిని కోరుకుంటున్నాం' అని ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన అభిమాని తెలిపారు.
Varanasi, Uttar Pradesh: Special prayers were held in Kashi for India’s victory in the Asia Cup match against Pakistan. At Rajendra Prasad Ghat, devotees performed Ganga Aarti, prayed in the river and carried the national flag and players’ pictures pic.twitter.com/7NNXBEfXRj— IANS (@ians_india) September 14, 2025
