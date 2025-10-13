ETV Bharat / sports

పాకిస్థాన్ 'గోల్డ్ మెడలిస్ట్'​కు షాక్- అతడి కోచ్​పై​ లైఫ్​టైమ్ బ్యాన్!

పాకిస్థాన్ ఒలింపిక్ విన్నర్​కు బిగ్ బ్లో- జీవితకాలం నిషేధం

Arshad Nadeem Coach
Arshad Nadeem Coach (Soure : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Arshad Nadeem Coach Banned : పారిస్ ఒలింపిక్ బంగారు పతక విజేత అర్షద్ నదీమ్ కోచ్ సల్మాన్ ఇక్బాల్​కు పాకిస్థాన్ అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్ భారీ షాక్ ఇచ్చింది. అతడిపై జీవితకాలం నిషేధం విధించింది. కోచ్ సల్మాన్ పంజాబ్ అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల నియమాలను ఉల్లంఘించారని ఆరోపిస్తూ సమాఖ్య ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ఎన్నికల ప్రక్రియ సమాఖ్య రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించిన కారణంగా పాకిస్థాన్ అథ్లెటిక్స్ సమాఖ్య పంజాబ్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు చెల్లవని ప్రకటించింది.

ఈ విషయాన్ని విచారించడానికి సమాఖ్య ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అయితే అర్షద్ కోచ్ సల్మాన్ ఇక్బాల్ బట్ మాత్రం ఆ విచారణ కమిటీ ముందు హాజరు కాలేదు. ఇక ఈ నిషేధంతో సల్మాన్ ఇక్బాల్ ఇకపై ఎలాంటి అథ్లెటిక్స్ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనలేరు. అలాగే అతడిపై నిషేధం విధించినట్లు అన్ని అనుబంధ సమాఖ్యలకు కూడా పాకిస్థాన్ అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్ ప్రకటన సమాచారం పంపింది. అలాగే భట్ ఇకపై నదీమ్​కు కోచ్​గా ఉండడు.

అర్షద్ నదీమ్ విజయాలు
ఇక్బాల్​కు నదీమ్‌తో దీర్ఘకాల సంబంధం ఉంది. అతని శిక్షణలో, పాకిస్థాన్ అథ్లెట్ ఇప్పటివరకు తన కెరీర్‌లో అనేక విజయాలు సాధించాడు. అందులో పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో అర్షద్ బంగారు పతకం సాధించడం అత్యంత కీలకమైంది. ఈ పోటీలో భారత్ అథ్లెట్ నీరజ్ చోప్రాతో హోరాహోరీగా పోటీపడి అర్షద్ నెగ్గడు. నీరజన్​ను వెనక్కునెట్టి బంగారు పతకం పట్టేశాడు.

ఇక 2022 ఆసియా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో అతను బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. దీంతోపాటు 2022 కామన్వెల్త్ క్రీడల్లోనూ బంగారు పతకం, 2022 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లలో అర్షద్ రజత పతకం గెలుచుకున్నాడు. ఇక రీసెంట్​గా జరిగిన 2025 ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లలో భారీ అంచనాలతో బరిలోది దిగిన నదీమ్ ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. ఈ పోటీలో నదీమ్ 10వ స్థానంలో నిలిచాడు.

అవార్డులు అందలేదట!
గతేడాది ఒలింపిక్స్​లో బంగారు పతకం గెలిచిన తర్వాత నదీమ్​కు అక్కడి ప్రభుత్వం అనేక రివార్డులు ప్రకటించింది. ఏడాది గడిచినా అవేవీ తనకు అందలేదని ఇటీవల నదీమ్ చెప్పాడు. మెడల్ నెగ్గినప్పుడు ప్రకటించిన బహుమతులు, ముఖ్యంగా భూమి కేటాయింపు ఏవీ అందలేదని నదీమ్ పేర్కొన్నాడు. పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో నదీమ్, నీరజ్ చోప్రాను ఓడించాడు.

ఫైనల్‌లో అతడు 92.97 మీటర్ల ఒలింపిక్ రికార్డు త్రో తో బంగారు పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. అదే ఈవెంట్‌లో నీరజ్ చోప్రా 89.45 మీటర్లు విసిరి రజత పతకంతో సరిపెట్టుకున్నాడు. దీంతో ఒలింపిక్స్‌లో వ్యక్తిగత ఈవెంట్లలో పాకిస్థాన్ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన తొలి అథ్లెట్​గా నదీమ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ చరిత్రాత్మక విజయం సాధించినందుకు నదీమ్‌ను ప్రభుత్వం అనేక అవార్డులతో సత్కరించాయి.

