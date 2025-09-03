Novak Djokovic US Open 2025 : టెన్నిస్ దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్ యూఎస్ ఓపెన్ 2025లో సెమీ ఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లాడు. బుధవారం జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో జకోవిచ్, నాలుగో సీడ్ టేలర్ ఫ్రిట్జ్ (యూఎస్)తో తలపడ్డాడు. నాలుగు సెట్ల ఈ గేమ్లో గతేడాది ఫైనలిస్ట్ టేలర్ను జకోవిచ్ 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 తేడాతో ఓడించాడు. దీంతో జకో సెమీస్కు అర్హత సాధించాడు.
ఓటమి లేదు!
యూఎస్ ఓపెన్లో జొకోవిచ్ రికార్డు నిలకడ చెక్కు చెదరకుండా ఉంది. ఈ సెర్బియా ఆటగాడు ఇప్పటిదాకా యూఎస్ ఓపెన్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో 14కి 14సార్లు విజయం సాధించాడు. క్వార్టర్స్లో జకోవిచ్ ఎప్పడూ ఓడిపోలేదు. ఈ టోర్నమెంట్ చరిత్రలో అత్యధిక సెమీ ఫైనల్స్ ఆడిన జిమ్మీ కానర్స్ (14)తో సమంగా ఉన్నాడు.
36 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
అయితే ఈ విజయంతో జకోవిచ్ సంచలనం సృష్టించాడు. తాజా టోర్నీతో సహా ఒకే కేలండర్ ఇయర్లో నాలుగు గ్రాండ్స్లామ్స్ సెమీస్ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించిన ప్లేయర్గా రికార్డు కొట్టాడు. ఇలా ఒకే కేలండర్ ఇయర్లో నాలుగు గ్రాండ్స్లామ్స్ సెమీస్ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించడం జకోవిచ్కు ఇది ఏడోసారి. అయితే ఇక్కడ విశేషమేమిటంటే, ఈ ఘనత సాధించిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా జకోవిచ్ నిలిచాడు. ప్రస్తుతం జకోవిచ్ వయసు 38 ఏళ్ల 94 రోజులు కావడం విశేషం.
బుధవారం నాటి మ్యాచ్తో జకోవిచ్ మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. నాలుగు మేజర్ టోర్నమెంట్ల్లో కలిపి జకోవిచ్ సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆడడం ఇది 53వసారి. ఇది టెన్నిస్ హిస్టరీలోనే అత్యధికం. మరే ఇతర ప్లేయర్ కూడా ఇన్నేసి సెమీస్ ఆడలేదు. గతంలో అమెరికా అథ్లెట్ లెజెండరీ క్రిస్ ఈవర్ట్ (52 సార్లు)ను తాజా మ్యాచ్లో జకోవిచ్ అధిగమించాడు. అతడు 1989 వరకు 52సార్లు ఆడాడు. ఈ 36ఏళ్ల రికార్డ్ను జకోవిచ్ బ్రేక్ చేశాడు. ఈ ఇద్దరి తర్వాత రోజర్ ఫెదరర్ (46), మార్టినా (44), సెరెనా విలియమ్స్ (40) అత్యధిక గ్రాండ్ స్లామ్ సెమీస్ ఆడిన లిస్ట్లో వరుసగా ఉన్నారు.
జొకోవిచ్ vs అల్కరాజ్
ఇక క్వార్టర్స్లో విజయం తర్వాత జకోవిచ్ సెమీస్లో ప్రపంచ నంబర్ 2 కార్లోస్ అల్కరాజ్తో తలపడనున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ కోసం టెన్నిస్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అల్కరాజ్ - జొకోవిచ్ మధ్య పోటీలో ఎల్లప్పుడూ ఉత్కంఠ భరితంగా ఉంటుంది. కెరీర్లో చివరి దశలో ఉన్న జకోవిచ్, తన కెరీర్లో 25వ గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్ గెలవాలని ఆశిస్తున్నాడు. అయితే అల్కరాజ్, జానిక్ సిన్నర్ నుంచి జకోకు గట్టి పోటీ ఎదురుకానుంది.
New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025
అల్కరాజ్- జొకోవిచ్ హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు చూసుకున్నట్లైతే 5-3తో జకో లీడ్లో ఉన్నాడు. ఇటీవలే జకోవిచ్ రెండు మ్యాచ్లు గెలుచాడు. 2025 జనవరిలో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్, గతేడాది పారిస్ ఒలింపిక్స్లో జరిగిన ఫైనల్స్లో అల్కరాజ్ను జకోవిచ్ ఓడించాడు. కాగా, ఈ ఆసక్తికర పోరు సెప్టెంబర్ 06న జరగనుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక మ్యాచ్కు ఆర్థర్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.
వింబుల్డన్లోనూ 'పుష్ప' మేనియా- 'తగ్గేదేలే' లుక్తో జకోవిచ్ పోస్టర్
జకోవిచ్ మ్యాచ్కు విరాట్- హాలీవుడ్ హీరో రేంజ్లో కింగ్ కోహ్లీ లుక్స్