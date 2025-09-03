ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన జకోవిచ్- 36ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్ - US OPEN 2025

US ఓపెన్​లో సెమీస్​కు దూసుకెళ్లిన జకోవిచ్- 36ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్

US Open 2025
US Open 2025 (Source : Associated Press)
Novak Djokovic US Open 2025 : టెన్నిస్ దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్ యూఎస్ ఓపెన్ 2025లో సెమీ ఫైనల్స్​కు దూసుకెళ్లాడు. బుధవారం జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్​లో జకోవిచ్, నాలుగో సీడ్ టేలర్ ఫ్రిట్జ్ (యూఎస్)తో తలపడ్డాడు. నాలుగు సెట్ల ఈ గేమ్​లో గతేడాది ఫైనలిస్ట్ టేలర్​ను జకోవిచ్ 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 తేడాతో ఓడించాడు. దీంతో జకో సెమీస్​కు అర్హత సాధించాడు.

ఓటమి లేదు!
యూఎస్ ఓపెన్​లో జొకోవిచ్ రికార్డు నిలకడ చెక్కు చెదరకుండా ఉంది. ఈ సెర్బియా ఆటగాడు ఇప్పటిదాకా యూఎస్ ఓపెన్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లో 14కి 14సార్లు విజయం సాధించాడు. క్వార్టర్స్​లో జకోవిచ్ ఎప్పడూ ఓడిపోలేదు. ఈ టోర్నమెంట్ చరిత్రలో అత్యధిక సెమీ ఫైనల్స్ ఆడిన జిమ్మీ కానర్స్‌ (14)తో సమంగా ఉన్నాడు.

36 ఏళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్
అయితే ఈ విజయంతో జకోవిచ్ సంచలనం సృష్టించాడు. తాజా టోర్నీతో సహా ఒకే కేలండర్ ఇయర్​లో నాలుగు గ్రాండ్​స్లామ్స్​ సెమీస్ ఫైనల్స్​కు అర్హత సాధించిన ప్లేయర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. ఇలా ఒకే కేలండర్ ఇయర్​లో నాలుగు గ్రాండ్​స్లామ్స్​ సెమీస్ ఫైనల్స్​కు అర్హత సాధించడం జకోవిచ్​కు ఇది ఏడోసారి. అయితే ఇక్కడ విశేషమేమిటంటే, ఈ ఘనత సాధించిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడిగా జకోవిచ్ నిలిచాడు. ప్రస్తుతం జకోవిచ్ వయసు 38 ఏళ్ల 94 రోజులు కావడం విశేషం.

Novak Djokovic US Open 2025
క్వార్టర్ ఫైనల్​లో నెగ్గిన జకోవిచ్ (Source : Associated Press)

బుధవారం నాటి మ్యాచ్​తో జకోవిచ్ మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. నాలుగు మేజర్ టోర్నమెంట్​ల్లో కలిపి జకోవిచ్ సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్​ ఆడడం ఇది 53వసారి. ఇది టెన్నిస్ హిస్టరీలోనే అత్యధికం. మరే ఇతర ప్లేయర్ కూడా ఇన్నేసి సెమీస్ ఆడలేదు. గతంలో అమెరికా అథ్లెట్ లెజెండరీ క్రిస్ ఈవర్ట్ (52 సార్లు)ను తాజా మ్యాచ్​లో జకోవిచ్ అధిగమించాడు. అతడు 1989 వరకు 52సార్లు ఆడాడు. ఈ 36ఏళ్ల రికార్డ్​ను జకోవిచ్ బ్రేక్ చేశాడు. ఈ ఇద్దరి తర్వాత రోజర్ ఫెదరర్ (46), మార్టినా (44), సెరెనా విలియమ్స్ (40) అత్యధిక గ్రాండ్ స్లామ్​ సెమీస్ ఆడిన లిస్ట్​లో వరుసగా ఉన్నారు.

Taylor Fritz US Open 2025
క్వార్టర్స్​లో ఓడిన టేలర్ (Source : Associated Press)

జొకోవిచ్ vs అల్కరాజ్
ఇక క్వార్టర్స్​లో విజయం తర్వాత జకోవిచ్ సెమీస్​లో ప్రపంచ నంబర్ 2 కార్లోస్ అల్కరాజ్‌తో తలపడనున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​ కోసం టెన్నిస్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అల్కరాజ్ - జొకోవిచ్ మధ్య పోటీలో ఎల్లప్పుడూ ఉత్కంఠ భరితంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో చివరి దశలో ఉన్న జకోవిచ్, తన కెరీర్​లో 25వ గ్రాండ్‌ స్లామ్‌ టైటిల్ గెలవాలని ఆశిస్తున్నాడు. అయితే అల్కరాజ్, జానిక్ సిన్నర్ నుంచి జకోకు గట్టి పోటీ ఎదురుకానుంది.

అల్కరాజ్- జొకోవిచ్ హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు చూసుకున్నట్లైతే 5-3తో జకో లీడ్​లో ఉన్నాడు. ఇటీవలే జకోవిచ్ రెండు మ్యాచ్‌లు గెలుచాడు. 2025 జనవరిలో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్, గతేడాది పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో జరిగిన ఫైనల్స్​లో అల్కరాజ్​ను జకోవిచ్ ఓడించాడు. కాగా, ఈ ఆసక్తికర పోరు సెప్టెంబర్ 06న జరగనుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక మ్యాచ్​కు ఆర్థర్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.

